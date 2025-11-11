читать дальше и какие скульптуры скрываются в его зелёных двориках. Интересно, что Новая Хута стала местом борьбы с идеологией, несмотря на первоначальные замыслы.



Этот район - настоящий музей под открытым небом, где можно увидеть соцреализм, модернизм и постмодернизм в одном месте

Увлекательное путешествие по Новой Хуте, где история и архитектура переплетаются в уникальный узор. Этот район Кракова, задуманный как коммунистический идеал, претерпел много изменений.Узнайте, как тысячи рабочих создали город своей мечты,