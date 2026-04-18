122 отзыва оставили туристы

Вроцлав - город, где на каждом шагу можно встретить маленьких гномов.
Квест-экскурсия «На поиски гномов Вроцлава» предлагает уникальную возможность исследовать старинные улочки и исторические объекты города, разгадывая загадки и узнавая интересные
Квест-экскурсия «На поиски гномов Вроцлава» предлагает уникальную возможность исследовать старинные улочки и исторические объекты города, разгадывая загадки и узнавая интересные
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательный квест по поиску гномов
- 🏰 Посещение исторических достопримечательностей
- 📸 Фотоотчет о прогулке
- 🌉 Прогулка по знаменитым островам Вроцлава
- 🧙♂️ Узнавание интересных историй и легенд
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для квест-экскурсии по Вроцлаву - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улочкам и островам доставят максимум удовольствия. Увлекательное приключение будет незабываемым в теплые месяцы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Городская Ратуша
- Рыночная площадь
- Исторический музей «Дворец Королевский»
- Костел святой Эльжбеты
- Костел Марии Магдалины
- Домики Ясь и Мальгося
- Вроцлавский университет
- Мост влюбленных
Описание квеста
- В начале экскурсии я раздам вам карты, благодаря которым вы будете искать маленьких городских проказников. Вроцлав называют городом-пазлом, так как расположен он на 12 островах, соединенных мостами. На одном из таких островов и находится исторический центр города, где вы и будете проходить квест.
- Вы заглянете в укромные уголки, будете внимательно рассматривать крыши и водосточные трубы, а также пристально вглядываться в фасады домов и оград. Вы узнаете, что у каждого гнома есть не просто свое имя, но и назначение — так вам откроется много интересных историй и легенд. А еще вы сможете загадать заветные желания и попросить удачи у гномов Вроцлова.
- На маршруте будут важные исторические объекты — городская Ратуша, Рыночная площадь, исторический музей «Дворец Королевский», костел святой Эльжбеты, костел Марии Магдалины, домики Ясь и Мальгося, Вроцлавский университет, Мост влюбленных, самое старое здание города и многие другие достопримечательности.
До встречи, друзья!
Кому подойдет экскурсия
Веселым, любознательным, обаятельным!
Друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что экскурсия не будет нести глубокий исторический характер (так как я не историк, а скорее просто творческая личность, которая любит поболтать с интересными людьми:-), но конечно же общие факты и социальные аспекты жизни в Польши вы от меня узнаете. Так что вперед — навстречу приключениям!
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Прошу обратить внимание, что при увеличении количества человек и во время праздничных дней стоимость экскурсии может увеличиваться
- Советую предусмотреть минимальный бюджет на шоппинг
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алеся — ваш гид в Вроцлаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2045 туристов
Меня зовут Алеся, и я люблю путешествовать! Мне кажется, что познавать мир – это лучшее времяпрепровождение. Посетив более 60 стран, я не перестаю удивляться красоте родной столицы. В Киеве я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 132 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Мы были с маленьким ребёнком, поэтому, к сожалению, не могли бы насладиться полноценной экскурсией с большим объемом информации. Экскурсия Алеси подошла нам идеально: ребёнку было интересно бегать и искать гномов, а мы успели узнать кое-что новое и занимательное об этом чудесном городе. Формат легкий, занимательный и познавательный. Для туристов с маленькими детьми рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Во Вроцлаве мы были проездом и решили на один день погрузиться в его атмосферу. А чтобы не блуждать по улочкам хаотично, захотелось найти человека, который мог бы составить нам компанию
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо Алесе за профессиональный подход, доброжелательность и отзывчивость как во время экскурсии, так и до нее (в Польшу направлялись впервые, по\этому были орг вопросы и Алеся любезно помогла разобраться с
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вчера побывали на экскурсии во Вроцлаве с гидом Алесей и приобрели нового друга! Люди добрые, все кто меня слышит или читает,бросайте все свои рутинные мелкие заботы и приезжайте сюда! Алеся-очень
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия была замечательная, несмотря на погоду, которая не способствовала, но разве что, длительным остановкам))) Рассказ был очень интересным. Кроме исторических фактов узнали много интересного о городе, его жителях, привычках. Заглядывали
Вам был полезен этот отзыв?
Мы ехали во Вроцлав исключительно в угоду детям, гномы, думали мы, будут интересны только им, а мы потерпим день в деревеньке ради отпрысков. Въезжали мы в город со стороны Кракова
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Вроцлава
Похожие экскурсии на «На поиски гномов Вроцлава»
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Вроцлавом каждый день
Погрузитесь в атмосферу Вроцлава, гуляя по его мостам и улицам, открывая для себя тайны и легенды города. Уникальные истории ждут вас
Начало: На Соляной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
15 авг в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам тайн и легенд Вроцлава
Столько достопримечательностей и событий, собранных рядом, я ещё не встречала!
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
Завтра в 08:30
15 авг в 08:00
от €105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
Завтра в 08:00
15 авг в 12:30
от €105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Вроцлаву
Прогулка по Вроцлаву: Рыночная площадь, Тумский остров, замок Топач и Зал Столетий. Откройте для себя тайны города и насладитесь его красотой
Начало: Встреча у Cafe Borówka
Завтра в 12:00
15 авг в 09:00
от €180 за всё до 5 чел.
от €90 за экскурсию