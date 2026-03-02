Путешествие по Вроцлаву начинается у памятника Болеславу Храброму, первого короля Польши.Далее экскурсия проходит мимо немецких торговых домов начала 20 века и оперного театра, который привлекал гостей из Вены, Праги и

Берлина. Туристы увидят один из самых старых и фешенебельных отелей Польши, где останавливались знаменитости. Прогулка продолжается через храм 16 столетия и Рыночную площадь, где можно полюбоваться городской ратушей 13 века и узнать истории местных семей. Завершение экскурсии - посещение Вроцлавского университета с его барокковым фасадом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Вроцлаву - с апреля по октябрь. В это время город особенно красив, и вы сможете насладиться прогулками по историческим местам в комфортных условиях.

Сейчас август — это идеальное время.