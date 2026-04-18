122 отзыва оставили туристы

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и ничто нас не впечатлило по обеим сторонам дороги.

Каково же было наше удивление, когда мы вошли на центральную площадь с Алесей. Эта площадь затмила собой другие, увиденные прежде. Огромная. Яркая.

А когда нашли первого гнома в азарт вошли все и дети ждавшие несколько дней этого квеста и мы, взрослые. Искали с таким упоением что словами не передать.

Да, можно было бы искать самим, но было бы не то. Алеся вручила каждому карту, ручку чтобы отмечать находку и фонарик, чтобы искать в ночи. Не укажи она нам на многих, мы бы их точно никогда не нашли. Например гном на 4 этаже биржи. Собака от которой ушел гном, она стояла на улице, но сейчас уже оказалась на уличной террасе кафе и не зная этого мы бы её не погладили. Девочка-гном с синдромом Дауна, так далеко на остров мы бы на забрались. Ну и не опустить голову вниз с моста, чтобы увидеть гномов стирающих бельё, мы могли, если бы шли без Алеси по противоположной стороне моста.

Алеся нас не только водила от гнома к гному, но и для взрослых рассказывала интересные исторические факты о городе и о жизни современной в нём.

Я хочу сказать от всех нас ОГРОМНОЕ спасибо. Ещё раз извиниться что со временем гоняли, то так то эдак, но экскурсия всё же состоялась. Спасибо что гуляли с нами несмотря на ветер и дождь. Что заразили нас своей любовь к городу!

П. С.-На утро мы встали в 7.00, что бы побежать искать еще и еще гномов) Нашли. Но вам не расскажем, поезжайте и найдите сами, а Алеся вам в этом поможет!