Старый город. Жемчужина Вроцлава

Отыскать немецкие торговые дома, городскую тюрьму и самый старый в Европе пивной ресторан

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Дорогой друг, я приглашаю тебя в путешествие во времени! Мы совершим скачок на 1000 лет назад и вместе прошагаем этот путь сквозь века до сегодняшнего дня.

Мы отправимся в мир изящной архитектуры, рыцарей, монахов, европейских монархов, тайн и интриг, заговоров и покушений. В мир, который строился пятью государствами. Ну что, готовы?
Старый город. Жемчужина Вроцлава
Старый город. Жемчужина Вроцлава
Старый город. Жемчужина Вроцлава
Старый город. Жемчужина Вроцлава
Старый город. Жемчужина Вроцлава
Старый город. Жемчужина Вроцлава
Старый город. Жемчужина Вроцлава
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы начнём наше путешествие у памятника Болеславу Храброму, первому королю Польши. Затем мимо роскошных зданий немецких торговых домов начала 20 века проследуем к прекрасному оперному театру, куда на постановки стекались гости из Вены, Праги, Берлина.
  • Рассмотрим один из самых старых, красивых и фешенебельных отелей Польши, в котором проживали Марлен Дитрих, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо и Михаил Шолохов.
  • Пройдя возле храма 16 столетия, где некогда хранилась корона королей галлов, мы проследуем на Рыночную площадь — настоящее сокровище Вроцлава. Обязательно окунёмся в её историю.
  • Полюбуемся главной жемчужиной Вроцлава — городской ратушей 13 столетия. Сейчас в её подвалах располагается самый старый в Европе пивной ресторан. Здесь я расскажу истории семей, проживавших в городе, и открою их сокровенные тайны.
  • Проскользнув через Соляную площадь, мы устремимся к базилике Св. Елизаветы Венгерской. Побываем в районе, где обитал Гёте, а оттуда, пройдя ремесленными узкими улочками мимо первой городской тюрьмы, доберёмся до Вроцлавского университета — здания с одним из самых длинных в мире барокковых фасадов.

До скорой встречи во Вроцлаве!

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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