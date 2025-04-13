13 дней
Туда приводят мечты: сплетенье культур и природные контрасты Перу
Изучить наследие инков и конкистадоров, отыскать редких пингвинов и посетить плавучий город уру
Начало: Аэропорт Лимы, по времени рейса
13 апр в 10:00
$3700 за человека
13 дней
Навстречу исчезнувшей цивилизации: перуанское наследие империи инков
Погулять по столице древней державы и Мачу-Пикчу, подняться к священному озеру и радужной горе
Начало: Аэропорт Лимы, по времени рейса
28 мар в 10:00
$3800 за человека
11 дней
Доколумбовое, колониальное и природное достояние Боливии и Перу
Погулять по Мачу-Пикчу, отправиться в круиз по озеру Титикака и пообедать на солончаке Уюни
Начало: Аэропорт Лимы, точное время - по договорённости
16 фев в 10:00
24 фев в 10:00
$4170 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиме в категории «История и архитектура»
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