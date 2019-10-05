5 отзывов оставили туристы

Поселение возле Кракова было основано как отдельный город 27 февраля 1335 года указом польского короля Казимира III (Великого) и позднее стало называться его именем. Во время Второй мировой войны там находилось еврейское гетто. Но это уже XX век, а до этого на территории города Казимеж прекрасно сосуществовали две культуры и две религии: христиансво и иудаизм. Пересечение ул. Раббина Майзельса с ул. Тела Господня является прямым доказательством мирного сосуществования двух совершенно разных культур. Эта часть Кракова отличается от всего остального города. Вы увидите здесь узенькие улочки, колоритные кафе и старые еврейские мастерские.
Программа
Ул. Шерокая (Краковский Broadway);
Различные синагоги: Поперра, Рему, старого еврейского кладбища, Высокая, Купа, Темпель, Старая;
Ритуальная баня (мыква);
Новая площадь;
Костела Тела Господня;
Площади Вольница ;
Костела св. Катарины;
Костела св. Архангела Михаила и св. Станислава.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала Plac Wolnica 1.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Однажды приехав в Краков, я влюбилась в этот город с первого взгляда. Маленькие улочки, разнообразная архитектура и неповторимый уют этого города привлекли мое внимание навсегда. Закончив школу, я переехала в Краков и сейчас не перестаю наслаждаться его величием и культурой :)
Экскурсию провела Эвелина, рассказывала очень интересно. Показала все самые значимые места, посвятила в жизненный уклад еврейского народа.
Светлана
18 сентября 2019
Оценка немного недостоверна, так как Алина заболела и экскурсию провела гид Эвелина. Она была замечательной!
Елена
5 февраля 2019
Экскурсию проводила Эвелина, девушка много и интересно рассказывала об истории Казимежа, отвечала на все вопросы, показала много интересных, красивых зданий, рассказала их историю. Эвелина замечательный собеседник, осталось приятное впечатление от общения. Экскурсия в первую очередь понравится тем, кто интересуется еврейкой культурой, историей Кракова. Красиво и интересно
Дмитрий
24 января 2019
Экскурсию вместо Алины вела Эвелина - полька, несколько лет жившая в Израиле. Поэтому тема экскурсии была раскрыта на 200% даже несмотря на дикий холод. Отдельно на повезло с днём бесплатных трамваев и мы посмотрели больше, чем изначально планировалось. Эвелина душевный человек и отлично справились с обязанностями гида. Однозначно рекомендую!
Людмила
14 августа 2018
Большое спасибо Алине за обзорную экскурсию по Кракову! Получила огромное удовольствие, замечательно провела время. Алина профессиональный гид, знающий и любящий своё дело и интересный собеседник. Было очень интересно. И маршрут был составлен удобно и логично. Очень рекомендую Алину, как профессионального гида! Уверена, что Алина найдёт подход к любому туристу.
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
Приглашаю вас пройтись по так называемому Королевскому пути. Издавна короли, приезжавшие в Краков проезжали по этому пути через весь город к королевскому замку (Вавель). На мгновение мы окунемся в атмосферу Средневековья и проведём немного времени в столице Польши (ведь когда-то именно Кракове был столицей).
Побывать в семисотлетней шахте, исследовать пещеры удивительной красоты и увидеть подземную часовню
Величка — маленький город в 10 километрах от Кракова, где находится одна из самых больших и старинных соляных шахт Европы. Вы сможете воочию увидеть её необычные пейзажи, вдохновлявшие художников и режиссеров, посетить подземные часовни, узнать о жизни шахтеров. Приятным бонусом станет оздоровительный эффект нашей прогулки: из-за высокого содержания соли в шахте лечебный микроклимат — здесь даже есть санаторий!
Рассмотреть Старый город с мистического ракурса и услышать его старинные предания
Прогуливаясь по старому Кракову, можно подумать, что весь город состоит из ярких фасадов, романтических средневековых построек и улочек, сошедших со страниц сказок. Но не торопитесь делать выводы: я покажу вам другой, мистический Краков, проведу по местам, которые могли бы стать декорациями для фильмов ужасов, и расскажу невыдуманные истории, после которых хочется спать со включенным светом. Легенды о вампирах и призраках, затерянные кладбища, места казней и секреты средневековых костёлов — приготовьтесь заглянуть на темную сторону Кракова!