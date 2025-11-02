Эта групповая экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать исторический центр Кракова.
Участники увидят такие достопримечательности, как Флорианские ворота, Барбакан, Мариацкий костел и многое другое.
Экскурсия завершится на Вавельском холме, где можно будет полюбоваться Кафедральным собором и Королевским замком.
Прогулка по Старому городу и Вавелю подарит незабываемые впечатления и позволит глубже понять историю и культуру Кракова
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 🕰 Исторические легенды
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка
- 🎓 Ягеллонский университет
- 🌟 Вавельский холм
Что можно увидеть
- Флорианские ворота
- Барбакан
- Мариацкий костел
- Суконные ряды
- Ягеллонский университет
- Вавельский собор
- Королевский замок
Описание экскурсииОбзорная пешеходная экскурсия на русском языке с гидом по историческому центру Кракова – Старому городу и Вавельскому холму. Время проведения экскурсии – 2,5 – 3 часа. Экскурсия начинается в 10 часов утра. Экскурсия по Кракову проводится на русском языке. Центр Кракова – Старый город – практически не имеет возможности проезда на автомобиле. Большинство улиц этой части города – пешеходные. Поэтому самый лучший вариант знакомства с жизнью и историей Кракова – пешая экскурсия. Во время экскурсии вы увидите укрепительное сооружение городских стен Барбакан, Флорианские ворота, театр имени Юлиуша Словацкего, Мариацкий костел, Суконные ряды. А также площадь Главный Рынок, Ягеллонский университет, площадь Всех Святых, костел Святых Петра и Павла, костелы Доминиканцев и Францисканцев. Экскурсия по городу закончится на Вавельском холме осмотром Кафедрального собора. Королевского замка и королевского двора. По желанию, с Вавельского холма можно будет спуститься к набережной реки Вислы через пещеру Дракона. Или же, пройдя через Бернандинские ворота, спуститься по Южной дороге Вавеля. И далее по улице Страдом заглянуть в еврейский квартал Казимеж. С его уютными ресторанчиками и площадями (Вольница и Новая (она же Еврейская).
Ежедневно в 10 утра. С 15 ноября по 15 февраля экскурсия начинается в 11 утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город Кракова - театр Словацкого
- Главная площадь Рынок
- Мариацкий костел
- Суконные ряды
- Костел Францисканцев
- Ягеллонский университет
- Вавельский холм. Флорианские ворота и Барбакан
- Площадь Рынок Главный и Мариацкий костел
- Ратушная башня и костел Святого Войцеха
- Костел Святых Петра и Павла и костел Святой Анны
- Площадь Всех Святых
- Вавельский собор и Королевский замок
- Пещера Дракона
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барбакан, Basztowa, 30-547 Kraków, на скамейке рядом со скульптурой Я. Матейко
Завершение: Вавельский холм
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10 утра. С 15 ноября по 15 февраля экскурсия начинается в 11 утра.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Slava
2 ноя 2025
Татьяна замечательный, много знающий гид, влюблена в Краков. Более чем 3-х часовая прогулка пролетела незаметно, при этом оставила незабываемые впечатления.
Большое спасибо!
М
Марина
23 окт 2025
Отличная экскурсия! Много интересной информации. Узнала то, что для меня было важным, благодаря чему смогла дальше изучать старый город самостоятельно!
М
Мари
22 окт 2025
У нас была обзорная экскурсия,которой мы остались довольны. Наш экскурсовод Татьяна поделилась с нами интересными фактами,историями и легендами. Ещё раз спасибо за увлекательное мини путешествие и впечатления!
м
марина
21 окт 2025
С
Светлана
18 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию,было интересно и познавательно!
R
Regina
3 сен 2025
Прекрасный гид, подробно и интересно делиться всеми красотами прекрасного города, очень рекомендую.
S
Svetlana
2 сен 2025
Наша семья в восторге от экскурсии по старому Кракову, которую проводила Татьяна. Три часа пролетели незаметно, организация отличная. Татьяна дала много полезной информации по посещению музеев, которая нам пригодилась. Очень рада знакомству! Настоятельно рекомендую!!!
V
Vytautas
8 авг 2025
J
Julia
6 авг 2025
Мне понравилась сама экскурсия и экскурсовод Татьяна, все было информативно и интересно даже детям
К
Константин
20 июл 2025
Татьяна - прекрасный и увлеченный гид. Мы узнали очень много нового о Кракове и об истории Польши. Первый раз в этом городе и очарованы им. Особенно после экскурсии с Татьяной. Большое спасибо и рекомендуем всем, кто хочет быстро и достаточно подробно узнать об этом удивительно городе.
A
ANŽELA
19 июл 2025
Отправила запрос на экскурсию в Кракове, в этот же день на почту пришло письмо подтверждение.
Удобное место встречи в центре города. Гид Татьяна была очень дружелюбна. 3 часа пролетели незаметно. Спасибо!
Т
Татьяна
2 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, гид Татьяна увлекательно рассказывает, очень хорошо!
Ю
Юлия
29 июн 2025
Честно говоря, сомневалась, не многовато ли 3 часа. Но Татьяна настолько умело нас вовремя приглашала отдохнуть на скамейке, прятала в тень и заговаривала интересным рассказом, что 3 часа пролетели быстро.
M
Marina
27 июн 2025
Очень интересная экскурсия в небольшой компании. Красивый маршрут, лёгкая подача информации. Огромный плюс- техническое оснащение- каждый путешественник получил удобные наушники, а с ними и свободу передвижения. Наша компания осталась довольна! Спасибо ♡
I
IRINA
25 июн 2025
Три часа на экскурсии с Татьяной пролетели быстро. Очень хорошая подача исторических и современных событий. Маршрут экскурсии охватывает главные места старого Кракова. Интересно,познавательно,с легендами,с юмором,с должным почтением к событиям и жертвам Второй мировой войны,о религиозных предпочтениях Краковских жителей. Не хотелось отпускать Татьяну,настолько приятно было слушать и вести диалог с грамотным и очень приятным гидом. Огромное спасибо Татьяне!
