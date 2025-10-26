Мои заказы

По улочкам и площадям старого Кракова

Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Краков - это город, где каждый камень хранит историю.

Прогулка по его улицам позволит увидеть Городской сад Планты, величественный Мариацкий костёл и знаменитые Суконные ряды.

Посетители смогут насладиться шедеврами искусства в Музее Чарторыйских и ощутить дух средневековья на Королевском Вавельском холме. Экскурсия станет отличной возможностью для знакомства с культурным наследием Польши
4.8
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Кракова
  • 🎨 Встреча с шедеврами искусства
  • 🏛️ Посещение исторических зданий
  • 🚶‍♂️ Прогулка по старинным улочкам
  • 🎶 Концерты в барочном храме
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 11:00

Что можно увидеть

  • Городской сад Планты
  • Музей Чарторыйских
  • Улица Флорианская
  • Мариацкий костёл
  • Суконные ряды
  • Ратушная башня
  • Квартал Ягеллонского университета
  • Епископский дворец
  • Костёл Францисканцев
  • Дворец Велопольских
  • Костёл Святых Апостолов Петра и Павла
  • Королевский Вавельский холм

Описание экскурсии

Городской сад Планты — зелёное ожерелье Кракова, протянувшееся на 4 км вокруг Старого города. Любимое место прогулок местных жителей.

Музей Чарторыйских (без посещения), в котором хранится «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи. Обсудим коллекцию музея и заглянем на соседний рынок картин.

Улица Флорианская — королевский путь, по которому монархи въезжали в город.

Мариацкий костёл. Его величественные башни доминируют над Рыночной площадью, а внутри хранится шедевр резьбы по дереву — алтарь Вита Ствоша, созданный за 12 лет.

Суконные ряды (Сукеннице) — готическое здание 14 века. Перед входом — памятник поэту Адаму Мицкевичу.

Ратушная башня (без посещения) — единственная сохранившаяся часть городской ратуши. Здесь заседал Городской совет, был суд, тюрьма и камеры пыток.

Квартал Ягеллонского университета. Пройдём через Студенческий и Профессорский дворики, увидим костёл Святой Анны и административный корпус 19 века.

Епископский дворец (без посещения) — официальная резиденция краковских епископов. Здесь же жил будущий папа римский Иоанн Павел II.

Костёл Францисканцев — один из старейших храмов города с потрясающими витражами и полихромной росписью.

Дворец Велопольских (без посещения). Рассмотрим историческое здание, принадлежавшее знатным польским фамилиям.

Костёл Святых Апостолов Петра и Павла (без посещения). Первый барочный храм в Польше. Каждый вечер здесь проходят концерты симфонической и органной музыки.

Королевский Вавельский холм — сердце польской монархии. Здесь находятся Кафедральный собор, замок со светлым двором, а также часовни Сигизмунда и династии Ваза.

Организационные детали

  • Мы зайдём в Мариацкий костёл, костёл Святой Анны и костёл Францисканцев, а также в студенческий и профессорский дворики Ягеллонского университета. Остальные достопримечательности осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€20
Дети 8-16 лет€15
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Барбакан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Кракове
Провели экскурсии для 385 туристов
Работаем в туризме с 2005 года, накоплен богатый опыт общения с туристами, составления для них лучших программ и экскурсий. В нашей копилке авторских программ есть такие страны, как Индонезия (о.
читать дальше

Бали), Грузия, Россия (Краснодарский край). С 2021 года живём в Кракове, и предлагаем гостям свои авторские экскурсии по этому интереснейшему городу и не только. Есть программы из Кракова в Освенцим, Закопане (Буковина-Татшаньска, Хохоловские термы).

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
2
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Н
Наталия
26 окт 2025
Экскурсия с Татьяной по центру Кракова была лёгкой, хорошо организованной и познавательной. Маршрут продуман так, чтобы увидеть главное и почувствовать атмосферу города, не заходя внутрь объектов. Татьяна рассказывает интересно и
читать дальше

с любовью к Кракову, делится легендами и историями, хотя иногда мне лично хотелось чуть больше исторической глубины. Её речь приятная и спокойная, слушать комфортно, а наличие аудиогидов и микрофона сделало прогулку ещё удобнее и приятнее. Особенно ценно, что Татьяна даёт советы, какие места стоит посетить позже самостоятельно, а какие можно пропустить. Очень доброжелательный и позитивный гид. Главный итог экскурсии - нам захотелось вернуться в город и посетить те музеи и соборы, которые Татьяна нам рекомендовала.

