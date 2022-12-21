84 отзыва оставили туристы

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Варшава шаг за шагом

Интересные места, прекрасные видовые площадки, неспешное и вдумчивое знакомство с городом
С радостью стану вашим проводником по must-see местам Варшавы и ее прошлому.

На Краковском предместье вы поймете, почему эту улицу можно назвать «историей всей Польши», а в возрожденном Старом городе послушаете легенды и окажетесь в Средневековье. Отдельной темой станет мировоззрение поляков и образ жизни варшавян.

Такая познавательная первая встреча с Варшавой позволит не просто узнать, но прочувствовать изнутри город и страну.
5
159 отзывов
Варшава шаг за шагом
Варшава шаг за шагом
Варшава шаг за шагом

Описание экскурсии

Главные достопримечательности вчера и сегодня

За 3,5 часа вы откроете главное о непростой судьбе Варшавы, а фоном для рассказов станут ее знаковые места. Начнем с улицы-истории Краковское предместье, где поговорим о ее названии и зайдем в храмы. Пройдем по следам Шопена: вы узнаете о первом концерте композитора и о захоронении его сердца. Вспомним также Коперника и президента Польши — вы увидите, где он живет и работает. В Старом городе, погрузившись в средневековый колорит, вы «познакомитесь» с варшавским дракончиком и другими легендами, а также пройдете по крепостным стенам и посмотрите на Новый город, которому притом более 600 лет.

Сориентироваться в городе и полюбоваться панорамами

Я расскажу, как провести время в Варшаве, где вкусно поужинать и какие музеи посетить. А чтобы визуализировать карту города, вы побываете на двух смотровых площадках: подниметесь на башню костела Св. Анны и на крышу городской библиотеки. По желанию, мы продолжим прогулку по набережной Вислы, откуда открывается прекрасная панорама исторического центра.

Польская культура и поляки

Одной из тем станут традиции моей страны и отличительные черты характера варшавян. Вы поймете, как главные события в прошлом страны и столицы повлияли на мировоззрение поляков и городских жителей. Поговорим и о современной жизни — о нравах, привычках и чудачествах.

Организационные детали

  • Билет на смотровую площадку костела Св. Анны не включен в стоимость (€2)
  • Зимой закрыта смотровая площадка на крыше библиотеки
  • С 15 декабря по 15 января стоимость экскурсии €190

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кшиштоф
Кшиштоф — ваш гид в Варшаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 13 часов 20 минут
Провёл экскурсии для 1274 туристов
Я поляк, более 20 лет проработавший в России и изучивший не только русский язык, но и культуру. Много путешествуя по миру, научился через историю, архитектуру и жизнь современных людей видеть
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разнообразие культур. Понимаю, как важно первое впечатление о городе, поэтому во время экскурсий стараюсь передать самое ценное, видя в путешественниках не своих учеников, а попутчиков. Постараюсь, чтобы ваши впечатления о Варшаве были радостными и запомнились.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 159 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
155
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Надежда
Кшиштоф- великолепный гид, профессионал,знаток своего дела и замечательный человек, С большой любовью он рассказал нам о Варшаве, о ее прошлом и настоящем. Понравилось, как Кшиштоф умело смог показать всю многогранность истории Варшавы. Кшиштоф- добрый и внимательный, человек с юмором. Рекомендуем эту экскурсию!!! Навсегда останется в памяти! Спасибо огромное!!!
Кшиштоф- великолепный гид, профессионал,знаток своего дела и замечательный человек, С большой любовью он рассказал нам о
Кшиштоф- великолепный гид, профессионал,знаток своего дела и замечательный человек, С большой любовью он рассказал нам о
Кшиштоф- великолепный гид, профессионал,знаток своего дела и замечательный человек, С большой любовью он рассказал нам о
Кшиштоф- великолепный гид, профессионал,знаток своего дела и замечательный человек, С большой любовью он рассказал нам о
Кшиштоф- великолепный гид, профессионал,знаток своего дела и замечательный человек, С большой любовью он рассказал нам о
Кшиштоф- великолепный гид, профессионал,знаток своего дела и замечательный человек, С большой любовью он рассказал нам о
Кшиштоф- великолепный гид, профессионал,знаток своего дела и замечательный человек, С большой любовью он рассказал нам о
Кшиштоф- великолепный гид, профессионал,знаток своего дела и замечательный человек, С большой любовью он рассказал нам о+2
Кшиштоф- великолепный гид, профессионал,знаток своего дела и замечательный человек, С большой любовью он рассказал нам о
Кшиштоф- великолепный гид, профессионал,знаток своего дела и замечательный человек, С большой любовью он рассказал нам о
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Галина
Сегодня провели замечательный день с нашим экскурсоводом, обширные знания, любовь к городу и то,какую кропотливую работу провели поляки для восстановления Варшавы, фактически разрушенную во время второй миров войны просто поражает.
Было очень интересно узнать о том как живет современная Польша,что изменилось за последние годы.
Было очень приятно общаться большое спасибо
Сегодня провели замечательный день с нашим экскурсоводом, обширные знания, любовь к городу и то,какую кропотливую работу
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О
Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно,узнала много интересных фактов,Кшиштоф,замечательный,увлечённый своей работой экскурсовод. Очень рада,что удалось попасть на эту экскурсию.
Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно,узнала много интересных фактов,Кшиштоф,замечательный,увлечённый своей работой экскурсовод. Очень рада,что удалось попасть на
Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно,узнала много интересных фактов,Кшиштоф,замечательный,увлечённый своей работой экскурсовод. Очень рада,что удалось попасть на
Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно,узнала много интересных фактов,Кшиштоф,замечательный,увлечённый своей работой экскурсовод. Очень рада,что удалось попасть на
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А
Прекрасный интереснейший экскурсовод! Время пролетело незаметно, узнали много новых интересных фактов о Варшаве и Польше в общем! В Экскурсии всего в меру: исторических фактов, цифр, легенд, историй из жизни города и страны. Маршрут построен очень грамотно: шаг за шагом открываются новые памятные точки центра Варшавы. Рекомендую!!
Прекрасный интереснейший экскурсовод! Время пролетело незаметно, узнали много новых интересных фактов о Варшаве и Польше в
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Loreta
Замечательная экскурсия. В Варшаве не впервые, узнали много нового благодаря нашему экскурсоводу. Кшиштоф интересно рассказывает с любовью о Варшаве и своей стране. Не смотря на не самые благоприятные погодные условия получили огромное удовольствие от экскурсии.
Замечательная экскурсия. В Варшаве не впервые, узнали много нового благодаря нашему экскурсоводу. Кшиштоф интересно рассказывает с
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Ю
Кшиштоф - просто шикарный рассказчик! Экскурсия прошла на одном дыхании. Я во второй раз в Варшаве и не ожидала ничего интересного, но Кшиштоф перевернул мое представление об этом городе.
Очень рекомендую!
Кшиштоф - просто шикарный рассказчик! Экскурсия прошла на одном дыхании. Я во второй раз в Варшаве
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