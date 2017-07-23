Во время этого 5-часового тура квалифицированный гид расскажет вам самые интересные истории о замке Мариенбург. Тур включает в себя осмотр дворца Великого магиста Тевтонского ордена, который был построен в XIV веке, а также визит в церковь Святой Марии и посещение различных постоянных и временных выставок замка.

Замок Мариенбург, живописно расположенный на берегу реки Ногат, в настоящее время считается самой большой готической крепостью в Европе и является впечатляющим примером средневековой оборонительной архитектуры. В 1997 г. замок попал в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это, несомненно, один из самых красивых и значительных памятников в Польше.