Труймясто - агломерация на севере Польши. В него входит Гданьск, Гдыня, Сопот и множество мелких городков и предместий. Мы с Вами совершим увлекательное путешествие по трем основным городам Труймясто, а также посетим район Гданьска - Олива.

Вы прогуляетесь 👣 по уютным историческим улочкам Гданьска, вымощенным брусчаткой, насладитесь видом старинных домов в голландском стиле, пройдете сквозь Золотые Ворота и проследуете по Королевскому тракту. В Гдыне Вы сможете изучить строение музейных кораблей – эсминца «Блыскавица» и парусника «Дар Поможа». На самом длинном в Европе деревянном морском моле (515, 5 м), расположенном в курортном Сопоте, так приятно дышать свежим морским воздухом! Также Сопот знаменит своей пешеходной улицей и «Кривым домиком».

Олива, по мнению местных жителей, является самым красивым районом Гданьска, здесь находится огромное количества памятников культуры и природы. Обязательным пунктом каждой экскурсии 🧭 является посещение кафедрального собора.