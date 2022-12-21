84 отзыва оставили туристы

С радостью стану вашим проводником по must-see местам Варшавы и ее прошлому. На Краковском предместье вы поймете, почему эту улицу можно назвать «историей всей Польши», а в возрожденном Старом городе послушаете легенды и окажетесь в Средневековье. Отдельной темой станет мировоззрение поляков и образ жизни варшавян. Такая познавательная первая встреча с Варшавой позволит не просто узнать, но прочувствовать изнутри город и страну.

Описание экскурсии

Главные достопримечательности вчера и сегодня

За 3,5 часа вы откроете главное о непростой судьбе Варшавы, а фоном для рассказов станут ее знаковые места. Начнем с улицы-истории Краковское предместье, где поговорим о ее названии и зайдем в храмы. Пройдем по следам Шопена: вы узнаете о первом концерте композитора и о захоронении его сердца. Вспомним также Коперника и президента Польши — вы увидите, где он живет и работает. В Старом городе, погрузившись в средневековый колорит, вы «познакомитесь» с варшавским дракончиком и другими легендами, а также пройдете по крепостным стенам и посмотрите на Новый город, которому притом более 600 лет.

Сориентироваться в городе и полюбоваться панорамами

Я расскажу, как провести время в Варшаве, где вкусно поужинать и какие музеи посетить. А чтобы визуализировать карту города, вы побываете на двух смотровых площадках: подниметесь на башню костела Св. Анны и на крышу городской библиотеки. По желанию, мы продолжим прогулку по набережной Вислы, откуда открывается прекрасная панорама исторического центра.

Польская культура и поляки

Одной из тем станут традиции моей страны и отличительные черты характера варшавян. Вы поймете, как главные события в прошлом страны и столицы повлияли на мировоззрение поляков и городских жителей. Поговорим и о современной жизни — о нравах, привычках и чудачествах.

Организационные детали