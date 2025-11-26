O Oksana Свидание с Гданьском каждый день Большое спасибо Ирине за экскурсию. Я узнала много интересного про Гданьск и нам в этом даже дождь не помешал).

О Олег Свидание с Гданьском каждый день Несмотря на дождь,экскурсия была атмосферной и познавательной. Рекомендуем

Д Даниил Свидание с Гданьском каждый день Все супер!

I Iryna Свидание с Гданьском каждый день Нам очень понравилась обзорная экскурсия по Гданьску по красному маршруту! Выражаем благодарность гиду Татьяне за интересную и содержательную прогулку по центру старого города!!!

В Вячеслав Свидание с Гданьском каждый день Оч. хорошо. Приятный человек, приятная беседа, много нового. В путеводителе такого не найти.

L Lembit Свидание с Гданьском каждый день Мы остались довольны!!!!!!!

М Марина Свидание с Гданьском каждый день Прекрасная экскурсия и гид Ирина. Рекомендую!

V Valerijs Свидание с Гданьском каждый день Хотелось бы поблагодарить Татьяну за прекрасную экскурсию по Гданьску! Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и вполне комфортно. Спасибо!

О Ольга Свидание с Гданьском каждый день Ходили на две экскурсии по синему и красному маршруту с Ириной,рекомендуем. Информативно,интересно,без излишних "изысков",нам очень понравилось. Гданьск оказался очень интересным городом

Д Дмитрий Свидание с Гданьском каждый день Все было хорошо организованно. Гид пришел во время. Все два часа рассказывал о Гданьске. Маршрут соответствовал заявленному.

Единственное, все-таки 25€ за два часа пешей экскурсии дороговато. Но это совсем другая история)))

Л Лиза Свидание с Гданьском каждый день читать дальше экскурсовод, сама является историком и это ощущалось глубиной её познаний в истории города и Европы в целом. Очень много интересных историй услышали, получили разные советы по дальнейшему времяпровождению! С Ириной было очень уютно и комфортно и увлекательно, на все вопросы получили мгновенный ответ ☺️

Горячо советую воспользоваться услугами Ирины, или её коллеги. Хочу оставить восторженный отзыв после ознакомительной прогулки по Гданьску с гидом Ириной! Очень понравилось содержание экскурсии, Ирина интересный и эрудированный

Д Денис Свидание с Гданьском каждый день Спасибо большое Ирине за интересную экскурсию по Гданьску! Открыли для себя много нового об этом городе. Два часа пролетели незаметно! Определённо рекомендую! ☺️

О Ольга Свидание с Гданьском каждый день Нашим гидом была Ира.

Экскурсия, рассчитанная на 2 часа, казалось буквально пролетела.

Информации много, интересно.

Настолько подробно и с любовью обо всем рассказывала, что хочется сказать ей еще раз огромное спасибо.

Н Наталья Свидание с Гданьском каждый день читать дальше часа пролетели абсолютно незаметно. В ходе экскурсии Ирина рассказывала о ключевых событиях в истории города. Посетили самые выдающиеся достопримечательности. Никакой "воды" в экскурсии не было. Очень благодарны Ирине! Кроме того, по окончании экскурсии получили массу полезных советов по дальнейшему времяпрепровождению. Рекомендую экскурсию и особенно гида Ирину. Я с сыном были на экскурсии «Свидание с Гданьском каждый день» 16.09. Экскурсию проводила Ирина. Нам было очень интересно. Два

К Ксения Свидание с Гданьском каждый день Очень понравилась прогулка с Ириной. Два часа пролетели незаметно. То, что было необходимо для первого знакомства с городом, его насыщенной историей. Легко, не скучно, с советами для дальнейшего самостоятельного изучения.

М Миша Свидание с Гданьском каждый день Познавательная, интересная экскурсия. Ирина - профессиональный экскурсовод и приятная собеседница. Много узнаете и не пожалеете!

И Инга Свидание с Гданьском каждый день Добрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана Нептуна и не услышали о нем рассказа. Мало запомнилась услышеная информация.

Просто погулять отлично, но мне хотелось более интересной подачи.

С Светлана Свидание с Гданьском каждый день читать дальше посетить. Ирина отвечала на все вопросы, а также порекомендовала места для ужина (это очень помогло не терять время на поиски места). Отличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идти дальше и что стоит

М Мария Свидание с Гданьском каждый день Замечательная экскурсия с отличным гидом! Мы в восторге! Советую!