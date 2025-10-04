Мои заказы

Ужин в национальном ресторане Кракова с шоу-программой

Погрузитесь в атмосферу польского трактира с традиционными блюдами и фольклорной программой. Ужин с шоу станет ярким событием вашего визита в Краков
Вечер в Кракове станет незабываемым благодаря ужину в польском трактире.

Здесь вас ждут разнообразные национальные блюда, включая ржаной суп, свиную отбивную и яблочный пирог с мороженым.

В сопровождении фольклорного ансамбля, исполняющего традиционные
читать дальше

песни и танцы, вы полностью погрузитесь в атмосферу польской культуры. В стоимость билета включены все блюда и напитки, а также трансфер от отеля и обратно.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести вечер в Кракове в компании вкусной еды и отличной музыки

4
1 отзыв

5 причин купить этот билет

  • 🍽️ Богатое меню с национальными блюдами
  • 🎶 Фольклорная программа с танцами и песнями
  • 🚐 Трансфер от отеля и обратно
  • 🍷 Неограниченные напитки
  • 🎉 Незабываемая атмосфера польского трактира
Ужин в национальном ресторане Кракова с шоу-программой© Татьяна
Ужин в национальном ресторане Кракова с шоу-программой© Татьяна
Ужин в национальном ресторане Кракова с шоу-программой© Татьяна
Ближайшие даты:
13
ноя17
ноя20
ноя24
ноя27
ноя1
дек4
дек
Время начала: 18:30

Что можно увидеть

  • Польский ресторан

Описание билета

Приглашаем вас на незабываемый ужин с фольклорной программой в уютном польском ресторане!

В меню:

  • приветственный бокал вишнёвой наливки
  • основные горячие блюда: ржаной суп с картофелем и колбасой, свиная отбивная с жареным картофелем и тушёной капустой, горячий яблочный пирог с мороженым
  • неограниченный шведский стол с напитками: кофе, чай, вода, морс, пиво, вино
  • неограниченный шведский стол с блюдами традиционной польской кухни (доступен после ужина): хлеб, сало, огурцы в рассоле, мясное ассорти и колбасы, сыры, студень из свинины с овощами, салаты, фрукты, ассорти из жареных кнедликов, ассорти из мяса на гриле, картофельная запеканка, тушёный бигос

Организационные детали

  • Предоставляем трансфер от вашего отеля и обратно. Поедем на микроавтобусе Ford Transit Custom. Отправление из Кракова в 18:30, возвращение около 22:00
  • Программа 6+
  • В стоимость всё включено
  • Информационное сопровождение не предусмотрено
  • Вас будет сопровождать водитель из нашей команды

в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:30

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный€56
Дети до 12 лет€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или на автобусной остановке Kiss&Ride на улице Dietla
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Кракове
Провели экскурсии для 387 туристов
Работаем в туризме с 2005 года, накоплен богатый опыт общения с туристами, составления для них лучших программ и экскурсий. В нашей копилке авторских программ есть такие страны, как Индонезия (о.
читать дальше

Бали), Грузия, Россия (Краснодарский край). С 2021 года живём в Кракове, и предлагаем гостям свои авторские экскурсии по этому интереснейшему городу и не только. Есть программы из Кракова в Освенцим, Закопане (Буковина-Татшаньска, Хохоловские термы).

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Л
Людмила
4 окт 2025
Прекраснл,спасибо

Входит в следующие категории Кракова

Похожие экскурсии из Кракова

Тайны и легенды старинного Кракова
Пешая
2 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
По старинному Кракову
Пешая
2 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по старинному Кракову
Поднимитесь на Вавельский холм, прогуляйтесь по рыночной площади и ощутите атмосферу Средневековья. Узнайте историю Кракова и насладитесь его архитектурой
Начало: под Вавелем
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
€74 за всё до 10 чел.
История еврейского гетто в Кракове
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
История еврейского гетто в Кракове
Начало: Plac Bohaterów Getta
Расписание: Ежедневно, в 9:00 и в 17:30
Завтра в 08:00
14 ноя в 09:30
€24 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кракове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кракове