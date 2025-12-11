Мои заказы

Магия Рождества в Гданьске

Спокойная и уютная прогулка по украшенному центру с рассказом о местных праздничных традициях
Приглашаем на ярмарку, которую считают одной из лучших в Европе. Вы услышите, как Гданьск проживает Рождество и почему праздничный сезон здесь особенный.

Какие подарки дарили, какие блюда готовили к праздничному столу, какие сладости ждали детей в разные эпохи.

Гданьск умеет удивлять — и вы раскроете, насколько богатой и необычной была его праздничная культура.
Описание экскурсии

Высокие ворота и рождественская ярмарка, которую признали лучшей ярмаркой Европы 2025 года.

Королевская дорога — историческая ось, которая ведёт в центр Старого города. Вы узнаете о праздничных шествиях, которые здесь проходили.

Золотые и Зелёные ворота — торжественный вход в рождественский Гданьск.

Мариацкая улица с атмосферными каменицами и небольшим рынком янтаря.

Мариацкая базилика — мы заглянем внутрь, чтобы рассмотреть традиционную рождественскую шопку — сцену Рождества, созданную местными мастерами. Вы услышите, как менялась традиция шопок и почему они так любимы в Польше.

Длинный Рынок, где вас ждут «пряничные» фасады и главная городская ёлка.

Вы узнаете

  • Чем гданьская ярмарка отличается от других в Европе
  • Какое значение имели зимние торги в городской истории
  • Какие символы прячутся в рождественских декорациях
  • Какие старинные традиции сохраняются у гданьчан сегодня

А ещё вы полюбуетесь праздничной иллюминацией, увидите главный адвент-календарь города, рассмотрите изделия местных ремесленников и при желании попробуете ликёры 17 века.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Targ Drzewny
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина и Татьяна
Ирина и Татьяна — ваша команда гидов в Гданьске
Провели экскурсии для 376 туристов
Татьяна & Ирина: историк и искусствовед. Профессионально очаровываем Гданьском! Мы белорусские гиды в Гданьске. А также самые настоящие и совсем не скучные историки и профессиональные гиды. Мы проводим разнообразные индивидуальные и
читать дальше

сборные экскурсии по Гданьску, Сопоту и Гдыне для наших гостей. Водим по улицам и музеям, заглядываем в потаённые уголки и открываем неочевидный Гданьск. Мы создаём уникальные маршруты для взрослых и семей с детьми, а также для корпоративных клиентов.

Входит в следующие категории Гданьска

