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Квест
1.5 часа
На поиски гномов Вроцлава
Необычный квест по городу
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Душевная обзорная прогулка по старинному центру, скрытые улочки и полезные советы
«А еще я обязательно дам все вроцлавские инструкции: посоветую, где попробовать настоящий польский журек в хлебе и местное крафтовое пиво, какие музеи и другие места посетить в нашем городе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Большое путешествие по Вроцлаву
Прогуляться по средневековому центру, посетить замок тамплиеров и услышать легенды Тумского острова
«Внимания заслуживает не только сам замок Топач, но и прилегающий к нему парк с живописным озером, музеем ретро-автомобилей и полями для гольфа»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлеся7 апреля 2024Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу. Хочется еще раз вернуться и окунутся в атмосферу города.
- ННаталья4 февраля 2024Мы очень благодарны Алесе за экскурсию. Мы были с двумя детьми, у младшей это была первая экскурсия. Мы получили ответы на все вопросы и много интересных рекомендаций. Мы все в восторге!
- ВВячеслав3 января 2024Хотелось бы ещё раз поблагодарить нашего гида Алесю! Очень информативно, доступным языком сумела увлечь нас и нашего ребёнка! Два с половиной часа пролетели интересно!!! Будем ещё во Вроцлаве обязательно встретимся! Однозначно рекомендуем!!!
- ССеверина10 декабря 2023Нам понравилось все - и информационная часть (мы не искали даты-события, а, скорее, просто было желание ознакомиться с городом), и
- ББелла22 апреля 2023Спасибо Алесе за приятную прогулку, нам очень понравилось. Всем рекомендую.
- ЮЮля23 февраля 2023Гид великолепный!!! Очень советуем!!!! Мы были с ребенком 4 года, и ему очень понравилось! Олеся профессионал своего дела!!! Вроцлав очень красивый город)))
- ООксана26 мая 2022Добрый вечер!!!!! Сегодня провели замечательных 6 часов на экскурсии с Дмитрием!!! Организация великолепна,маршрут шикарный!!!! Дмитрию огромная благодарность за это увлекательное путешествие
- ЮЮля8 января 2022Очень понравилась экскурсия. Вроцлав прекрасный, исторический город. Обошли с Дмитрием все самые значимые места города и даже не заметили, как
- WWalentyna8 июля 2021Город глазами историка и человека любящего и знающего город в котором живёт. Без него мы бы не увидели и не
Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в июне 2024
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