122 отзыва оставили туристы

Меня зовут Алеся, и я люблю путешествовать! Мне кажется, что познавать мир – это лучшее времяпрепровождение. Посетив более 60 стран, я не перестаю удивляться красоте родной столицы. В Киеве я несколько лет проводила экскурсии для трипстеров. Сейчас же проживаю во Вроцлаве и снова влюбилась! Красота этого города покоряет и вдохновляет! Думаю, что и вы не останетесь равнодушны к этому польскому граду.