122 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает
- В начале экскурсии я раздам вам карты, благодаря которым вы будете искать маленьких городских проказников. Вроцлав называют городом-пазлом, так как расположен он на 12 островах, соединенных мостами. На одном из таких островов и находится исторический центр города, где вы и будете проходить квест. Но мы обязательно прогуляемся по Песчаному островку и побываем на знаменитом Тумском острове.
- Вы заглянете в укромные уголки, будете внимательно рассматривать крыши и водосточные трубы, а также пристально вглядываться в фасады домов и оград. Вы узнаете, что у каждого гнома есть не просто свое имя, но и назначение — так вам откроется много интересных историй и легенд. А еще вы сможете загадать заветные желания и попросить удачи у гномов Вроцлова.
- На маршруте будут важные исторические объекты — городская Ратуша, Рыночная площадь, исторический музей «Дворец Королевский», костел святой Эльжбеты, костел Марии Магдалины, домики Ясь и Мальгося, Вроцлавский университет, Мост влюбленных, самое старое здание города и многие другие достопримечательности.
- И еще один маленький сюрприз — вы получите фотоотчет о нашей с вами прогулке.
До встречи, друзья!
Кому подойдет экскурсия
Веселым, любознательным, обаятельным!
Друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что экскурсия не будет нести глубокий исторический характер (так как я не историк, а скорее просто творческая личность, которая любит поболтать с интересными людьми :-), но конечно же общие факты и социальные аспекты жизни в Польши вы от меня узнаете. Так что вперед — навстречу приключениям!