Замок Мариенбург: частный тур на полдня

Откройте для себя замок Мариенбург, один из самых ценных памятников Польши

5
3 отзыва
Входной билет
Откройте для себя замок Мариенбург, один из самых ценных памятников Польши и объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Узнайте историю Тевтонского ордена и осмотрите крупнейшую готическую крепость в Европе.
Замок Мариенбург: частный тур на полдня
Замок Мариенбург: частный тур на полдня
Замок Мариенбург: частный тур на полдня
Замок Мариенбург: частный тур на полдня
Замок Мариенбург: частный тур на полдня
Замок Мариенбург: частный тур на полдня
Замок Мариенбург: частный тур на полдня

Что вы увидите 🤩

  • Церковь Девы Марии, Гданьск
  • Замок Мариенбург
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите замок Мариенбург – самый большой кирпичный замок в Европе и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
  2. Осмотрите один из самых красивых и значительных памятников в Польше
  3. Узнайте об истории Тевтонского ордена и жизни в Cредние века
  4. Полюбуйтесь великолепными ювелирными изделиями в Музее янтаря внутри замка
Во время этого 5-часового тура квалифицированный гид расскажет вам самые интересные истории о замке Мариенбург. Тур включает в себя осмотр дворца Великого магиста Тевтонского ордена, который был построен в XIV веке, а также визит в церковь Святой Марии и посещение различных постоянных и временных выставок замка.
Замок Мариенбург, живописно расположенный на берегу реки Ногат, в настоящее время считается самой большой готической крепостью в Европе и является впечатляющим примером средневековой оборонительной архитектуры. В 1997 г. замок попал в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это, несомненно, один из самых красивых и значительных памятников в Польше.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частный тур с гидом по музею
  • Перевозка на частном автомобиле с водителем
  • Входные билеты в замок Мариенбург
  • Сборы за парковку
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Трансфер возможен от отелей в Гданьске, Сопоте и Гдыне
  • Для детей до семи лет вход бесплатный. Сообщите местному туроператору количество детей среди участников тура
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
23 июля 2017
(Германия)
Shuttle TOP
Führung TOP
Preis OK
B
8 фев 2019
(Великобритания)
Our driver was fantastic, gave us a guided drive to Marlbork where our guide took us around the castle.. well worth a day trip
M
30 дек 2019
(Германия)

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