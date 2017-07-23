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Посетите замок Мариенбург – самый большой кирпичный замок в Европе и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Осмотрите один из самых красивых и значительных памятников в Польше
Узнайте об истории Тевтонского ордена и жизни в Cредние века
Полюбуйтесь великолепными ювелирными изделиями в Музее янтаря внутри замка
Во время этого 5-часового тура квалифицированный гид расскажет вам самые интересные истории о замке Мариенбург. Тур включает в себя осмотр дворца Великого магиста Тевтонского ордена, который был построен в XIV веке, а также визит в церковь Святой Марии и посещение различных постоянных и временных выставок замка.
Замок Мариенбург, живописно расположенный на берегу реки Ногат, в настоящее время считается самой большой готической крепостью в Европе и является впечатляющим примером средневековой оборонительной архитектуры. В 1997 г. замок попал в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это, несомненно, один из самых красивых и значительных памятников в Польше.
Ответы на вопросы
Что входит
Частный тур с гидом по музею
Перевозка на частном автомобиле с водителем
Входные билеты в замок Мариенбург
Сборы за парковку
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Трансфер возможен от отелей в Гданьске, Сопоте и Гдыне
Для детей до семи лет вход бесплатный. Сообщите местному туроператору количество детей среди участников тура
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Michael
23 июля 2017
(Германия)
Shuttle TOP Führung TOP Preis OK
B
Bradie
8 фев 2019
(Великобритания)
Our driver was fantastic, gave us a guided drive to Marlbork where our guide took us around the castle.. well worth a day trip
M
Martina
30 дек 2019
(Германия)
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