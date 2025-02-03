3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский тракт: Старый город и Вавельский замок
Прогуляйтесь по Королевскому тракту, узнайте историю Кракова, посетите Вавельский замок и Мариацкий костел. Откройте для себя средневековые улочки и легенды
Начало: У Барбакана
«Королевский тракт — маршрут по Старому городу»
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
от €130 за всё до 10 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
«Короли, драконы и яркие домики — главное в Старом городе и о нем»
6 мар в 09:00
7 мар в 09:00
от €260 за всё до 10 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Атмосфера Средневековья на прогулке по Старому городу и Вавельскому холму Кракова
Начало: Барбакан, Basztowa, 30-547 Kraków, на скамейке ряд...
«Обзорная пешеходная экскурсия на русском языке с гидом по историческому центру Кракова – Старому городу и Вавельскому холму»
Расписание: Ежедневно в 10 утра.
Завтра в 10:00
6 мар в 10:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина3 февраля 2025Добрый день. Хочу поблагодарить фирму и прекрасного экскурсовода Ольгу за очень интересную и содержательную экскурсию. Остались в восторге от вместе проведенного времени и увиденного. Рекомендуем фирму и Ольга супер!!!
- ББорис1 января 2025Очень интересная экскурсия. А гид по имени Ольга М. очень хорошо работает. Очень приятная и прекрасно знает свою роботу.
- УУльяна6 ноября 2024Экскурсия была потрясающая! Наверное это была самая продолжительная экскурсия из всех, что мы брали. Но она не была утомительной! Ольга
- EEvelina22 сентября 2024Замечательная экскурсия с замечательным гидом! Ольга очень приятный и веселый человек. Нам очень все понравилось, спасибо!
- ННаталья14 августа 2024С Ольгой прогулка была незабываемой. время пролетело незаметно. очень интересная экскурсия. спасибо
- ЕЕлена9 июля 2024Хочется отметить глубокие, всесторонние знания гида о Кракове, его чувство юмора и искреннюю любовь к городу. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Старый город»
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Сколько стоит экскурсия по Кракову в марте 2025
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