DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

Олива, по мнению местных жителей, является самым красивым районом Гданьска, здесь находится огромное количества памятников культуры и природы. Обязательным пунктом каждой экскурсии 🧭 является посещение кафедрального собора и прекрасного Оливского парка.

Оливский парк 🌳 - живописная парковая зона, расположенная в польском городе Гданьск, в историческом районе Олива. Парк очень красив и считается одной из главных городских достопримечательностей 🏛️. К услугам посетителей очень красивый альпинарий - искусственный насыпной холм, имитирующий настоящую гору. Кроме того, можно посетить красивую оранжерею или скальный грот, а также полюбоваться на настоящий водопад. В Оливском парке есть множество небольших прудов и тенистых аллей - это идеальное место для прогулок в жаркий солнечный день.

Оливский архикафедральный собор — одна из старейших достопримечательностей Гданьска, ведь возведен он был еще в XII в. как часть цистерцианского монастыря. Посетителей Оливской базилики поразят множество пышных мраморных алтарей, религиозных картин и средневековые портреты благодетелей храма. Но главным достоянием собора является Оливский орган XVIII в. Иоганна Вульфа Далица. Этот грандиозный инструмент с богатой резьбой знаменит своим редким звучанием и движущимися декорациями. Во время экскурсии Вы также сможете послушать концерт органной музыки (20 мин).

По желанию вы можете дополнительно посетить Оливский зоопарк (продолжительность экскурсии увеличится, работа гида оплачивается дополнительно).

Время работы Зоопарка:

Май-Сентябрь: 09:00 – 19:00

Апрель, Октябрь: 09:00 – 17:00

Остальные месяцы: 09:00 – 15:00