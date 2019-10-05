5 отзывов оставили туристы

Во время прогулки по историческому району Кракова вы познакомитесь с наследием двух культур, некогда мирно сожительствующих здесь, а я расскажу историю 📖 этих мест и самого района.

Казимеж

Поселение возле Кракова было основано как отдельный город 27 февраля 1335 года указом польского короля Казимира III (Великого) и позднее стало называться его именем. Во время Второй мировой войны там находилось еврейское гетто. Но это уже XX век, а до этого на территории города Казимеж прекрасно сосуществовали две культуры и две религии: христиансво и иудаизм. Пересечение ул. Раббина Майзельса с ул. Тела Господня является прямым доказательством мирного сосуществования двух совершенно разных культур. Эта часть Кракова отличается от всего остального города. Вы увидите здесь узенькие улочки, колоритные кафе и старые еврейские мастерские.

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