4 отзыва оставили туристы

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Старый Краков и замок Вавель

Главные достопримечательности и тайные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Вы пройдете по Королевскому пути и отыщете в историческом центре Кракова характерные приметы разных эпох.

Рассмотрите купеческие дома и старинные костелы, заглянете в секретные дворики и живописные сады и услышите занимательные городские байки и легенды.
5
35 отзывов
Старый Краков и замок Вавель
Старый Краков и замок Вавель
Старый Краков и замок Вавель

Описание экскурсии

Краков: история на каждом шагу

Королевский тракт — один из самых популярных и ярких маршрутов по Старому Кракову. Он и станет основой нашей прогулки. Следуя по пути королей, вы увидите помпезные дома, отыщете тайные уголки и услышите о чернокнижниках и хитрых интриганах, талантливых творцах и эксцентричных богачах. А также рассмотрите парадные Флорианские ворота, ощутите колорит Кракова рубежа 19-20 веков в кафе Яма Михалика и послушаете знаменитого трубача у костела Святой Марии.

Тайное и явное в Кракове

На Гродской улице вы познакомитесь с польскими особенностями украшения фасадов. Рассматривая костел Францисканцев, услышите о стиле модерн и Станиславе Выспьянском — местном поэте, драматурге и живописце. Немного отклонившись от Королевского тракта, посетите сад Профессоров и дворик старейшего в Польше Ягеллонского университета. А также оцените великолепное убранство костела Святой Анны.

Легендарный замок Вавель

Один из главных символов Кракова — замок Вавель, расположенный на высоком холме. Здесь вы посетите монастырь, служащий усыпальницей польских королей, насладитесь панорамой города с высоты и узнаете, как менялась жизнь Кракова на протяжении столетий.

Организационные детали

  • Во время экскурсии мы не посещаем монастырь. Но после по желанию вы сможете его посетить самостоятельно. Входные билеты — 2,30 евро с человека (закрыт по воскресеньям)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€22
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле замка Вавель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Кракове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 341 туриста
С 2020 года провожу экскурсии, где история Кракова становится увлекательным путешествием во времени. Живу в городе с 2017 года. Его традиции, легенды и истории — моё увлечение, и вместе с командой настолько же увлеченных гидов буду рад поделиться с вами краковскими историями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
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A
Молодой и явно заинтересованный в своей работе экскурсовод. Приятно проведённое время и отличная экскурсия. Спасибо Алексею.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Александр, большое спасибо за отзыв! Мне так же было приятно проводить для вас экскурсию🙂
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P
Мы воспользовались экскурсией для семьи с ребенком, правда, не рассчитывая, что экскурсия будет одинаково интересна для всех. Так и получилось, хоть Алексей и переживал из-за этого. Мы достаточно хорошо знакомы
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с историей Польши и Кракова. Алексей это сразу понял и провел эксеурсию с упором на интересные факты. Маршрут был хорошо и разумно спланирован. Алексей действительно показал очень интересные вещи, коротые самому было бы слодно найти. Базилика св. Франциска прсто скрытая жемчужина. Мы погуляли по костелам самостоятельно позже, но ничего сравнимого с ней не нашли. Мне очень понравилось, что у Алексея был интересный рассказ, а не набор фактов. И еще у него были ответы на все вопросы. Единственное, чего ему пока не хватает, но что придет с опытом, - это искусство интригуюшего рассказа. Я очень рекомендую экскурсию. После нее остались самые приятные впечатления.

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J
Алексей,отличный гид, молодой и активный,но мы успевали. прекрасно составлен маршрут. отдельное спасибо за помощь,оказанную нам(украли документы и деньги),хоть это и входило в его обязанности идти с нами в полицию. Извините,что поздно даю оценку. Успехов!
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Julia
Очень интересная, познавательная экскурсия!
80% удачной экскурсия - это хороший гид! И он у нас был! Это Алексей! Мы узнали очень интересные исторические факты о становлении Кракова, множество интересных историй о людях, сделавших очень многое для развития и процветания своей страны.
Очень интересная, познавательная экскурсия!
Очень интересная, познавательная экскурсия!
Очень интересная, познавательная экскурсия!
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Т
Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию!!!! Легко и доходчиво, без лишней информации, но вместе с тем пройдясь по истории города и его жителей, отвечая на все наши вопросы, 4 часа, вместо заявленых 3, прошли не заметно и очень познавательно!
Очень рекомендую экскурсию и гида, Алексея.
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С
Несмотря на то, что это был уже не первый визит в Краков, Алексей сумел заново открыть для нас этот древний город! Мы погрузились в атмосферу средневековья, вспомнили о том, какую
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роль играл Краков в те времена, узнали, какие древние традиции сохранились до наших дней. Экскурсия прошла легко и незаметно. Несмотря на обилие исторических фактов (что неизбежно в таком города, как Краков), Алексей сумел уйти о сухого пересказа учебника истории, и сделать прогулку по-настоящему интересной, добавив в рассказ городские мифы и легенды. Вялікі дзякуй за цікавы расповед!

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