DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

  1. Экскурсии

Экскурсия в Оливу из Гданьска

DariaTour
DariaTour – Гид из Гданьска
Экскурсия в Оливу из Гданьска
Задать вопрос
Экскурсия в Оливу из Гданьска
Экскурсия в Оливу из Гданьска
Олива, по мнению местных жителей, является самым красивым районом Гданьска, здесь находится огромное количества памятников культуры и природы. Обязательным пунктом каждой экскурсии 🧭 является посещение кафедрального собора и прекрасного Оливского парка.
Оливский парк 🌳 - живописная парковая зона, расположенная в польском городе Гданьск, в историческом районе Олива. Парк очень красив и считается одной из главных городских достопримечательностей 🏛️. К услугам посетителей очень красивый альпинарий - искусственный насыпной холм, имитирующий настоящую гору. Кроме того, можно посетить красивую оранжерею или скальный грот, а также полюбоваться на настоящий водопад. В Оливском парке есть множество небольших прудов и тенистых аллей - это идеальное место для прогулок в жаркий солнечный день.
Оливский архикафедральный собор — одна из старейших достопримечательностей Гданьска, ведь возведен он был еще в XII в. как часть цистерцианского монастыря. Посетителей Оливской базилики поразят множество пышных мраморных алтарей, религиозных картин и средневековые портреты благодетелей храма. Но главным достоянием собора является Оливский орган XVIII в. Иоганна Вульфа Далица. Этот грандиозный инструмент с богатой резьбой знаменит своим редким звучанием и движущимися декорациями. Во время экскурсии Вы также сможете послушать концерт органной музыки (20 мин).
По желанию вы можете дополнительно посетить Оливский зоопарк (продолжительность экскурсии увеличится, работа гида оплачивается дополнительно).

Время работы Зоопарка:

    Май-Сентябрь: 09:00 – 19:00
    Апрель, Октябрь: 09:00 – 17:00
    Остальные месяцы: 09:00 – 15:00
    Что входит
    • услуги гида
    • транспорт
    Что не входит
    • личные расходы
    • дополнительное время работы гида/водителя в случае увеличения времени программы (уточняется дополнительно в зависимости от пожеланий)
    • входные билеты в зоопарк:
    • С 1 Января до 28 Апреля - 15зл. /10 зл.
    • С 29 Апреля до 30 Июня - 25 зл. /15 зл., семейный билет 60 зл.
    • С 1 Инля до 31 Августа- 30 зл. /20 зл., семейный 90 зл.
    • С 1 Сентября до 29 Октября - 25 зл. /15 зл., семейный 60 зл.
    • С 30 Октября до 31 Декабря - 15 зл. /10 зл., семейный 40 зл.
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности
    Экскурсия в Оливу из Гданьска
    Экскурсия в Оливу из Гданьска
    Экскурсия в Оливу из Гданьска

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    DariaTour
    DariaTour
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

    Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска
    116
    3 часа
    Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска
    1 отзыв
    Экскурсия по историческому Гданьску с посещением музеев
    157.5
    6 часов
    Экскурсия по историческому Гданьску с посещением музеев
    Мальборк — средневековый замок
    380
    4 часа
    Мальборк — средневековый замок
    Обзорная экскурсия: Гданьск-Сопот-Гдыня
    304
    6 часов
    Обзорная экскурсия: Гданьск-Сопот-Гдыня
    Вестерплатте
    141.5
    3 часа
    Вестерплатте

    Еще несколько необычных экскурсий в Гданьске

    Гданьск — любовь с первого взгляда
    89
    3 часа
    Гданьск — любовь с первого взгляда
    15 отзывов
    Погулять по улицам Главного города и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
    Тайны Старого Гданьска
    90
    3 часа
    Тайны Старого Гданьска
    14 отзывов
    Насыщенная прогулка по городу под лейтмотив истории и загадочных легенд о нём
    Обзорная прогулка по Гданьску
    120
    3 часа
    Обзорная прогулка по Гданьску
    2 отзыва
    Познакомиться с визитными карточками приморского города и его многогранной историей
    Наследие ордена аскетов в Гданьске
    65
    3 часа
    Наследие ордена аскетов в Гданьске
    Исследовать исторические места, узнать о деяниях аббатов и насладиться заповедной природой