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Обзорная экскурсия: Гданьск-Сопот-Гдыня

DariaTour
DariaTour – Гид из Гданьска
Обзорная экскурсия: Гданьск-Сопот-Гдыня
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-19 человек

  • €304 за экскурсию

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Обзорная экскурсия: Гданьск-Сопот-Гдыня
Обзорная экскурсия: Гданьск-Сопот-Гдыня

Что вы увидите

  • Гданьск: Старый город, Костёл Святой Девы Марии, Королевский тракт, Длугий Тарг, Фонтан Нептуна, Золотой дом
  • Олива: Кафедральный собор
  • Гдыня: Эсминец «Блыскавица», Учебный парусник «Дар Поможа»
  • Сопот: самый длинный в Европе деревянный морской мол, Кривой домик.
Труймясто - агломерация на севере Польши. В него входит Гданьск, Гдыня, Сопот и множество мелких городков и предместий. Мы с Вами совершим увлекательное путешествие по трем основным городам Труймясто, а также посетим район Гданьска - Олива.
Вы прогуляетесь 👣 по уютным историческим улочкам Гданьска, вымощенным брусчаткой, насладитесь видом старинных домов в голландском стиле, пройдете сквозь Золотые Ворота и проследуете по Королевскому тракту. В Гдыне Вы сможете изучить строение музейных кораблей – эсминца «Блыскавица» и парусника «Дар Поможа». На самом длинном в Европе деревянном морском моле (515, 5 м), расположенном в курортном Сопоте, так приятно дышать свежим морским воздухом! Также Сопот знаменит своей пешеходной улицей и «Кривым домиком».
Олива, по мнению местных жителей, является самым красивым районом Гданьска, здесь находится огромное количества памятников культуры и природы. Обязательным пунктом каждой экскурсии 🧭 является посещение кафедрального собора.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
  • личные расходы
  • питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Обзорная экскурсия: Гданьск-Сопот-Гдыня
Обзорная экскурсия: Гданьск-Сопот-Гдыня
Обзорная экскурсия: Гданьск-Сопот-Гдыня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DariaTour
DariaTour
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