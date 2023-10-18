Дмитрий — ваш гид в Вроцлаве

Провёл экскурсии для 359 туристов

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дима, и я живу в лучшем и красивейшем городе Польши, Вроцлаве. Городе 130 мостов и 12 островов, в котором побывал Казанова и в который влюбились Пикассо, Сальвадор Дали, Марлен Дитрих, Михаил Шолохов. Живу здесь с 2007 года, имею историческое образование Вроцлавского университета. Изучаю город, постоянно узнаю новое и интересное, чем очень хочу поделиться с вами. Если вы хотите увидеть Вроцлав глазами местного жителя, своего человека — выбирайте мою прогулку и будьте готовы погрузиться в магию волшебного Вроцлава.

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