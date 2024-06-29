7.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому Кракову, посещение фабрики Шиндлера и района Подгуже. Погружение в легенды и реальные истории города
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €280 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Кракове: Аушвиц и Биркенау
Погрузитесь в историю Освенцима на индивидуальной экскурсии из Кракова. Посетите музей Аушвиц-Биркенау и узнайте о трагических событиях Второй мировой войны
9 авг в 06:00
10 авг в 06:00
€450 за всё до 8 чел.
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Аушвиц и Биркенау из Кракова
Посетите Освенцим и узнайте о трагедиях нацистских лагерей смерти. Групповая экскурсия с лицензированным гидом и транспортом из Кракова
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
€130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 июня 2024Ольга прекрасный знающий гид!
- ВВлад20 мая 2024Если хотите многое узнать о Кракове и отлично провести время вам сюда!!!
- BBиктория4 мая 2024Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.
- AAndrejs1 апреля 2024Спасибо большое гиду Ольге! Море информации о городе, его истории и жителях и укладе. Экскурсия хоть и длится 7 часов
- ННина2 марта 2024Гид Даша великолепно преподнесла всю информацию. Отвечала на все вопросы.
- ЕЕлена5 августа 2022Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
- DDmytro13 июля 2022Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
- ККарина27 февраля 2022Очень жалею, что такого прекрасного гида как Филип, я открыла для себя только в предпоследний день пребывания в Кракове! 😪 Вы
- ААлександр16 января 2022Добрый день! Экскурсия организованна хорошо. Начиная с подсказок на сайте (перед покупкой) и заканчивая трансфертом туда и обратно. Сама экскурсия
- ЭЭдуард14 февраля 2020Всем надо посетить, особенно тем, кому что-то в этой жизни не нравиться! Эмоционально тяжелая экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Кракову в августе 2024
Сейчас в Кракове в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 450. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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