Приглашаем вас на экскурсию в готический замок 🏰. Замок был построен в 13 веке, изначально принадлежал Тевтонскому ордену и действовал как монастырь. Сегодня замок является ярким примером средневековой кирпичной замковой архитектуры. И внесен в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Для туристов открыты почти все помещения замка:
Верхний замок (залы, кельи, кухня 🥧, костел ДМ, часовня св. Анны и др),
Средний замок (кухня, среднев. система отопления, выставка оружия, подземелья, часовня св. Варфоломея и др. ),
Дворец магистров ордена (концелярия, королевский зал, спальня, часовня и др. ),
терассы.
Интерес также представляет усыпальница великих магистров ордена Тевтонцев.