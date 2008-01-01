DariaTour проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в Ченстохову

DariaTour
DariaTour – Гид из Кракова
Добро пожаловать в религиозную столицу Польши — Ченстохову.

За год в этот город 🏙️ приезжают миллионы туристов.

Все они хотят прикоснуться к иконе Черной Мадонны.

Наше путешествие связано с главными святынями.

За день мы посетим монастырь на Ясной горе и увидим чудотворную икону.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €320 за экскурсию

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Экскурсия в Ченстохову
Экскурсия в Ченстохову
Город Ченстохова является религиозной столицей ⭐️ Польши, находится он в южной части Польши в Силезском Воеводстве, в 145 км от Кракова.
Ченстохова правдоподобно была основана в 11 веке, однако первое вспоминание датируется 1220 годом.
Город знаменит своим монастырем на Ясной горе, который во время польско-шведской войны в 1655-1660 годах оказывал особое сопротивление, что хорошо описано в романе Генрика Синкевича "Потоп" (а также в фильме 🎥 Хоффмана "Потоп").
Однако самой главной достопримечательностью 🏛️ Ченстоховы является чудотворная икона Божией Матери Ченстоховской. Только в 2008 году к святому образу прибыло 3, 5 миллиона паломников и туристов из 81 страны мира. В 134 общепольских паломничествах участвовало 900 тысяч людей. Пешком к образу ежегодно приходит около 150 тысяч человек.
Монастырь на Ясной горе вместе с иконой Божьей Матери привлекают как туристов так и паломников со всего мира на ровне с местами-культами св. Фатимы и Божьей Матери с Лурд.
Что входит
  • услуга русскоязычного экскурсовода-монаха по Ясной горе
  • все входные билеты
  • транспорт (Мерседес S или Viano), при выборе соответствующего типа билета
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия в Ченстохову
Экскурсия в Ченстохову
Экскурсия в Ченстохову

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DariaTour
DariaTour
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