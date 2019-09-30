Вроцлав: частный пеший тур по главным местам Старого города

Погрузитесь в красоту Варшавы в пешем туре по Старому городу с частным гидом

4.8
33 отзыва
Индивидуально
Погрузитесь в красоту Варшавы в пешем туре по Старому городу с частным гидом.

Полюбуйтесь историческими памятниками, такими как Суконные ряды, Иглица – иглоподобный памятник, возведенный в качестве символа польской славы.
Вроцлав: частный пеший тур по главным местам Старого города
Вроцлав: частный пеший тур по главным местам Старого города
Вроцлав: частный пеший тур по главным местам Старого города
Вроцлав: частный пеший тур по главным местам Старого города
Вроцлав: частный пеший тур по главным местам Старого города
Вроцлав: частный пеший тур по главным местам Старого города
Вроцлав: частный пеший тур по главным местам Старого города
Вроцлав: частный пеший тур по главным местам Старого города
Вроцлав: частный пеший тур по главным местам Старого города
Вроцлав: частный пеший тур по главным местам Старого города
Вроцлав: частный пеший тур по главным местам Старого города

Что вы увидите 🤩

  • Острув-Тумский
  • Вроцлавский собор
  • Вроцлавский университет
  • Старый город Вроцлава
  • Рыночная площадь Вроцлава
  • Городская ратуша Вроцлава
  • Вроцлавский крытый рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Изучите главные достопримечательности Вроцлава с сертифицированным гидом
  2. Узнайте об истории Вроцлава, а также о традициях и обычаях польского народа
  3. Полюбуйтесь архитектурой Старого города
  4. Прогуляйтесь по Острову соборов (Тумскому острову), главной достопримечательности Вроцлава
  5. Отправляйтесь в частный тур только со своей семьей и друзьями
Откройте для себя главные достопримечательности Старого города Вроцлава в сопровождении частного гида в пешем туре по историческому центру города.
В течение 3-часового тура вы увидите средневековую Рыночную площадь и прогуляетесь по улицам, любуясь красочными узкими зданиями, жилыми домами и готическим фасадом ратуши XIII века. В сопровождении гида исследуйте уникальный район четырех храмов, а затем подойдите к главному зданию Вроцлавского университета с его грандиозным церемониальным залом. Попробуйте найти знаменитых медных гномов, которых установили по всему городу в рамках антикоммунистического движения «Оранжевая альтернатива». Попробуйте найти их всех!
Если вы хотите увидеть еще больше интересных мест, выберите 3-часовую экскурсию — и полюбуйтесь необычайными зданиями, прячущимися в парке Юлиуша Словацкого, такими как Рацлавицкая панорама, Национальный музей или Музей архитектуры. Пройдите чуть дальше — и осмотрите потрясающий бастион Цеглярский, старое укрепление на берегу реки. По пути вы сможете полюбоваться церковью святого Адальберта.
Все лучшие места Вроцлава вы сможете увидеть в 4-часовом туре. Гвоздь экскурсионной программы — самая старая часть города с великолепными соборами, зданиями и непередаваемой атмосферой. Эту часть города называют Островом соборов или Тумским островом. Остров разделен на несколько более мелких островов (остров Слодова), здесь также есть живописный Тумский мост, церкви, Дворец архиепископа и потрясающий собор Иоанна Крестителя. Войдите внутрь — и полюбуйтесь барочными часовнями и богатым интерьером собора.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частный пеший тур по Варшаве с лицензированным гидом
  • Посещение церкви святого Адальберта (бесплатный вход)
  • Билеты в собор Иоанна Крестителя (входят только в 4-часовой тур)
  • Программа тура, составленная в соответствии с предпочтениями группы
  • Советы о местных ресторанах, кондитерских и пабах
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Проверьте электронную почту — вы получите важную информацию за день до тура
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 33 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
5
3
2
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
30 сен 2019
(Германия)
Здравствуйте, мы были группой на WE с поездом культуры во Вроцлаве. Наш гид "Андреас" был очень хорошо осведомлен о информации о Вроцлаве. Он дал развернутые ответы на все вопросы … даже юмор не остался незамеченным. Всегда рады!!!!! Настоятельно рекомендуется, потому что вы просто не можете прочитать все из путеводителя.
E
10 июня 2019
(Германия)
Мы гуляли с Марией в воскресенье Пятидесятницы при ярком солнечном свете, и мы полны хвалы. Мы познакомились с этим прекрасным городом во время трехчасовой экскурсии по городу. Тур был выбран с особой тщательностью, опыт Марии был впечатляющим. Таким образом, мы смогли познакомиться с Вроцлавом во многих его аспектах и хотели бы вернуться сюда снова. Большое спасибо!
А
18 сен 2021
(Германия)
Richtig gute Tour

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