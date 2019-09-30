Откройте для себя главные достопримечательности Старого города Вроцлава в сопровождении частного гида в пешем туре по историческому центру города.

В течение 3-часового тура вы увидите средневековую Рыночную площадь и прогуляетесь по улицам, любуясь красочными узкими зданиями, жилыми домами и готическим фасадом ратуши XIII века. В сопровождении гида исследуйте уникальный район четырех храмов, а затем подойдите к главному зданию Вроцлавского университета с его грандиозным церемониальным залом. Попробуйте найти знаменитых медных гномов, которых установили по всему городу в рамках антикоммунистического движения «Оранжевая альтернатива». Попробуйте найти их всех!

Если вы хотите увидеть еще больше интересных мест, выберите 3-часовую экскурсию — и полюбуйтесь необычайными зданиями, прячущимися в парке Юлиуша Словацкого, такими как Рацлавицкая панорама, Национальный музей или Музей архитектуры. Пройдите чуть дальше — и осмотрите потрясающий бастион Цеглярский, старое укрепление на берегу реки. По пути вы сможете полюбоваться церковью святого Адальберта.

Все лучшие места Вроцлава вы сможете увидеть в 4-часовом туре. Гвоздь экскурсионной программы — самая старая часть города с великолепными соборами, зданиями и непередаваемой атмосферой. Эту часть города называют Островом соборов или Тумским островом. Остров разделен на несколько более мелких островов (остров Слодова), здесь также есть живописный Тумский мост, церкви, Дворец архиепископа и потрясающий собор Иоанна Крестителя. Войдите внутрь — и полюбуйтесь барочными часовнями и богатым интерьером собора.