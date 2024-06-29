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мы ехали всего лишь вдвоём. Экскурсию проводит работник музея, в группе не 15 людей как пишут на сайте, а 25-30, и все они регестрировались отдельно, не через сайт. Сама экскурсия интересная, но очень сжато подается информация, тк за вами идут еще несколько групп и всем нужно успеть. Хотелось бы больше интересной информации а не заученных фраз. Данная организация только организовывает вашу поездку туда, саму экскурсию они не проводят. Билеты нам передал какой то мужчина, хотя мы переписывались с Ольгой, но он сказал что это был он, а не Ольга. Водитель был приятным мужчиной, но он вообще не имеет отношения к ним, всего лишь частный перевозчик, как такси.