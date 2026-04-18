122 отзыва оставили туристы

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На поиски гномов Вроцлава

Индивидуальная квест-экскурсия по Вроцлаву с поиском гномов. Узнайте интересные факты о городе, посетите исторические места и получите фотоотчет о прогулке
Вроцлав - город, где на каждом шагу можно встретить маленьких гномов.

Квест-экскурсия «На поиски гномов Вроцлава» предлагает уникальную возможность исследовать старинные улочки и исторические объекты города, разгадывая загадки и узнавая интересные
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факты.

Во время прогулки участники получат карты для поиска гномов, посетят знаменитые острова и узнают много интересных историй и легенд.

На маршруте будут такие важные объекты, как городская Ратуша, Рыночная площадь, Вроцлавский университет и многие другие. Экскурсия завершается фотоотчетом, который останется на память о незабываемом приключении

5
132 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Увлекательный квест по поиску гномов
  • 🏰 Посещение исторических достопримечательностей
  • 📸 Фотоотчет о прогулке
  • 🌉 Прогулка по знаменитым островам Вроцлава
  • 🧙‍♂️ Узнавание интересных историй и легенд

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшие месяцы для квест-экскурсии по Вроцлаву - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улочкам и островам доставят максимум удовольствия. Увлекательное приключение будет незабываемым в теплые месяцы.
Сейчас август — это идеальное время.
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава

Что можно увидеть

  • Городская Ратуша
  • Рыночная площадь
  • Исторический музей «Дворец Королевский»
  • Костел святой Эльжбеты
  • Костел Марии Магдалины
  • Домики Ясь и Мальгося
  • Вроцлавский университет
  • Мост влюбленных

Описание квеста

  • В начале экскурсии я раздам вам карты, благодаря которым вы будете искать маленьких городских проказников. Вроцлав называют городом-пазлом, так как расположен он на 12 островах, соединенных мостами. На одном из таких островов и находится исторический центр города, где вы и будете проходить квест.
  • Вы заглянете в укромные уголки, будете внимательно рассматривать крыши и водосточные трубы, а также пристально вглядываться в фасады домов и оград. Вы узнаете, что у каждого гнома есть не просто свое имя, но и назначение — так вам откроется много интересных историй и легенд. А еще вы сможете загадать заветные желания и попросить удачи у гномов Вроцлова.
  • На маршруте будут важные исторические объекты — городская Ратуша, Рыночная площадь, исторический музей «Дворец Королевский», костел святой Эльжбеты, костел Марии Магдалины, домики Ясь и Мальгося, Вроцлавский университет, Мост влюбленных, самое старое здание города и многие другие достопримечательности.

До встречи, друзья!

Кому подойдет экскурсия

Веселым, любознательным, обаятельным!

Друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что экскурсия не будет нести глубокий исторический характер (так как я не историк, а скорее просто творческая личность, которая любит поболтать с интересными людьми:-), но конечно же общие факты и социальные аспекты жизни в Польши вы от меня узнаете. Так что вперед — навстречу приключениям!

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Прошу обратить внимание, что при увеличении количества человек и во время праздничных дней стоимость экскурсии может увеличиваться
  • Советую предусмотреть минимальный бюджет на шоппинг

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алеся
Алеся — ваш гид в Вроцлаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2045 туристов
Меня зовут Алеся, и я люблю путешествовать! Мне кажется, что познавать мир – это лучшее времяпрепровождение. Посетив более 60 стран, я не перестаю удивляться красоте родной столицы. В Киеве я
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несколько лет проводила экскурсии для трипстеров. Сейчас же проживаю во Вроцлаве и снова влюбилась! Красота этого города покоряет и вдохновляет! Думаю, что и вы не останетесь равнодушны к этому польскому граду.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 132 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
125
4
7
3
2
1
Н
Мы были с маленьким ребёнком, поэтому, к сожалению, не могли бы насладиться полноценной экскурсией с большим объемом информации. Экскурсия Алеси подошла нам идеально: ребёнку было интересно бегать и искать гномов, а мы успели узнать кое-что новое и занимательное об этом чудесном городе. Формат легкий, занимательный и познавательный. Для туристов с маленькими детьми рекомендую.
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Т
Во Вроцлаве мы были проездом и решили на один день погрузиться в его атмосферу. А чтобы не блуждать по улочкам хаотично, захотелось найти человека, который мог бы составить нам компанию
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и рассказать интересные моменты из жизни города. И с Алесей получилась замечательная прогулка! Мы узнали про историю города, любопытные факты про архитектуру старого Вроцлава, а дети попутно с интересом искали гномиков, узнавая историю появления каждого из них. После встречи с Алесей, немного отдохнув, мы еще посетили железнодорожный музей, папугарню и ботанический сад. День во Вроцлаве оказался очень насыщенным и информативным, и, конечно, прогулка с Алесей была однозначно правильным решением. А ещё чуть позже было приятно получить от Алеси фото с нами, сделанные ею во время экскурсии. Алеся, благодарю!

