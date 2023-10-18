Отыскать немецкие торговые дома, городскую тюрьму и самый старый в Европе пивной ресторан
Дорогой друг, я приглашаю тебя в путешествие во времени! Мы совершим скачок на 1000 лет назад и вместе прошагаем этот путь сквозь века до сегодняшнего дня.
Мы отправимся в мир изящной архитектуры, рыцарей, монахов, европейских монархов, тайн и интриг, заговоров и покушений. В мир, который строился пятью государствами. Ну что, готовы?
Мы отправимся в мир изящной архитектуры, рыцарей, монахов, европейских монархов, тайн и интриг, заговоров и покушений. В мир, который строился пятью государствами. Ну что, готовы?
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы начнём наше путешествие у памятника Болеславу Храброму, первому королю Польши. Затем мимо роскошных зданий немецких торговых домов начала 20 века проследуем к прекрасному оперному театру, куда на постановки стекались гости из Вены, Праги, Берлина.
- Рассмотрим один из самых старых, красивых и фешенебельных отелей Польши, в котором проживали Марлен Дитрих, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо и Михаил Шолохов.
- Пройдя возле храма 16 столетия, где некогда хранилась корона королей галлов, мы проследуем на Рыночную площадь — настоящее сокровище Вроцлава. Обязательно окунёмся в её историю.
- Полюбуемся главной жемчужиной Вроцлава — городской ратушей 13 столетия. Сейчас в её подвалах располагается самый старый в Европе пивной ресторан. Здесь я расскажу истории семей, проживавших в городе, и открою их сокровенные тайны.
- Проскользнув через Соляную площадь, мы устремимся к базилике Св. Елизаветы Венгерской. Побываем в районе, где обитал Гёте, а оттуда, пройдя ремесленными узкими улочками мимо первой городской тюрьмы, доберёмся до Вроцлавского университета — здания с одним из самых длинных в мире барокковых фасадов.
До скорой встречи во Вроцлаве!
Организационные детали
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Вроцлаве
Провёл экскурсии для 359 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дима, и я живу в лучшем и красивейшем городе Польши, Вроцлаве. Городе 130 мостов и 12 островов, в котором побывал Казанова и в который влюбились Пикассо, Сальвадор Дали, Марлен Дитрих, Михаил Шолохов. Живу здесь с 2007 года, имею историческое образование Вроцлавского университета. Изучаю город, постоянно узнаю новое и интересное, чем очень хочу поделиться с вами. Если вы хотите увидеть Вроцлав глазами местного жителя, своего человека — выбирайте мою прогулку и будьте готовы погрузиться в магию волшебного Вроцлава.
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