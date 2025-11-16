5 отзывов оставили туристы

Прогулка по Казимежу в Кракове предлагает уникальную возможность узнать о жизни района во время Второй мировой войны.



Участники увидят памятник Яну Карскому, символы еврейской жизни и услышат истории о Елене Рубинштейн.



Это путешествие через время показывает, как Казимеж возродился в конце XX века, став популярной достопримечательностью.



Не упустите шанс открыть для себя самые колоритные уголки района, которые оставят неизгладимое впечатление

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Казимежа - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы район оживает, и можно насладиться атмосферой без лишней суеты. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя погода может быть прохладнее. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и возможным осадкам.

Сейчас август — это идеальное время.