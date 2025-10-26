Краков - это город, где каждый камень хранит историю. Прогулка по его улицам позволит увидеть Городской сад Планты, величественный Мариацкий костёл и знаменитые Суконные ряды. Посетители смогут насладиться шедеврами искусства в Музее Чарторыйских и ощутить дух средневековья на Королевском Вавельском холме. Экскурсия станет отличной возможностью для знакомства с культурным наследием Польши

Время начала: 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Городской сад Планты — зелёное ожерелье Кракова, протянувшееся на 4 км вокруг Старого города. Любимое место прогулок местных жителей.

Музей Чарторыйских (без посещения), в котором хранится «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи. Обсудим коллекцию музея и заглянем на соседний рынок картин.

Улица Флорианская — королевский путь, по которому монархи въезжали в город.

Мариацкий костёл. Его величественные башни доминируют над Рыночной площадью, а внутри хранится шедевр резьбы по дереву — алтарь Вита Ствоша, созданный за 12 лет.

Суконные ряды (Сукеннице) — готическое здание 14 века. Перед входом — памятник поэту Адаму Мицкевичу.

Ратушная башня (без посещения) — единственная сохранившаяся часть городской ратуши. Здесь заседал Городской совет, был суд, тюрьма и камеры пыток.

Квартал Ягеллонского университета. Пройдём через Студенческий и Профессорский дворики, увидим костёл Святой Анны и административный корпус 19 века.

Епископский дворец (без посещения) — официальная резиденция краковских епископов. Здесь же жил будущий папа римский Иоанн Павел II.

Костёл Францисканцев — один из старейших храмов города с потрясающими витражами и полихромной росписью.

Дворец Велопольских (без посещения). Рассмотрим историческое здание, принадлежавшее знатным польским фамилиям.

Костёл Святых Апостолов Петра и Павла (без посещения). Первый барочный храм в Польше. Каждый вечер здесь проходят концерты симфонической и органной музыки.

Королевский Вавельский холм — сердце польской монархии. Здесь находятся Кафедральный собор, замок со светлым двором, а также часовни Сигизмунда и династии Ваза.

Организационные детали