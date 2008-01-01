DariaTour проводит ещё 6 экскурсий

Город Ченстохова является религиозной столицей ⭐️ Польши, находится он в южной части Польши в Силезском Воеводстве, в 145 км от Кракова.

Ченстохова правдоподобно была основана в 11 веке, однако первое вспоминание датируется 1220 годом.

Город знаменит своим монастырем на Ясной горе, который во время польско-шведской войны в 1655-1660 годах оказывал особое сопротивление, что хорошо описано в романе Генрика Синкевича "Потоп" (а также в фильме 🎥 Хоффмана "Потоп").

Однако самой главной достопримечательностью 🏛️ Ченстоховы является чудотворная икона Божией Матери Ченстоховской. Только в 2008 году к святому образу прибыло 3, 5 миллиона паломников и туристов из 81 страны мира. В 134 общепольских паломничествах участвовало 900 тысяч людей. Пешком к образу ежегодно приходит около 150 тысяч человек.

Монастырь на Ясной горе вместе с иконой Божьей Матери привлекают как туристов так и паломников со всего мира на ровне с местами-культами св. Фатимы и Божьей Матери с Лурд.