Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по ключевым местам Гданьска за два дня
Обзорная экскурсия по Гданьску познакомит вас с историей и жизнью города, охватывая старейшие районы - Главное и Старое место
Начало: У памятника Яну Собескому
«Мы пройдемся улицами Старого места, поговорим о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
13 дек в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Магия Рождества в Гданьске
Спокойная и уютная прогулка по украшенному центру с рассказом о местных праздничных традициях
Начало: На Targ Drzewny
«Мариацкая улица с атмосферными каменицами и небольшим рынком янтаря»
Завтра в 12:00
13 дек в 12:00
€107 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Гданьском
Уникальная прогулка по Гданьску: два маршрута, которые откроют тайны города. Выбирайте Красный или Синий путь и наслаждайтесь атмосферой
Начало: У памятника Яну Собескому
«Мы пройдемся улицами Старого места, поговорим о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей»
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от €125 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana26 ноября 2025Большое спасибо Ирине за экскурсию. Я узнала много интересного про Гданьск и нам в этом даже дождь не помешал).
- ООлег8 сентября 2025Несмотря на дождь,экскурсия была атмосферной и познавательной. Рекомендуем
- ДДаниил28 августа 2025Все супер!
- IIryna17 августа 2025Нам очень понравилась обзорная экскурсия по Гданьску по красному маршруту! Выражаем благодарность гиду Татьяне за интересную и содержательную прогулку по центру старого города!!!
- ВВячеслав21 июля 2025Оч. хорошо. Приятный человек, приятная беседа, много нового. В путеводителе такого не найти.
- LLembit9 июля 2025Мы остались довольны!!!!!!!
- ММарина2 июня 2025Прекрасная экскурсия и гид Ирина. Рекомендую!
- VValerijs25 мая 2025Хотелось бы поблагодарить Татьяну за прекрасную экскурсию по Гданьску! Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и вполне комфортно. Спасибо!
- ООльга19 апреля 2025Ходили на две экскурсии по синему и красному маршруту с Ириной,рекомендуем. Информативно,интересно,без излишних "изысков",нам очень понравилось. Гданьск оказался очень интересным городом
- ДДмитрий9 апреля 2025Все было хорошо организованно. Гид пришел во время. Все два часа рассказывал о Гданьске. Маршрут соответствовал заявленному.
Единственное, все-таки 25€ за два часа пешей экскурсии дороговато. Но это совсем другая история)))
- ЛЛиза9 апреля 2025Хочу оставить восторженный отзыв после ознакомительной прогулки по Гданьску с гидом Ириной! Очень понравилось содержание экскурсии, Ирина интересный и эрудированный
- ДДенис23 января 2025Спасибо большое Ирине за интересную экскурсию по Гданьску! Открыли для себя много нового об этом городе. Два часа пролетели незаметно! Определённо рекомендую! ☺️
- ООльга24 сентября 2024Нашим гидом была Ира.
Экскурсия, рассчитанная на 2 часа, казалось буквально пролетела.
Информации много, интересно.
Настолько подробно и с любовью обо всем рассказывала, что хочется сказать ей еще раз огромное спасибо.
- ННаталья24 сентября 2024Я с сыном были на экскурсии «Свидание с Гданьском каждый день» 16.09. Экскурсию проводила Ирина. Нам было очень интересно. Два
- ККсения8 августа 2024Очень понравилась прогулка с Ириной. Два часа пролетели незаметно. То, что было необходимо для первого знакомства с городом, его насыщенной историей. Легко, не скучно, с советами для дальнейшего самостоятельного изучения.
- ММиша18 июля 2024Познавательная, интересная экскурсия. Ирина - профессиональный экскурсовод и приятная собеседница. Много узнаете и не пожалеете!
- ИИнга1 июня 2024Добрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана Нептуна и не услышали о нем рассказа. Мало запомнилась услышеная информация.
Просто погулять отлично, но мне хотелось более интересной подачи.
- ССветлана1 июня 2024Отличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идти дальше и что стоит
- ММария15 мая 2024Замечательная экскурсия с отличным гидом! Мы в восторге! Советую!
- ТТатьяна19 апреля 2024Прогулка получилась индивидуальной! Я была единственным экскурсантом в этот день и, хотя шел дождь, провела 2 увлекательных, насыщенных информацией и
