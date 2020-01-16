16 отзывов оставили туристы

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ВроцLOVE: узнать и влюбиться

Душевная обзорная прогулка по старинному центру, скрытые улочки и полезные советы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

59 за экскурсию

У этой экскурсии16 отзывов
5
Алеся
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Алеся – Гид во Вроцлаве
Любой путеводитель сообщит вам, что Вроцлав — один из древнейших городов Польши.

С моей помощью вы не просто узнаете о его истории 📖, но поймете, как тесно она переплетается с характером и традициями города.

Вы прогуляетесь 👣 по старинным кварталам четырех островов и изучите все главные места, слушая легенды и увлекательные сюжеты.

Пройдете по улочкам «для местных» и проникнетесь жизнью города — обещаю, за 2,5 часа вы успеете понять и полюбить уютный Вроцлав.
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
ВроцLOVE: узнать и влюбиться

Что вас ожидает

Главные достопримечательности без скучных лекций
Моя прогулка — это сбалансированная «доза» истории, необычных сказаний и поверий, заметок о современной жизни и быте вроцлавцев. Гуляя по 4 из 12 островов Вроцлава, вы проследите путь города, но не заскучаете ни на минуту. Полюбуетесь Ратушей на Рыночной площади, узнаете о названиях домиков Ясь и Мальгося, а по соседству увидите костел св. Эльжбеты с высокой башней. Величественные храмы Вроцлава вы изучите и внутри: Университетский костел с богатым убранством и необычной судьбой, костел на Песчаном острове и, конечно, кафедральный собор Иоанна Крестителя, который откроет множество легенд. Загадка главных часов, смертная казнь за строительство, исчезновение крепостной стены — вас ждут лучшие секреты города!

Улочки для местных и советы по «приручению» Вроцлава
Изучив главные тропы путешественников, вы погуляете по уютным улочкам, где любят бывать горожане. Как местные, сможете полюбоваться закатом над Тумским островом на набережной, заглянете в кафешки для своих в незаметных двориках, отдохнете за чашкой чая или кофе. Кстати, любителей чая я отведу в заведение, где можно попробовать 350 его сортов. А еще я обязательно дам все вроцлавские инструкции: посоветую, где попробовать настоящий польский журек в хлебе и местное крафтовое пиво, какие музеи и другие места посетить в нашем городе.

Организационные детали

  • Прошу обратить внимание, что при увеличении количества человек и во время праздничных дней стоимость экскурсии может увеличиваться
  • Я буду рада сделать для вас фотоотчет, чтобы сохранить воспоминания о нашей прогулке (по желанию). Снимки высылаю на указанный вами электронный адрес.
  • Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
ВроцLOVE: узнать и влюбиться

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алеся
Алеся
Меня зовут Алеся, и я люблю путешествовать! Мне кажется, что познавать мир – это лучшее времяпрепровождение. Посетив более 60 стран, я не перестаю удивляться красоте родной столицы. В Киеве я несколько лет проводила экскурсии для трипстеров. Сейчас же проживаю во Вроцлаве и снова влюбилась! Красота этого города покоряет и вдохновляет! Думаю, что и вы не останетесь равнодушны к этому польскому граду.
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16 отзывов оставили туристы

16 января 2020
Большое спасибо Олесе. Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации о городе. Маршрут замечательный. Желание приехать и узнать еще больше о Вроцлаве точно есть. Отдельное спасибо за фото.
10 января 2020
Ходили с друзьями на экскурсию 1-го января 2020 года. Экскурсия оставила исключительно положительные эмоции, маршрут был скорректирован с учетом наших пожеланий, узнали необычные истории о Вроцлаве и множестве гномов )))
27 декабря 2019
Отличная экскурсия! Спасибо огромное! ❤️❤️❤️
Екатерина
20 декабря 2019
Замечательная экскурсия, время пролетело незаметно, очень содержательный и интересный рассказ. Бонусом пару десятков фотографий в хорошем качестве и локациях. Спасибо ещё раз, мы в восторге !!!
24 октября 2019
Замечательный день. Прекрасная экскурсия. Восхитительный город. Спасибо за удивительные впечатления.
21 октября 2019
Большое спасибо Олесе, все очень понравилось!
18 октября 2019
Возможно, мы нашли бы многое и сами, но Леся открыла много милых маленьких деталей, которые можно пропустить. Гномик, который стоит рядом с центром солнечных детей; координаты фонаря, который на Тумском зажигается первым, современные витражи в костеле... Спасибо, и благодарных вам экскурсантов!
27 сентября 2019
Отличная экскурсия. Пани Алеся настоящий профессионал, очень хорошо продуман маршрут, рассказ весьма занимателен и не перегружен информацией, все очень хорошо усваивается и запоминается. Спасибо за приятнейшую прогулку и беседу.
24 сентября 2019
Спасибо за экскурсию, очень насыщенный маршрут!Много интересных историй и легенд о красивом городе Вроцлав!
10 сентября 2019
Алесе спасиб!
Ещё 6 отзывов

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