Главные экскурсионные места в Кракове

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные места» в Кракове на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
89 отзывов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 260 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Освенцим из Кракова
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
23 отзыва
Экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
130 за человека
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
450 за всё до 8 чел.
В старом Кракове
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
В старом Кракове
Начало: У креста Катыньского, Grodzka 67
Расписание: по договоренности
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
75 за всё до 10 чел.
Казимеж - еврейский квартал Кракова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Начало: У кафе «TEA Time», ул. Jozefa Dietla д. 1
Расписание: по договоренности
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
75 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Bиктория
    4 мая 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.
  • A
    Andrejs
    1 апреля 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Спасибо большое гиду Ольге! Море информации о городе, его истории и жителях и укладе. Экскурсия хоть и длится 7 часов
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    с перерывом на вкусный обед, абсолютно не напряжная и проходит в спокойном режиме и на позитиве! Спасибо большое за прекрасную организацию👍

  • Г
    Галина
    31 марта 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    В конце марта мы посетили Краков. Прекрасный город. Заранее заказали экскурсию «Краков по максимуму-Старый город и Казимеж». Остались очень довольны
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    экскурсией. Познакомились с главными красотами Старого города, узнали грустную историю Казимежа. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Оле за её профессионализм,доброту, легкость общения и чувство юмора. Создалось впечатление,как будто мы знакомы с ней много лет. Незабываемое чувство. Спасибо всей команде Трипстера за четкую работу. Продолжим к Вам Обращаться. Всех Вам благ

  • Н
    Нина
    2 марта 2024
    Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
    Гид Даша великолепно преподнесла всю информацию. Отвечала на все вопросы.
  • Е
    Елена
    5 августа 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
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    интересна история. Люди должны помнить о том, что произошло. Много мы слышали про Освенцим (Аушвиц-Биркенау), но личное посещение этого места не может сравниться по силе восприятия событий с фильмами. Экскурсия была отлично организована. Нас привезли на место к началу экскурсии, все объяснили и показали, а также провели до места начала экскурсии. Затем нас доставили прямо на автовокзал, как мы и попросили так как мы уезжали в этот день из города.

  • D
    Dmytro
    13 июля 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
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    мы ехали всего лишь вдвоём. Экскурсию проводит работник музея, в группе не 15 людей как пишут на сайте, а 25-30, и все они регестрировались отдельно, не через сайт. Сама экскурсия интересная, но очень сжато подается информация, тк за вами идут еще несколько групп и всем нужно успеть. Хотелось бы больше интересной информации а не заученных фраз. Данная организация только организовывает вашу поездку туда, саму экскурсию они не проводят. Билеты нам передал какой то мужчина, хотя мы переписывались с Ольгой, но он сказал что это был он, а не Ольга. Водитель был приятным мужчиной, но он вообще не имеет отношения к ним, всего лишь частный перевозчик, как такси.

  • А
    Александр
    16 января 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Добрый день! Экскурсия организованна хорошо. Начиная с подсказок на сайте (перед покупкой) и заканчивая трансфертом туда и обратно. Сама экскурсия
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    интересная, познавательная. Единственное чего хотелось бы добавить - это каких-то подробностей, рассказов из жизни людей, которые прошли через этот ад. А в целом - все отлично.

  • Э
    Эдуард
    14 февраля 2020
    Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
    Всем надо посетить, особенно тем, кому что-то в этой жизни не нравиться! Эмоционально тяжелая экскурсия
  • T
    Tetiana
    16 декабря 2019
    В старом Кракове
    Было очень интересно и познавательно. У нас была группа 10 человек, разного возраста и все получили кучу удовольствия. Гид не перегружал лишней исторической информацией, в то же время давая суть.
  • а
    алексндр
    21 июня 2019
    Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
    гид отработал прекрасно. нам очень повезло но например неповезло белорусам у которых была подобная экскурсия и им попался гид поляк
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    с очень плохим знанием языка и которые в итоге попросили нас взять их к себе. нашему гиду пятерка с плюсом и большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2024
Сейчас в Кракове в категории "Популярные места" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 450. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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