Ю
Юлия
17 сен 2025
Мы были в Кракове только один полный день. и я была очень рада,что заказала экскурсию с Татьяной! Так получилось,что мы были вдвоем с моим 10летним сыном,и несмотря на это получили полноценную,очень интересную экскурсию. послушали истории и легенды,было познавательно и весело. Получили рекомендации куда сходить и воспользовались ими😊я и ребенок в восторге!
A
Aleksei
14 сен 2025
Татьяна провела замечательную экскурсию, было интересно и познавательно очень. Спасибо.
Marina
Marina
8 сен 2025
Недавно побывали в Кракове и решили записаться на экскурсию с Татьяной — и это было одно из лучших решений за поездку! С первых минут было понятно, что перед нами настоящий
читать дальше

профессионал и человек, влюблённый в свой город. Татьяна рассказывает невероятно интересно — слушаешь, затаив дыхание, и буквально погружаешься в атмосферу Кракова.
Экскурсия длилась больше трёх часов, но время пролетело незаметно. Было много интересных историй, деталей и мест, которые вряд ли откроешь сам. А ещё приятный бонус — на экскурсии мы снова были вдвоём, как на индивидуальной прогулке, что сделало впечатления ещё более яркими и персональными.
Огромное спасибо, Татьяна, за знания, энергию и душевную атмосферу. Рекомендуется всем, кто хочет по-настоящему почувствовать Краков!

Т
Татьяна
4 сен 2025
Прекрасная экскурсия с замечательной Татьяной! Всем рекомендую!
О
Ольга
1 сен 2025
Отличная экскурсия, очень интересно было слушать гида Татьяну. От всей души советуем.
К
Кирилл
23 июл 2025
Хочется выразить Татьяне огромна благодарность за такую замечательную экскурсию. Уже с первой минуты было понятно, что она заботится о нашем комфорте. Сразу нам раздали аппараты на ухо, чтобы все было
читать дальше

хорошо слышно. Маршрут продуман идеально, чтобы узнать и посмотреть все главные достопримечательности Кракова и понять куда ещё сходить. Татьяна замечательный рассказчик, было очень интересно увлекательно. Однозначно рекомендую посетить экскурсию с Татьяной!

A
Anna
15 июл 2025
Хотим выразить огромную благодарность Тане, за проверенную пешую обзорную экскурсию, по старому городу Кракова. Настолько все было легко, интересно, по очень правильно и доступно продуманному плану. Таня не грузила нас
читать дальше

огромный количеством дат и имен, которые никогда не запоминают уставшие и рассеянные туристы. У Тани очень приятная речь и интонация, которая помогает наслаждаться городом, и запоминать все тайны и легенды Кракова. Наличие аудиогидов и микрофона очень порадовала, и еще больше внесло легкости и колорита в очень познавательную экскурсию. Обращайтесь и записывайтесь к ней обязательно. Волшебный Краков, теперь у нас будет ассоциироваться еще и с таким профессиональным гидом! Спасибо!!!

В
Владимир
15 июн 2025
Отличный тур, видно, что Татьяна действительно любит и сопереживает истории Кракова.
При этом сам тур хоть и был рассчитан на 2.5 часа, продлился в итоге 3.5, и это было действительно здорово. Никто не торопился, не спешил, все, мне кажется, остались довольны.
S
Svitlana
7 июн 2025
Поскольку я местный житель и не впервые иду на экскурсию по Кракову, то могу сказать, что есть некоторые места, которые были бы интересны туристам, но они остались без внимания. Также
читать дальше

была информация, которая не соответствует действительности - я специально проверила после экскурсии. Мне не очень зашла манера подачи - хотелось бы большей легкости и больше юмора - каждую краковскую историю можно рассказать интереснее и даже веселее. Но, как участник экскурсий по другим прекрасным городам Европы могу сказать, что, возможно, для непритязательных туристов, которые впервые в нашем прекрасном Кракове, такой экскурсии достаточно.

Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Светлана, спасибо большое за отзыв! И за рекомендации.
Э
Элла
27 мая 2025
Хорошая экскурсия с экскурсоводом Таней, приятная, доступная и лёгкая подача материала. Дала пару рекомендаций, съориентировала что стоит самим посмотреть, на что не стоит тратить время. Спасибо
Г
Геня
21 мая 2025
Экскурсия с Татьяной пробежала не заметно настолько было все очень интересно.
Инесса
Инесса
14 мая 2025
Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию, интересную и содержательную. От всей души рекомендую
S
Svetlana
13 мая 2025
Изумительная экскурсия!
Ольга большой профессионал!
Мы очень благодарны за проведенное время!
N
Natalija
6 мая 2025
Татьяна провела профессиональную мини-экскурсию по Кракову. За 3 часа (а заявлено было 2,0) успели пройти и посмотреть очень много. Гид достаточно многогранен, коммуникабелен, грамотно отвечает на вопросы. Осталось очень приятное впечатление от посещения. Особое спасибо за техническое обеспечение экскурсии, индивидуальные аудио наушники каждому участнику, обеспечивают свободу перемешения вне зависимости от гида.

