5 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения Казимежа - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы район оживает, и можно насладиться атмосферой без лишней суеты. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя погода может быть прохладнее. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник Яну Карскому
Мезуза
Hevre
Площадь героев гетто
Описание экскурсии
Казимеж
Во время Второй мировой войны в Казимеже находилось еврейское гетто, но прежде иудаизм и христианство сосуществовали здесь в мире. Пересечение ул. Раббина Майзельса с ул. Тела Господня является прямым тому доказательством. Вам откроется история христианско-еврейского Казимежа и встретятся многочисленные напоминания о еврейском квартале — вывески старых мастерских, узенькие улочки и колоритные кафе. Мы пройдем мимо ритуальной бани мыкви и синагог и поговорим о значении фразы «oppidum iudaeorum». Вы также увидите:
Памятник Яну Карскому — человеку, который открыл глаза миру на Холокост
Мезузу, напоминающую о жизни евреев в Казимеже
Hevre: некогда синагога, сейчас — один из любимых коктейль-баров местных жителей, давших новую жизнь этому месту
Площадь героев гетто и стулья, которые больше никогда не увидят своих владельцев.
Вы услышите историю Елены Рубинштейн, создавшей империю красоты в начале ХХ века, сможете попробовать запеканку — гастрономический символ Казимежа, а после самостоятельно прогуляться по Католическому Казимежу и заглянуть в костёлы Божьего Тела, Святой Катарины с самым красивым в Кракове органом, и костёл на Скалке с небольшим монастырским комплексом.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Szeroka 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Кракове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1845 туристов
Привет! Меня зовут Алина. Я лицензированный гид по самому красивому городу в Польше. Уже более 10 лет я живу в Кракове, не переставая восхищаться его королевским величием и неповторимым уютом.
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с командой гидов мы проводим увлекательные экскурсии и создаем разнообразные маршруты, влюбляя в Краков. Тайны и легенды королевского города, уникальные места и самые «вкусные» истории, — все для вас! В любую погоду и время года мы знаем, что интересного показать, куда пойти и чем развлечь самые разные компании.
Нас ценят за удобные маршруты и программы, подачу информации и «Как это уже 2 часа прошло? Мы ведь только начали»:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
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3
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2
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1
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Ольга
Елена замечательный гид!
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I
Igors
Отличный гид, который подстраивается под нужды и интересы туристов, а не наоборот. Огромное спасибо!!!
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Ольга
Очень и очень понравилась экскурсия!!! Спасибо огромное!!!
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N
Natalja
Потрясающая экскурсия с Еленой! Узнали Краков с новой стороны.
Мы побывали в местах, где снимался фильм Список Шиндлера, и узнали много нового о трагической судьбе евреев Кракова во время Второй мировой войны: о гетто, депортациях, людях, которые спасали других, рискуя своей жизнью.
Кроме того, мы услышали множество удивительных фактов о жизни и традициях еврейского народа.
Огромное спасибо, Елена, за душевную и познавательную экскурсию!
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А
Алина
Спасибо Елене за отличную экскурсию по Казимежу. Очень интересно и познавательно! Будем рекомендовать нашим друзьям ❤️
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В
Вера
Хорошая интеракция с гидом, чувство комфорта в общении, мы знакомы с темой но Алина смогла нас удивить интересными и неожиданными фактами.
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