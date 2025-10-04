Вечер в Кракове станет незабываемым благодаря ужину в польском трактире.
Здесь вас ждут разнообразные национальные блюда, включая ржаной суп, свиную отбивную и яблочный пирог с мороженым.
В сопровождении фольклорного ансамбля, исполняющего традиционные
5 причин купить этот билет
- 🍽️ Богатое меню с национальными блюдами
- 🎶 Фольклорная программа с танцами и песнями
- 🚐 Трансфер от отеля и обратно
- 🍷 Неограниченные напитки
- 🎉 Незабываемая атмосфера польского трактира
Что можно увидеть
- Польский ресторан
Описание билета
Приглашаем вас на незабываемый ужин с фольклорной программой в уютном польском ресторане!
В меню:
- приветственный бокал вишнёвой наливки
- основные горячие блюда: ржаной суп с картофелем и колбасой, свиная отбивная с жареным картофелем и тушёной капустой, горячий яблочный пирог с мороженым
- неограниченный шведский стол с напитками: кофе, чай, вода, морс, пиво, вино
- неограниченный шведский стол с блюдами традиционной польской кухни (доступен после ужина): хлеб, сало, огурцы в рассоле, мясное ассорти и колбасы, сыры, студень из свинины с овощами, салаты, фрукты, ассорти из жареных кнедликов, ассорти из мяса на гриле, картофельная запеканка, тушёный бигос
Организационные детали
- Предоставляем трансфер от вашего отеля и обратно. Поедем на микроавтобусе Ford Transit Custom. Отправление из Кракова в 18:30, возвращение около 22:00
- Программа 6+
- В стоимость всё включено
- Информационное сопровождение не предусмотрено
- Вас будет сопровождать водитель из нашей команды
в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:30
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€56
|Дети до 12 лет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или на автобусной остановке Kiss&Ride на улице Dietla
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Кракове
Провели экскурсии для 387 туристов
Работаем в туризме с 2005 года, накоплен богатый опыт общения с туристами, составления для них лучших программ и экскурсий.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
4 окт 2025
Прекраснл,спасибо
Входит в следующие категории Кракова
