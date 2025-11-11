Мои заказы

Авторская экскурсия по краковской Новой Хуте

Узнайте, как создавался коммунистический город в Кракове. История, архитектура и жизнь людей в уникальном районе Новой Хуты
Увлекательное путешествие по Новой Хуте, где история и архитектура переплетаются в уникальный узор. Этот район Кракова, задуманный как коммунистический идеал, претерпел много изменений.

Узнайте, как тысячи рабочих создали город своей мечты,
и какие скульптуры скрываются в его зелёных двориках. Интересно, что Новая Хута стала местом борьбы с идеологией, несмотря на первоначальные замыслы.

Этот район - настоящий музей под открытым небом, где можно увидеть соцреализм, модернизм и постмодернизм в одном месте

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Историческая значимость
  • 🗿 Интересные скульптуры
  • 👥 Жизнь людей в прошлом
  • 🗺️ Недооцененный район
Время начала: 10:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Архитектура соцреализма
  • Скульптуры в двориках
  • Статуя Владимира Ленина

Описание экскурсии

История Новой Хуты начинается в июне 1949 года. Согласно плану, это должен был быть 100-тысячный коммунистический город. На его стройку съехались тысячи работников со всей Польши. Будущая лауреатка Нобелевской премии Вислава Шимборска воспела стройку века в стихах. Из-за близости к Кракову от идеи отдельного города все же отказались. Чем же известен ныне один из самых недооцененных туристами район Кракова?
  • Архитектура: здесь в близком соседстве главенствуют три стиля – соцреализм, модернизм и постмодернизм.
  • История с перспективы человека: как люди, получившие “общественный аванс”, построили свой город и свою судьбу. У всех ли получилось?
  • История с перспективы государства: как образцовый коммунистический город, гордость властей, стал одним из очагов борьбы с коммунистической идеологией?

ежедневно по расписанию

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Мы пройдемся по улицам и дворикам Новой Хуты, увидим оригинальные скульптуры, которыми жители много десятилетий назад украшали свои дворы
  • 2. Про одного из строителей Новой Хуты известный польский режиссер Анджей Вайда снял фильм «Человек из мрамора». Вы узнаете, чем прославился главный герой, и как в реальной жизни, а не в фильме, сложилась его жизнь
  • 3. Аллея Роз. Здесь когда-то стоял памятник вождю революции. Много шуток было сложено про него в коммунистическое время. Как только Советский Союз распался - вождя тут же снесли и продали за границу
  • 4. Костел Арка Пана - один из самых известных в Польше костелов, построенных в наше время. Проникнутый символами, освященный будущим римским папой, построенный силами тысяч людей, - он и сегодня привлекает тысячи туристов и верующих, возвышаясь в форме ковчега над жилыми домами
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Plac IM.R. Reagana
Завершение: Ul. Obrońców Krzyża 1, 31-831 Kraków
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 22 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Кракова

