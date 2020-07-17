4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Краков: история 📖 на каждом шагу

Королевский тракт — один из самых популярных и ярких маршрутов по Старому Кракову. Он и станет основой нашей прогулки. Следуя по пути королей, вы увидите помпезные дома, отыщете тайные уголки и услышите о чернокнижниках и хитрых интриганах, талантливых творцах и эксцентричных богачах. А также рассмотрите парадные Флорианские ворота, ощутите колорит Кракова рубежа 19-20 веков в кафе Яма Михалика и послушаете знаменитого трубача у костела Святой Марии.

Тайное и явное в Кракове

На Гродской улице вы познакомитесь с польскими особенностями украшения фасадов. Рассматривая костел Францисканцев, услышите о стиле модерн и Станиславе Выспьянском — местном поэте, драматурге и живописце. Немного отклонившись от Королевского тракта, посетите сад Профессоров и дворик старейшего в Польше Ягеллонского университета. А также оцените великолепное убранство костела Святой Анны.

Легендарный замок 🏰 Вавель

Один из главных символов Кракова — замок Вавель, расположенный на высоком холме. Здесь вы посетите монастырь, служащий усыпальницей польских королей, насладитесь панорамой города с высоты и узнаете, как менялась жизнь Кракова на протяжении столетий.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: монастырь в Вавеле — 2, 30 евро с человека (закрыт по вс), кафе Яма Михалика — 4 евро с человека. Посещение по желанию.