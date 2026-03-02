Путешествие по Вроцлаву начинается у памятника Болеславу Храброму, первого короля Польши.
Далее экскурсия проходит мимо немецких торговых домов начала 20 века и оперного театра, который привлекал гостей из Вены, Праги и
Далее экскурсия проходит мимо немецких торговых домов начала 20 века и оперного театра, который привлекал гостей из Вены, Праги и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Вроцлава
- 🌟 Уникальные архитектурные памятники
- 👑 Истории европейских монархов
- 🎭 Посещение знаменитого оперного театра
- 📚 Узнайте о жизни знаменитых жителей
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии по Вроцлаву - с апреля по октябрь. В это время город особенно красив, и вы сможете насладиться прогулками по историческим местам в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник Болеславу Храброму
- Немецкие торговые дома
- Оперный театр
- Фешенебельный отель
- Храм 16 столетия
- Рыночная площадь
- Городская ратуша
- Соляная площадь
- Базилика Св. Елизаветы Венгерской
- Первая городская тюрьма
- Вроцлавский университет
Описание экскурсии
- Мы начнём наше путешествие у памятника Болеславу Храброму, первому королю Польши. Затем мимо роскошных зданий немецких торговых домов начала 20 века проследуем к прекрасному оперному театру, куда на постановки стекались гости из Вены, Праги, Берлина.
- Рассмотрим один из самых старых, красивых и фешенебельных отелей Польши, в котором проживали Марлен Дитрих, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо и Михаил Шолохов.
- Пройдя возле храма 16 столетия, где некогда хранилась корона королей галлов, мы проследуем на Рыночную площадь — настоящее сокровище Вроцлава. Обязательно окунёмся в её историю.
- Полюбуемся главной жемчужиной Вроцлава — городской ратушей 13 столетия. Сейчас в её подвалах располагается самый старый в Европе пивной ресторан. Здесь я расскажу истории семей, проживавших в городе, и открою их сокровенные тайны.
- Проскользнув через Соляную площадь, мы устремимся к базилике Св. Елизаветы Венгерской. Побываем в районе, где обитал Гёте, а оттуда, пройдя ремесленными узкими улочками мимо первой городской тюрьмы, доберёмся до Вроцлавского университета — здания с одним из самых длинных в мире барокковых фасадов.
До скорой встречи во Вроцлаве!
Организационные детали
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Вроцлаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 482 туристов
С 2007 года я живу в лучшем городе Польши — Вроцлаве. Это город 130 мостов и 12 островов, в который влюбились Пикассо, Марлен Дитрих, Шолохов. Обладаю историческим образованием минского БГУ и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень познавательная экскурсия, профессиональный экскурсовод. Содержание, время и маршрут экскурсии оптимальны. Рекомендую.
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А
Экскурсия получилась замечательной — даже за полтора часа удалось действительно почувствовать атмосферу города и ближе с ним познакомиться. ☺️
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T
Экскурсия была очень интересной и содержательной, Дмитрий провёл её легко, на одном дыхании. С удовольствием снова!
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Т
Прекрасный Вроцлав подарил нам Дмитрий!
Глубокие знания, любовь к своему городу и правильно выстроенный маршрут!
Глубокие знания, любовь к своему городу и правильно выстроенный маршрут!
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