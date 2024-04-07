А Алеся ВроцLOVE: узнать и влюбиться Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу. Хочется еще раз вернуться и окунутся в атмосферу города.

Н Наталья На поиски гномов Вроцлава Мы очень благодарны Алесе за экскурсию. Мы были с двумя детьми, у младшей это была первая экскурсия. Мы получили ответы на все вопросы и много интересных рекомендаций. Мы все в восторге!

В Вячеслав ВроцLOVE: узнать и влюбиться Хотелось бы ещё раз поблагодарить нашего гида Алесю! Очень информативно, доступным языком сумела увлечь нас и нашего ребёнка! Два с половиной часа пролетели интересно!!! Будем ещё во Вроцлаве обязательно встретимся! Однозначно рекомендуем!!!

С Северина ВроцLOVE: узнать и влюбиться читать дальше манера речи Алеси, и маршрут прогулки, в процессе которой мы получили рекомендации на последующее времяпрепровождение (и частью из них уже успели воспользоваться). Спасибо. Рекомендуем! Нам понравилось все - и информационная часть (мы не искали даты-события, а, скорее, просто было желание ознакомиться с городом), и

Б Белла На поиски гномов Вроцлава Спасибо Алесе за приятную прогулку, нам очень понравилось. Всем рекомендую.

Ю Юля На поиски гномов Вроцлава Гид великолепный!!! Очень советуем!!!! Мы были с ребенком 4 года, и ему очень понравилось! Олеся профессионал своего дела!!! Вроцлав очень красивый город)))

О Оксана Большое путешествие по Вроцлаву читать дальше в историю города Вроцлава. Наша пешая прогулка прошла на одном дыхании и даже дождь нам не помешал))))) Подача информации,план маршрута и непринужденная обстановка это зависило от нашего гида. Все прошло на высшем уровне!!!! Рекомендую на все 200% из 100% тем кто хочет за один день узнать,увидеть и полюбить Вроцлав!!! Добрый вечер!!!!! Сегодня провели замечательных 6 часов на экскурсии с Дмитрием!!! Организация великолепна,маршрут шикарный!!!! Дмитрию огромная благодарность за это увлекательное путешествие

Ю Юля Большое путешествие по Вроцлаву читать дальше пролетели 6 часов. Дмитрий замечательно знает историю своего города, зданий и помогает увидеть интересные детали (огромное количество гномов), которые сами бы не увидели. Экскурсия прошла в спокойном ритме, с возможностью останавливать и любоваться окружающей красотой. Рекомендую Дмитрия как профессионала. Спасибо ещё раз, за впечатления. Очень понравилась экскурсия. Вроцлав прекрасный, исторический город. Обошли с Дмитрием все самые значимые места города и даже не заметили, как