Персональная прогулка с гидом по Варшаве

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

На выбор предлагаются 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация").

Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Персональная прогулка с гидом по Варшаве
Персональная прогулка с гидом по Варшаве
Персональная прогулка с гидом по Варшаве
Персональная прогулка с гидом по Варшаве

Что вас ожидает 🤩

  • Костел Святого Креста
  • Королевский замок
  • Собор Иоанна Крестителя
  • Улица Новы Свят
  • Лазенковский парк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Варшаве. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Варшава — столица Польши и один из крупных городов Европы.

Пережив множество потрясений и завоеваний, она бережно сохранила до наших дней самое ценное из каждой своей эпохи. В Варшаву едут, чтобы побродить по улочкам Старого города и живописным набережным Вислы, прогуляться по необъятному Лазенковскому парку и увидеть костел Святого Креста, где покоится сердце Шопена.

Так как показать все самое важное в Варшаве за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

На красном маршруте мы прогуляемся по Старому городу Варшавы – это старейшая часть города, внесенная в список ЮНЕСКО в 1980 году, увидим: костел Святого Креста, Королевский замок, собор Иоанна Крестителя, Лазенковский парк, расскажем вам не только об основных достопримечательностях города, но и о других интересных местах Варшавы.

На синем маршруте мы познакомимся с улицей Краковское предместье и её достопримечательностями, а также прогуляется по улице Новы Свят. Дорога ведущая от Королевского замка имеет ещё одно название – Королевский тракт, на ней расположены резиденции королей, дворян, самые красивые храмы города, а также сочетает в себе и современные арт-объекты и популярные кафе и бары.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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