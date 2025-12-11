Приглашаем на ярмарку, которую считают одной из лучших в Европе. Вы услышите, как Гданьск проживает Рождество и почему праздничный сезон здесь особенный. Какие подарки дарили, какие блюда готовили к праздничному столу, какие сладости ждали детей в разные эпохи. Гданьск умеет удивлять — и вы раскроете, насколько богатой и необычной была его праздничная культура.

Ирина и Татьяна Представитель команды в Гданьске

Описание экскурсии

Высокие ворота и рождественская ярмарка, которую признали лучшей ярмаркой Европы 2025 года.

Королевская дорога — историческая ось, которая ведёт в центр Старого города. Вы узнаете о праздничных шествиях, которые здесь проходили.

Золотые и Зелёные ворота — торжественный вход в рождественский Гданьск.

Мариацкая улица с атмосферными каменицами и небольшим рынком янтаря.

Мариацкая базилика — мы заглянем внутрь, чтобы рассмотреть традиционную рождественскую шопку — сцену Рождества, созданную местными мастерами. Вы услышите, как менялась традиция шопок и почему они так любимы в Польше.

Длинный Рынок, где вас ждут «пряничные» фасады и главная городская ёлка.

Вы узнаете

Чем гданьская ярмарка отличается от других в Европе

Какое значение имели зимние торги в городской истории

Какие символы прячутся в рождественских декорациях

Какие старинные традиции сохраняются у гданьчан сегодня

А ещё вы полюбуетесь праздничной иллюминацией, увидите главный адвент-календарь города, рассмотрите изделия местных ремесленников и при желании попробуете ликёры 17 века.