4 отзыва оставили туристы

Вы пройдете по Королевскому пути и отыщете в историческом центре Кракова характерные приметы разных эпох. Рассмотрите купеческие дома и старинные костелы, заглянете в секретные дворики и живописные сады и услышите занимательные городские байки и легенды.

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Описание экскурсии

Краков: история на каждом шагу

Королевский тракт — один из самых популярных и ярких маршрутов по Старому Кракову. Он и станет основой нашей прогулки. Следуя по пути королей, вы увидите помпезные дома, отыщете тайные уголки и услышите о чернокнижниках и хитрых интриганах, талантливых творцах и эксцентричных богачах. А также рассмотрите парадные Флорианские ворота, ощутите колорит Кракова рубежа 19-20 веков в кафе Яма Михалика и послушаете знаменитого трубача у костела Святой Марии.

Тайное и явное в Кракове

На Гродской улице вы познакомитесь с польскими особенностями украшения фасадов. Рассматривая костел Францисканцев, услышите о стиле модерн и Станиславе Выспьянском — местном поэте, драматурге и живописце. Немного отклонившись от Королевского тракта, посетите сад Профессоров и дворик старейшего в Польше Ягеллонского университета. А также оцените великолепное убранство костела Святой Анны.

Легендарный замок Вавель

Один из главных символов Кракова — замок Вавель, расположенный на высоком холме. Здесь вы посетите монастырь, служащий усыпальницей польских королей, насладитесь панорамой города с высоты и узнаете, как менялась жизнь Кракова на протяжении столетий.

Организационные детали