DariaTour – Гид из Гданьска

Из Гданьска на комфортном транспорте с гидом вы отправитесь к замку Мариенбург, который дал начало городу Мальборку рядом.



Вы узнаете, кто такие тевтонцы, зачем был создан их орден, как строился крупнейший кирпичный замок 🏰 Средневековья и как он все-таки называется: Мальборк или Мариенбург.