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Денис
Спасибо Алесе за профессиональный подход, доброжелательность и отзывчивость как во время экскурсии, так и до нее (в Польшу направлялись впервые, по\этому были орг вопросы и Алеся любезно помогла разобраться с
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ними). Перед экскурсией, Алеся\ уточнила адрес где мы проживаем и предложила несколько вариантов для встречи и начала экскурсии. Так как мы жили близко к центру, то Алеся встретила нас около нашей гостиницы, чтоб мы не плутали))) Экскурсия очень понравилась, а дети в восторге особенно, с таким азартом искали гномов))) Алеся рассказывала про город с любовью и даже мы немного (потому что мало были) полюбили его. Дети нашли много гномов, но осталось найти еще больше. Даст Бог, еще раз посетим Вроцлав и поищем остальных. Потом дети нашли еще одного гнома в Познани))) Спасибо большое, Алеся! от детей огромный привет!

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А
Вчера побывали на экскурсии во Вроцлаве с гидом Алесей и приобрели нового друга! Люди добрые, все кто меня слышит или читает,бросайте все свои рутинные мелкие заботы и приезжайте сюда! Алеся-очень
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милая,добрая и светлая девочка,через пять минут общения с которой,у вас появится ощущение,что это член вашей семьи,которого вы знаете всю свою жизнь. Вы просто вместе гуляете по красивейшему городу и беседуете, при этом получаете массу информации в простой и человечной форме,а городские гномики-краснолюдки тихонько наблюдают за вами и улыбаются когда к ним приближается Алеся! Дай Бог ей здоровья и удачи! С удовольствием встретимся с ней еще раз! Всем-добра!

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Е
Экскурсия была замечательная, несмотря на погоду, которая не способствовала, но разве что, длительным остановкам))) Рассказ был очень интересным. Кроме исторических фактов узнали много интересного о городе, его жителях, привычках. Заглядывали
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в места и дворики, которые большие экскурсионные группы даже не посещают. Кроме того, много интересного Алеся рассказала о главных виновниках нашей встречи - вроцлавских гномах, которых, по результатам прогулки, мы нашли около тридцати)))
Это была наша первая встреча с Вроцлавом и благодаря Алесе он сразу стал нам ближе, понятнее и комфортнее.
Большое спасибо!!))

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Александра
Мы ехали во Вроцлав исключительно в угоду детям, гномы, думали мы, будут интересны только им, а мы потерпим день в деревеньке ради отпрысков. Въезжали мы в город со стороны Кракова
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и ничто нас не впечатлило по обеим сторонам дороги.
Каково же было наше удивление, когда мы вошли на центральную площадь с Алесей. Эта площадь затмила собой другие, увиденные прежде. Огромная. Яркая.
А когда нашли первого гнома в азарт вошли все и дети ждавшие несколько дней этого квеста и мы, взрослые. Искали с таким упоением что словами не передать.
Да, можно было бы искать самим, но было бы не то. Алеся вручила каждому карту, ручку чтобы отмечать находку и фонарик, чтобы искать в ночи. Не укажи она нам на многих, мы бы их точно никогда не нашли. Например гном на 4 этаже биржи. Собака от которой ушел гном, она стояла на улице, но сейчас уже оказалась на уличной террасе кафе и не зная этого мы бы её не погладили. Девочка-гном с синдромом Дауна, так далеко на остров мы бы на забрались. Ну и не опустить голову вниз с моста, чтобы увидеть гномов стирающих бельё, мы могли, если бы шли без Алеси по противоположной стороне моста.
Алеся нас не только водила от гнома к гному, но и для взрослых рассказывала интересные исторические факты о городе и о жизни современной в нём.
Я хочу сказать от всех нас ОГРОМНОЕ спасибо. Ещё раз извиниться что со временем гоняли, то так то эдак, но экскурсия всё же состоялась. Спасибо что гуляли с нами несмотря на ветер и дождь. Что заразили нас своей любовь к городу!
П. С.-На утро мы встали в 7.00, что бы побежать искать еще и еще гномов) Нашли. Но вам не расскажем, поезжайте и найдите сами, а Алеся вам в этом поможет!

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