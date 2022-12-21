84 отзыва оставили туристы

Интересные места, прекрасные видовые площадки, неспешное и вдумчивое знакомство с городом
С радостью стану вашим проводником по must-see местам Варшавы и ее прошлому.
На Краковском предместье вы поймете, почему эту улицу можно назвать «историей всей Польши», а в возрожденном Старом городе послушаете легенды и окажетесь в Средневековье. Отдельной темой станет мировоззрение поляков и образ жизни варшавян.
Такая познавательная первая встреча с Варшавой позволит не просто узнать, но прочувствовать изнутри город и страну.
За 3,5 часа вы откроете главное о непростой судьбе Варшавы, а фоном для рассказов станут ее знаковые места. Начнем с улицы-истории Краковское предместье, где поговорим о ее названии и зайдем в храмы. Пройдем по следам Шопена: вы узнаете о первом концерте композитора и о захоронении его сердца. Вспомним также Коперника и президента Польши — вы увидите, где он живет и работает. В Старом городе, погрузившись в средневековый колорит, вы «познакомитесь» с варшавским дракончиком и другими легендами, а также пройдете по крепостным стенам и посмотрите на Новый город, которому притом более 600 лет.
Сориентироваться в городе и полюбоваться панорамами
Я расскажу, как провести время в Варшаве, где вкусно поужинать и какие музеи посетить. А чтобы визуализировать карту города, вы побываете на двух смотровых площадках: подниметесь на башню костела Св. Анны и на крышу городской библиотеки. По желанию, мы продолжим прогулку по набережной Вислы, откуда открывается прекрасная панорама исторического центра.
Польская культура и поляки
Одной из тем станут традиции моей страны и отличительные черты характера варшавян. Вы поймете, как главные события в прошлом страны и столицы повлияли на мировоззрение поляков и городских жителей. Поговорим и о современной жизни — о нравах, привычках и чудачествах.
Организационные детали
Билет на смотровую площадку костела Св. Анны не включен в стоимость (€2)
Зимой закрыта смотровая площадка на крыше библиотеки
С 15 декабря по 15 января стоимость экскурсии €190
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кшиштоф — ваш гид в Варшаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 13 часов 20 минут
Провёл экскурсии для 1274 туристов
Я поляк, более 20 лет проработавший в России и изучивший не только русский язык, но и культуру. Много путешествуя по миру, научился через историю, архитектуру и жизнь современных людей видеть читать дальшеуменьшить
разнообразие культур. Понимаю, как важно первое впечатление о городе, поэтому во время экскурсий стараюсь передать самое ценное, видя в путешественниках не своих учеников, а попутчиков. Постараюсь, чтобы ваши впечатления о Варшаве были радостными и запомнились.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 159 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Кшиштоф- великолепный гид, профессионал,знаток своего дела и замечательный человек, С большой любовью он рассказал нам о Варшаве, о ее прошлом и настоящем. Понравилось, как Кшиштоф умело смог показать всю многогранность истории Варшавы. Кшиштоф- добрый и внимательный, человек с юмором. Рекомендуем эту экскурсию!!! Навсегда останется в памяти! Спасибо огромное!!!
+2
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Галина
Сегодня провели замечательный день с нашим экскурсоводом, обширные знания, любовь к городу и то,какую кропотливую работу провели поляки для восстановления Варшавы, фактически разрушенную во время второй миров войны просто поражает. Было очень интересно узнать о том как живет современная Польша,что изменилось за последние годы. Было очень приятно общаться большое спасибо
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О
Ольга
Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно,узнала много интересных фактов,Кшиштоф,замечательный,увлечённый своей работой экскурсовод. Очень рада,что удалось попасть на эту экскурсию.
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А
Анна
Прекрасный интереснейший экскурсовод! Время пролетело незаметно, узнали много новых интересных фактов о Варшаве и Польше в общем! В Экскурсии всего в меру: исторических фактов, цифр, легенд, историй из жизни города и страны. Маршрут построен очень грамотно: шаг за шагом открываются новые памятные точки центра Варшавы. Рекомендую!!
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Loreta
Замечательная экскурсия. В Варшаве не впервые, узнали много нового благодаря нашему экскурсоводу. Кшиштоф интересно рассказывает с любовью о Варшаве и своей стране. Не смотря на не самые благоприятные погодные условия получили огромное удовольствие от экскурсии.
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Ю
Юлия
Кшиштоф - просто шикарный рассказчик! Экскурсия прошла на одном дыхании. Я во второй раз в Варшаве и не ожидала ничего интересного, но Кшиштоф перевернул мое представление об этом городе. Очень рекомендую!