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Мальборк — средневековый замок

DariaTour
DariaTour – Гид из Гданьска
Из Гданьска на комфортном транспорте с гидом вы отправитесь к замку Мариенбург, который дал начало городу Мальборку рядом.

Вы узнаете, кто такие тевтонцы, зачем был создан их орден, как строился крупнейший кирпичный замок 🏰 Средневековья и как он все-таки называется: Мальборк или Мариенбург.
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Мальборк — средневековый замок
Мальборк — средневековый замок

Что вы увидите

  • Замок Мальборк
Индивидуальная автобусная экскурсия ⛳ в Мальборк.
Приглашаем вас на экскурсию в готический замок 🏰. Замок был построен в 13 веке, изначально принадлежал Тевтонскому ордену и действовал как монастырь. Сегодня замок является ярким примером средневековой кирпичной замковой архитектуры. И внесен в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Для туристов открыты почти все помещения замка:

  • Верхний замок (залы, кельи, кухня 🥧, костел ДМ, часовня св. Анны и др),
  • Средний замок (кухня, среднев. система отопления, выставка оружия, подземелья, часовня св. Варфоломея и др. ),
  • Дворец магистров ордена (концелярия, королевский зал, спальня, часовня и др. ),
  • терассы.
  • Интерес также представляет усыпальница великих магистров ордена Тевтонцев.
  • Экскурсии по замку длится 2 часа.
Что входит
  • Транспорт из Гданьска
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты -10 евро/взрослый, 7, 5 евро/детский
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Мальборк — средневековый замок
Мальборк — средневековый замок
Мальборк — средневековый замок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DariaTour
DariaTour
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