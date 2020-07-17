4 отзыва оставили туристы

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Старый Краков и замок Вавель

Главные достопримечательности и тайные уголки города на дружеской обзорной экскурсии

4.8
4 отзыва
Алексей
Алексей – Гид из Кракова
Вы пройдете по Королевскому пути и отыщете в историческом центре Кракова характерные приметы разных эпох.

Рассмотрите купеческие дома и старинные костелы, заглянете в секретные дворики и живописные сады и услышите занимательные городские байки и легенды.
Задать вопросОбычно отвечает за 20 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €17 за экскурсию

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Старый Краков и замок Вавель
Старый Краков и замок Вавель

Что вас ожидает

Краков: история 📖 на каждом шагу
Королевский тракт — один из самых популярных и ярких маршрутов по Старому Кракову. Он и станет основой нашей прогулки. Следуя по пути королей, вы увидите помпезные дома, отыщете тайные уголки и услышите о чернокнижниках и хитрых интриганах, талантливых творцах и эксцентричных богачах. А также рассмотрите парадные Флорианские ворота, ощутите колорит Кракова рубежа 19-20 веков в кафе Яма Михалика и послушаете знаменитого трубача у костела Святой Марии.

Тайное и явное в Кракове
На Гродской улице вы познакомитесь с польскими особенностями украшения фасадов. Рассматривая костел Францисканцев, услышите о стиле модерн и Станиславе Выспьянском — местном поэте, драматурге и живописце. Немного отклонившись от Королевского тракта, посетите сад Профессоров и дворик старейшего в Польше Ягеллонского университета. А также оцените великолепное убранство костела Святой Анны.

Легендарный замок 🏰 Вавель
Один из главных символов Кракова — замок Вавель, расположенный на высоком холме. Здесь вы посетите монастырь, служащий усыпальницей польских королей, насладитесь панорамой города с высоты и узнаете, как менялась жизнь Кракова на протяжении столетий.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: монастырь в Вавеле — 2, 30 евро с человека (закрыт по вс), кафе Яма Михалика — 4 евро с человека. Посещение по желанию.

Старый Краков и замок Вавель
Старый Краков и замок Вавель
Старый Краков и замок Вавель
Старый Краков и замок Вавель
Старый Краков и замок Вавель
Старый Краков и замок Вавель
Старый Краков и замок Вавель

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я студент факультета Международных отношений и живу в Кракове уже три года. Изучение города и общение с местными жителями — одно из моих увлечений. С радостью поделюсь с вами знаниями об истории, легендах и современных традициях этого чудесного города!
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4 отзыва оставили туристы

17 июля 2020
Все понравилось,,, Краков чудесный город! Алексей очень интересно все рассказал, местами с юмором :).. у Кракова свои секреты.. Даже погода не смогла испортить впечатлений от экскурсии, дождь добавил романтики:).. Советую всем гида Алексея и экскурсию.. И сами ещё не раз вернёмся в Краков,, там ещё очень много интересного...
1 июля 2020
Алексей очень интересно и увлекательно рассказывает. Он знает историю города, зданий и людей, живших в этом городе, подмечает интересные детали и делится удивительными историями о Кракове.
22 марта 2020
Благодаря Алексею, влюбились в Краков окончательно. Он подстраивался под наши пожелания и не торопился вывалить на нас кучу незапоминающейся информации, как делают некоторые. Экскурсия прошла в размеренном ритме, с возможностью приостановиться и налюбоваться. Вернемся в Краков снова!
14 марта 2020
Доброго времени суток! Впервые побывали в Кракове с мужем, город впечатлил. Но просто смотреть на архитектуру без истории не так интересно, поэтому заказали обзорную экскурсию. Предоплату платили еще до поездки, остальное на экскурсии. По времени она длилась 3часа, как раз не устали. Все было четко в плане организации, вовремя. Алексей предложил зонт, воду, место встречи. На все вопросы Алексей отвечал, в его профессионализме не сомневаемся. Рекомендую. Благодарю за приятные моменты отдыха, несмотря на сложную ситуацию в мире.

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