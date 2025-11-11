Увлекательное путешествие по Новой Хуте, где история и архитектура переплетаются в уникальный узор. Этот район Кракова, задуманный как коммунистический идеал, претерпел много изменений.
Узнайте, как тысячи рабочих создали город своей мечты,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Историческая значимость
- 🗿 Интересные скульптуры
- 👥 Жизнь людей в прошлом
- 🗺️ Недооцененный район
Что можно увидеть
- Архитектура соцреализма
- Скульптуры в двориках
- Статуя Владимира Ленина
Описание экскурсииИстория Новой Хуты начинается в июне 1949 года. Согласно плану, это должен был быть 100-тысячный коммунистический город. На его стройку съехались тысячи работников со всей Польши. Будущая лауреатка Нобелевской премии Вислава Шимборска воспела стройку века в стихах. Из-за близости к Кракову от идеи отдельного города все же отказались. Чем же известен ныне один из самых недооцененных туристами район Кракова?
- Архитектура: здесь в близком соседстве главенствуют три стиля – соцреализм, модернизм и постмодернизм.
- История с перспективы человека: как люди, получившие “общественный аванс”, построили свой город и свою судьбу. У всех ли получилось?
- История с перспективы государства: как образцовый коммунистический город, гордость властей, стал одним из очагов борьбы с коммунистической идеологией?
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Мы пройдемся по улицам и дворикам Новой Хуты, увидим оригинальные скульптуры, которыми жители много десятилетий назад украшали свои дворы
- 2. Про одного из строителей Новой Хуты известный польский режиссер Анджей Вайда снял фильм «Человек из мрамора». Вы узнаете, чем прославился главный герой, и как в реальной жизни, а не в фильме, сложилась его жизнь
- 3. Аллея Роз. Здесь когда-то стоял памятник вождю революции. Много шуток было сложено про него в коммунистическое время. Как только Советский Союз распался - вождя тут же снесли и продали за границу
- 4. Костел Арка Пана - один из самых известных в Польше костелов, построенных в наше время. Проникнутый символами, освященный будущим римским папой, построенный силами тысяч людей, - он и сегодня привлекает тысячи туристов и верующих, возвышаясь в форме ковчега над жилыми домами
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Plac IM.R. Reagana
Завершение: Ul. Obrońców Krzyża 1, 31-831 Kraków
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 22 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
