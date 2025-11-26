Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Гданьска

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Гданьске на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Свидание с Гданьском каждый день
Пешая
2 часа
39 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия по ключевым местам Гданьска за два дня
Обзорная экскурсия по Гданьску познакомит вас с историей и жизнью города, охватывая старейшие районы - Главное и Старое место
Начало: У памятника Яну Собескому
«Мы пройдемся улицами Старого места, поговорим о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
13 дек в 15:15
€25 за человека
Магия Рождества в Гданьске
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Магия Рождества в Гданьске
Спокойная и уютная прогулка по украшенному центру с рассказом о местных праздничных традициях
Начало: На Targ Drzewny
«Мариацкая улица с атмосферными каменицами и небольшим рынком янтаря»
Завтра в 12:00
13 дек в 12:00
€107 за всё до 9 чел.
Личное свидание с Гданьском
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Гданьском
Уникальная прогулка по Гданьску: два маршрута, которые откроют тайны города. Выбирайте Красный или Синий путь и наслаждайтесь атмосферой
Начало: У памятника Яну Собескому
«Мы пройдемся улицами Старого места, поговорим о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей»
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от €125 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    26 ноября 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Большое спасибо Ирине за экскурсию. Я узнала много интересного про Гданьск и нам в этом даже дождь не помешал).
  • О
    Олег
    8 сентября 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Несмотря на дождь,экскурсия была атмосферной и познавательной. Рекомендуем
  • Д
    Даниил
    28 августа 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Все супер!
  • I
    Iryna
    17 августа 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Нам очень понравилась обзорная экскурсия по Гданьску по красному маршруту! Выражаем благодарность гиду Татьяне за интересную и содержательную прогулку по центру старого города!!!
    Нам очень понравилась обзорная экскурсия по Гданьску по красному маршруту! Выражаем благодарность гиду Татьяне за интересную и содержательную прогулку по центру старого города!!!
  • В
    Вячеслав
    21 июля 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Оч. хорошо. Приятный человек, приятная беседа, много нового. В путеводителе такого не найти.
  • L
    Lembit
    9 июля 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Мы остались довольны!!!!!!!
  • М
    Марина
    2 июня 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Прекрасная экскурсия и гид Ирина. Рекомендую!
  • V
    Valerijs
    25 мая 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Хотелось бы поблагодарить Татьяну за прекрасную экскурсию по Гданьску! Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и вполне комфортно. Спасибо!
  • О
    Ольга
    19 апреля 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Ходили на две экскурсии по синему и красному маршруту с Ириной,рекомендуем. Информативно,интересно,без излишних "изысков",нам очень понравилось. Гданьск оказался очень интересным городом
  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Все было хорошо организованно. Гид пришел во время. Все два часа рассказывал о Гданьске. Маршрут соответствовал заявленному.
    Единственное, все-таки 25€ за два часа пешей экскурсии дороговато. Но это совсем другая история)))
  • Л
    Лиза
    9 апреля 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Хочу оставить восторженный отзыв после ознакомительной прогулки по Гданьску с гидом Ириной! Очень понравилось содержание экскурсии, Ирина интересный и эрудированный
    экскурсовод, сама является историком и это ощущалось глубиной её познаний в истории города и Европы в целом. Очень много интересных историй услышали, получили разные советы по дальнейшему времяпровождению! С Ириной было очень уютно и комфортно и увлекательно, на все вопросы получили мгновенный ответ ☺️
    Горячо советую воспользоваться услугами Ирины, или её коллеги.

    Хочу оставить восторженный отзыв после ознакомительной прогулки по Гданьску с гидом Ириной! Очень понравилось содержание экскурсии
  • Д
    Денис
    23 января 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Спасибо большое Ирине за интересную экскурсию по Гданьску! Открыли для себя много нового об этом городе. Два часа пролетели незаметно! Определённо рекомендую! ☺️
  • О
    Ольга
    24 сентября 2024
    Свидание с Гданьском каждый день
    Нашим гидом была Ира.
    Экскурсия, рассчитанная на 2 часа, казалось буквально пролетела.
    Информации много, интересно.
    Настолько подробно и с любовью обо всем рассказывала, что хочется сказать ей еще раз огромное спасибо.
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2024
    Свидание с Гданьском каждый день
    Я с сыном были на экскурсии «Свидание с Гданьском каждый день» 16.09. Экскурсию проводила Ирина. Нам было очень интересно. Два
    часа пролетели абсолютно незаметно. В ходе экскурсии Ирина рассказывала о ключевых событиях в истории города. Посетили самые выдающиеся достопримечательности. Никакой "воды" в экскурсии не было. Очень благодарны Ирине! Кроме того, по окончании экскурсии получили массу полезных советов по дальнейшему времяпрепровождению. Рекомендую экскурсию и особенно гида Ирину.

  • К
    Ксения
    8 августа 2024
    Свидание с Гданьском каждый день
    Очень понравилась прогулка с Ириной. Два часа пролетели незаметно. То, что было необходимо для первого знакомства с городом, его насыщенной историей. Легко, не скучно, с советами для дальнейшего самостоятельного изучения.
  • М
    Миша
    18 июля 2024
    Свидание с Гданьском каждый день
    Познавательная, интересная экскурсия. Ирина - профессиональный экскурсовод и приятная собеседница. Много узнаете и не пожалеете!
  • И
    Инга
    1 июня 2024
    Свидание с Гданьском каждый день
    Добрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана Нептуна и не услышали о нем рассказа. Мало запомнилась услышеная информация.
    Просто погулять отлично, но мне хотелось более интересной подачи.
    Добрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана Нептуна и не услышали о нем рассказа. Мало запомнилась услышеная информация.
    Просто погулять отлично, но мне хотелось более интересной подачи.
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Свидание с Гданьском каждый день
    Отличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идти дальше и что стоит
    посетить. Ирина отвечала на все вопросы, а также порекомендовала места для ужина (это очень помогло не терять время на поиски места).

    Отличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идти дальше и что стоит
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    Свидание с Гданьском каждый день
    Замечательная экскурсия с отличным гидом! Мы в восторге! Советую!
  • Т
    Татьяна
    19 апреля 2024
    Свидание с Гданьском каждый день
    Прогулка получилась индивидуальной! Я была единственным экскурсантом в этот день и, хотя шел дождь, провела 2 увлекательных, насыщенных информацией и
    даже где-то романтичных часа с прекрасным гидом Ириной. Спасибо большое за высокий профессионализм, любовь к своему делу и к нам, «понаехавшим» узнавать и влюбляться в Гданьск. И за вашу самоотдачу! 💓

