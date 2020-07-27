122 отзыва оставили туристы

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На поиски гномов Вроцлава

Необычный квест по городу

  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Забронировать квест

59 за экскурсию

У этого квеста122 отзыва
4.94
Алеся
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Алеся – Гид во Вроцлаве
Вроцлав — настоящая столица маленьких человечков.

Гуляя по старинным улочкам очаровательного града, вы обязательно будете встречать их везде и всюду, ведь всего их во Вроцлаве около 600 фигурок.

Во время квеста с помощью гномиков вы узнаете интересные факты о городе и весело 🥳 проведете время.
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава

Что вас ожидает

  • В начале экскурсии я раздам вам карты, благодаря которым вы будете искать маленьких городских проказников. Вроцлав называют городом-пазлом, так как расположен он на 12 островах, соединенных мостами. На одном из таких островов и находится исторический центр города, где вы и будете проходить квест. Но мы обязательно прогуляемся по Песчаному островку и побываем на знаменитом Тумском острове.
  • Вы заглянете в укромные уголки, будете внимательно рассматривать крыши и водосточные трубы, а также пристально вглядываться в фасады домов и оград. Вы узнаете, что у каждого гнома есть не просто свое имя, но и назначение — так вам откроется много интересных историй и легенд. А еще вы сможете загадать заветные желания и попросить удачи у гномов Вроцлова.
  • На маршруте будут важные исторические объекты — городская Ратуша, Рыночная площадь, исторический музей «Дворец Королевский», костел святой Эльжбеты, костел Марии Магдалины, домики Ясь и Мальгося, Вроцлавский университет, Мост влюбленных, самое старое здание города и многие другие достопримечательности.
  • И еще один маленький сюрприз — вы получите фотоотчет о нашей с вами прогулке.

До встречи, друзья!

Кому подойдет экскурсия

Веселым, любознательным, обаятельным!

Друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что экскурсия не будет нести глубокий исторический характер (так как я не историк, а скорее просто творческая личность, которая любит поболтать с интересными людьми :-), но конечно же общие факты и социальные аспекты жизни в Польши вы от меня узнаете. Так что вперед — навстречу приключениям!

Организационные детали

Во время экскурсии делаем фотоотчет о нашей прогулке. Снимки я отправлю вам на электронную почту.

Дополнительные расходы

  • Прошу обратить внимание, что при увеличении количества человек и во время праздничных дней стоимость экскурсии может увеличиваться
  • Советую предусмотреть минимальный бюджет на шоппинг
  • Билет на Мостик Чаровниц (если решите преодолеть 300 ступеней) — 8 зл.
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Алеся
Алеся
Меня зовут Алеся, и я люблю путешествовать! Мне кажется, что познавать мир – это лучшее времяпрепровождение. Посетив более 60 стран, я не перестаю удивляться красоте родной столицы. В Киеве я несколько лет проводила экскурсии для трипстеров. Сейчас же проживаю во Вроцлаве и снова влюбилась! Красота этого города покоряет и вдохновляет! Думаю, что и вы не останетесь равнодушны к этому польскому граду.
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122 отзыва оставили туристы

27 июля 2020
Отличная экскурсия! Живу во Вроцлаве уже 6 лет, но благодаря Вам открыл его для себя заново!
20 июля 2020
Алеся - отличный рассказчик и приятный доброжелательный человек. :) Мы получили огромное удовольствие, разыскивая вместе с ней гномов-проказников. Однозначная рекомендация!
3 февраля 2020
Мы с семьей были на экскурсии Алеси. Замечательно провели время!!! Столько интересного узнали о городе, о его маленьких гномиках!! Алеся очень приятный в общении человек. Если вы хотите попасть в волшебную страну гномов Вроцлава - Алеся лучший проводник!!!
7 января 2020
Отличная экскурсия для взрослых и детей! Кроме гномов, ознакомились с городом и его историей. Гномы - изюминка не только экскурсии и города, а в целом Польши! Спасибо Алеся!
6 января 2020
Замечательный город! Замечательная экскурсия! Замечательная Алеся! По дороге домой по инерции продолжали искать гномов))) и находили)))
31 декабря 2019
Очень знающий и отзывчивый гид Алеся. Нашла её самостоятельно, забронировала экскурсию через Трипстер, мы с мужем остались очень довольны рассказом о городе. Знает много забавных историй - экскурсия с ней никому не покажется скучной и монотонной. Ответила на все вопросы. Алеся - большое спасибо за интересную и содержательную экскурсию!
11 ноября 2019
Алеся - спокойный, интересный рассказчик. Приятным бонусом стали хорошие семейные фото, которые делала Алеся по ходу экскурсии. Вроцлав - город с историей, множеством мостов и интересных мест, экскурсия с гидом позволила увидеть и узнать за несколько часов гораздо больше, чем самим за день пребывания.
4 ноября 2019
Очень милая идея для семей с детьми. Экскурсовод заинтересовала и детей и взрослых. Спасибо
15 октября 2019
Ходили на экскурсию с Алексей. Алеся была на связи до встречи и было согласовано всё до мелочей о месте и времени. Сама экскурсия была очень интересная и познавательная. На любой вопрос был дан ответ и даже если не спрашивали по теме. Очень понравилось. Спасибо Алесе большое.
5 октября 2019
Большое спасибо Алесе за прогулку. Экскурсия хорошо подходит для семьи с детьми: содержит интересные мифы о появлении в городе гномов, небольшую историю каждого гнома, а также более глубокие исторические справки о известных лицах города для взрослых.
Ещё 112 отзывов

Алеся проводит ещё 3 экскурсии

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Вроцлав покорит вас яркими пряничными домиками, старинными площадями, милыми скульптурами гномов и величественными костелами. Вы погрузитесь в атмосферу тысячелетнего города и ощутите себя в сказке, где вечерами гуляет фонарщик и трубач приветствует жителей с колокольни Ратуши.
Мистический ВроцлавМистический ВроцлавМистический Вроцлав
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41 отзыв
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ВроцLOVE: узнать и влюбитьсяВроцLOVE: узнать и влюбитьсяВроцLOVE: узнать и влюбиться
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Душевная обзорная прогулка по старинному центру, скрытые улочки и полезные советы
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