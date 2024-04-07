Музеи и искусство Вроцлава

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Вроцлаве на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На поиски гномов Вроцлава
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
131 отзыв
На поиски гномов Вроцлава
Необычный квест по городу
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
80 за всё до 6 чел.
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Душевная обзорная прогулка по старинному центру, скрытые улочки и полезные советы
«А еще я обязательно дам все вроцлавские инструкции: посоветую, где попробовать настоящий польский журек в хлебе и местное крафтовое пиво, какие музеи и другие места посетить в нашем городе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
94 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Вроцлаву
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Большое путешествие по Вроцлаву
Прогуляться по средневековому центру, посетить замок тамплиеров и услышать легенды Тумского острова
«Внимания заслуживает не только сам замок Топач, но и прилегающий к нему парк с живописным озером, музеем ретро-автомобилей и полями для гольфа»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
180 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алеся
    7 апреля 2024
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу. Хочется еще раз вернуться и окунутся в атмосферу города.
  • Н
    Наталья
    4 февраля 2024
    На поиски гномов Вроцлава
    Мы очень благодарны Алесе за экскурсию. Мы были с двумя детьми, у младшей это была первая экскурсия. Мы получили ответы на все вопросы и много интересных рекомендаций. Мы все в восторге!
  • В
    Вячеслав
    3 января 2024
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Хотелось бы ещё раз поблагодарить нашего гида Алесю! Очень информативно, доступным языком сумела увлечь нас и нашего ребёнка! Два с половиной часа пролетели интересно!!! Будем ещё во Вроцлаве обязательно встретимся! Однозначно рекомендуем!!!
  • С
    Северина
    10 декабря 2023
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Нам понравилось все - и информационная часть (мы не искали даты-события, а, скорее, просто было желание ознакомиться с городом), и
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    манера речи Алеси, и маршрут прогулки, в процессе которой мы получили рекомендации на последующее времяпрепровождение (и частью из них уже успели воспользоваться). Спасибо. Рекомендуем!

  • Б
    Белла
    22 апреля 2023
    На поиски гномов Вроцлава
    Спасибо Алесе за приятную прогулку, нам очень понравилось. Всем рекомендую.
  • Ю
    Юля
    23 февраля 2023
    На поиски гномов Вроцлава
    Гид великолепный!!! Очень советуем!!!! Мы были с ребенком 4 года, и ему очень понравилось! Олеся профессионал своего дела!!! Вроцлав очень красивый город)))
  • О
    Оксана
    26 мая 2022
    Большое путешествие по Вроцлаву
    Добрый вечер!!!!! Сегодня провели замечательных 6 часов на экскурсии с Дмитрием!!! Организация великолепна,маршрут шикарный!!!! Дмитрию огромная благодарность за это увлекательное путешествие
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    в историю города Вроцлава. Наша пешая прогулка прошла на одном дыхании и даже дождь нам не помешал))))) Подача информации,план маршрута и непринужденная обстановка это зависило от нашего гида. Все прошло на высшем уровне!!!! Рекомендую на все 200% из 100% тем кто хочет за один день узнать,увидеть и полюбить Вроцлав!!!

  • Ю
    Юля
    8 января 2022
    Большое путешествие по Вроцлаву
    Очень понравилась экскурсия. Вроцлав прекрасный, исторический город. Обошли с Дмитрием все самые значимые места города и даже не заметили, как
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    пролетели 6 часов. Дмитрий замечательно знает историю своего города, зданий и помогает увидеть интересные детали (огромное количество гномов), которые сами бы не увидели. Экскурсия прошла в спокойном ритме, с возможностью останавливать и любоваться окружающей красотой. Рекомендую Дмитрия как профессионала. Спасибо ещё раз, за впечатления.

  • W
    Walentyna
    8 июля 2021
    Большое путешествие по Вроцлаву
    Город глазами историка и человека любящего и знающего город в котором живёт. Без него мы бы не увидели и не
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    узнали о Вроцлаве стольких замечательных подробностей. Пунктуальность, собранность, культура и умение интересно подать материал дорого стоит. Огромное спасибо Диме за великолепную, насыщенную информацией многочасовую прогулку по городу.

Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в июне 2024
Сейчас в Вроцлаве в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 180. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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