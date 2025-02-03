читать дальше так грамотно и виртуозно разместила нас во времени и пространстве, что весь день с ней пролетел как прекрасный миг! Она влюбила нас в Краков! И мы очень хотим вернуться! Спасибо огромное!

Экскурсия была потрясающая! Наверное это была самая продолжительная экскурсия из всех, что мы брали. Но она не была утомительной! Ольга