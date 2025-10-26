Прогулка по его улицам позволит увидеть Городской сад Планты, величественный Мариацкий костёл и знаменитые Суконные ряды.
Посетители смогут насладиться шедеврами искусства в Музее Чарторыйских и ощутить дух средневековья на Королевском Вавельском холме. Экскурсия станет отличной возможностью для знакомства с культурным наследием Польши
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Кракова
- 🎨 Встреча с шедеврами искусства
- 🏛️ Посещение исторических зданий
- 🚶♂️ Прогулка по старинным улочкам
- 🎶 Концерты в барочном храме
Что можно увидеть
- Городской сад Планты
- Музей Чарторыйских
- Улица Флорианская
- Мариацкий костёл
- Суконные ряды
- Ратушная башня
- Квартал Ягеллонского университета
- Епископский дворец
- Костёл Францисканцев
- Дворец Велопольских
- Костёл Святых Апостолов Петра и Павла
- Королевский Вавельский холм
Описание экскурсии
Городской сад Планты — зелёное ожерелье Кракова, протянувшееся на 4 км вокруг Старого города. Любимое место прогулок местных жителей.
Музей Чарторыйских (без посещения), в котором хранится «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи. Обсудим коллекцию музея и заглянем на соседний рынок картин.
Улица Флорианская — королевский путь, по которому монархи въезжали в город.
Мариацкий костёл. Его величественные башни доминируют над Рыночной площадью, а внутри хранится шедевр резьбы по дереву — алтарь Вита Ствоша, созданный за 12 лет.
Суконные ряды (Сукеннице) — готическое здание 14 века. Перед входом — памятник поэту Адаму Мицкевичу.
Ратушная башня (без посещения) — единственная сохранившаяся часть городской ратуши. Здесь заседал Городской совет, был суд, тюрьма и камеры пыток.
Квартал Ягеллонского университета. Пройдём через Студенческий и Профессорский дворики, увидим костёл Святой Анны и административный корпус 19 века.
Епископский дворец (без посещения) — официальная резиденция краковских епископов. Здесь же жил будущий папа римский Иоанн Павел II.
Костёл Францисканцев — один из старейших храмов города с потрясающими витражами и полихромной росписью.
Дворец Велопольских (без посещения). Рассмотрим историческое здание, принадлежавшее знатным польским фамилиям.
Костёл Святых Апостолов Петра и Павла (без посещения). Первый барочный храм в Польше. Каждый вечер здесь проходят концерты симфонической и органной музыки.
Королевский Вавельский холм — сердце польской монархии. Здесь находятся Кафедральный собор, замок со светлым двором, а также часовни Сигизмунда и династии Ваза.
Организационные детали
- Мы зайдём в Мариацкий костёл, костёл Святой Анны и костёл Францисканцев, а также в студенческий и профессорский дворики Ягеллонского университета. Остальные достопримечательности осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€20
|Дети 8-16 лет
|€15
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
При этом сам тур хоть и был рассчитан на 2.5 часа, продлился в итоге 3.5, и это было действительно здорово. Никто не торопился, не спешил, все, мне кажется, остались довольны.
Ольга большой профессионал!
Мы очень благодарны за проведенное время!