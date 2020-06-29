84 отзыва оставили туристы

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Варшава шаг за шагом

Проследить судьбу города, увидеть его глазами варшавянина и узнать о польской культуре

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в Старом городе
  • Заказать экскурсию

71 за экскурсию

У этой экскурсии84 отзыва
4.95
Кшиштоф
Задать вопросОбычно отвечает за 26 мин.
Кшиштоф – Гид в Варшаве
С радостью стану вашим проводником по must-see местам Варшавы и ее прошлому.

На Краковском предместье вы поймете, почему эту улицу можно назвать «историей всей Польши», а в возрожденном Старом городе послушаете легенды и окажетесь в Средневековье.

Отдельной темой станет мировоззрение поляков и образ жизни варшавян.

Такая познавательная первая встреча с Варшавой позволит не просто узнать, но прочувствовать изнутри город 🏙️ и страну.
Варшава шаг за шагом
Варшава шаг за шагом

Что вас ожидает

Главные достопримечательности вчера и сегодня
За 3,5 часа вы откроете главное о непростой судьбе Варшавы, а фоном для рассказов станут ее знаковые места. Начнем с улицы-истории Краковское предместье, где поговорим о ее названии и зайдем в храмы. Пройдем по следам Шопена: вы узнаете о первом концерте композитора и о захоронении его сердца. Вспомним также Коперника и президента Польши — вы увидите, где он живет и работает. В Старом городе, погрузившись в средневековый колорит, вы «познакомитесь» с варшавским дракончиком и другими легендами, а также пройдете по крепостным стенам и посмотрите на Новый город, которому притом более 600 лет.

Сориентироваться в городе и полюбоваться панорамами
Я расскажу, как провести время в Варшаве, где вкусно поужинать и какие музеи посетить. А чтобы визуализировать карту города, вы побываете на двух смотровых площадках: подниметесь на башню костела Св. Анны и на крышу городской библиотеки. По желанию, мы продолжим прогулку по набережной Вислы, откуда открывается прекрасная панорама исторического центра.

Польская культура и поляки
Одной из тем станут традиции моей страны и отличительные черты характера варшавян. Вы поймете, как главные события в прошлом страны и столицы повлияли на мировоззрение поляков и городских жителей. Поговорим и о современной жизни — о нравах, привычках и чудачествах.

Организационные детали

  • Билет на смотровую площадку костела Св. Анны не включен в стоимость (2 €)
  • Зимой закрыта смотровая площадка на крыше библиотеки
  • С 15 декабря по 15 января стоимость экскурсии 110 €
Варшава шаг за шагом
Варшава шаг за шагом
Варшава шаг за шагом
Варшава шаг за шагом
Варшава шаг за шагом
Варшава шаг за шагом
Варшава шаг за шагом
Варшава шаг за шагом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в Старом городе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кшиштоф
Кшиштоф
Я поляк, более 20 лет проработавший в России и изучивший не только русский язык, но и культуру. Много путешествуя по миру, научился через историю, архитектуру и жизнь современных людей видеть разнообразие культур. Понимаю, как важно первое впечатление о городе, поэтому во время экскурсий стараюсь передать самое ценное, видя в путешественниках не своих учеников, а попутчиков. Постараюсь, чтобы ваши впечатления о Варшаве были радостными и запомнились.
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84 отзыва оставили туристы

29 июня 2020
Экскурсия по старому городу с историей Польши, очень много интересной новой информации, замечательные памятные места, гид Кшиштоф - отлично
17 мая 2020
Были вдвоем с супругом. В полном восторге от экскурсии! А то, как увлечённо Кшиштоф рассказывает о каждой достопримечательности - ну просто выше всяких похвал. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо за такие приятные впечатления, оставшиеся от посещения этого прекрасного города.
12 марта 2020
С Кшиштофом мы провели два великолепных дня. В первый день была пешая прогулка по Старому городу, во второй день автомобильная экскурсия по Варшаве, а в частности по паркам Лазенки и Вилянов. Кшиштоф не только колоритный и оригинальный экскурсовод, но очень отзывчивый человек. Кшиштоф - поляк, который знает историю своего народа и умеют ее донести до слушателей. Нам очень понравилось.
11 марта 2020
Кшиштоф прекрасный гид и он очень хорошо рассказывает о Варшаве. мы чудесно и познавательно провели 3 часа. Очень рекомендую.
10 марта 2020
Все в восторге от Кшиштофа! Удивительный человек! 3. 5 часа на одном дыхании. И, конечно, для Варшавы этого мало. Спасибо!
6 марта 2020
Великолепно!!! Под впечатлением, до сих пор.
23 февраля 2020
Экскурсовод очень доброжелателен и тактичен. Видно, что горит своим делом и гордится своей страной. Советую!
19 февраля 2020
Мне и моим друзьям очень понравилось. Изначально заказали пешеходную экскурсию, но когда мы приехали на встречу с Кжиштофом, пошел дождь и мы на месте решили поменять формат экскурсии на обзорную авто-пешеходную экскурсию по Варшаве. Мы получили массу положительных эмоций и много интересной информации про Польшу, Варшаву и польский народ. Спасибо
12 февраля 2020
Было очень интересно и увлекательно! Спасибо ещё раз
4 февраля 2020
Мы хотели с мужем поблагодарить Кшиштофа за чудесную экскурсию по Варшаве. Мы влюбились в этот город и в польский народ за эти 3, 5 часа. Ни раз слышала, что вся красота в Кракове. А в Варшаве особенно и смотреть нечего. Не верьте! Очень красивый город, гостеприимный народ. Народ, который вызывает восторг и уважение! Создать столицу по кирпичику заново в точности, как было до его уничтожения немцами - фантастика! Что касается Кшиштофа - умный, эрудированный, знающий историю и любящий свою страну человек! С юмором и с легкостью провел нам экскурсию. У нас дважды менялись планы и он дважды под нас подстраивался и менял дату и время встречи. Еще раз спасибо ему за все!
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