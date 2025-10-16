16 отзывов оставили туристы

Моя прогулка — это сбалансированная «доза» истории, необычных сказаний и поверий, заметок о современной жизни и быте вроцлавцев. Гуляя по 3 из 12 островов Вроцлава, вы проследите путь города, но не заскучаете ни на минуту. Полюбуетесь Ратушей на Рыночной площади, узнаете о названиях домиков Ясь и Мальгося, а по соседству увидите костел св. Эльжбеты с высокой башней. Величественные храмы Вроцлава вы изучите и внутри: Университетский костел с богатым убранством и необычной судьбой, костел на Песчаном острове и, конечно, кафедральный собор Иоанна Крестителя, который откроет множество легенд. Загадка главных часов, смертная казнь за строительство, исчезновение крепостной стены — вас ждут лучшие секреты города!
Улочки для местных и советы по «приручению» Вроцлава
Изучив главные тропы путешественников, вы погуляете по уютным улочкам, где любят бывать горожане. Как местные, сможете полюбоваться закатом над Тумским островом на набережной, заглянете в кафешки для своих в незаметных двориках, отдохнете за чашкой чая или кофе. Кстати, любителей чая я отведу в заведение, где можно попробовать 350 его сортов. А еще я обязательно дам все вроцлавские инструкции: посоветую, где попробовать настоящий польский журек в хлебе и местное крафтовое пиво, какие музеи и другие места посетить в нашем городе.
Организационные детали
Прошу обратить внимание, что при увеличении количества человек и во время праздничных дней стоимость экскурсии может увеличиваться
Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алеся — ваш гид в Вроцлаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2045 туристов
Меня зовут Алеся, и я люблю путешествовать! Мне кажется, что познавать мир – это лучшее времяпрепровождение. Посетив более 60 стран, я не перестаю удивляться красоте родной столицы. В Киеве я читать дальшеуменьшить
несколько лет проводила экскурсии для трипстеров. Сейчас же проживаю во Вроцлаве и снова влюбилась! Красота этого города покоряет и вдохновляет! Думаю, что и вы не останетесь равнодушны к этому польскому граду.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
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3
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2
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1
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Н
Наталья
Получили удовольствие от прогулки. Неспешным шагом в приятной беседе прошлись по значимым местам города. Большое спасибо Алесе.
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O
Oksana
Все понравилось. Было интересно и нам (приехали во Вроцлав на несколько дней) и друзьям, которые живут во Вроцлаве больше года.
Единственное что можно отнести к минусам - было мало времени делать читать дальшеуменьшить
фото города. Приходилось терять часть информации, что бы отбежать и сделать удачный кадр. Но, думаю при большом желании это можно было бы обговорить с Алесей (мы решили не зацикливаться на этом моменте)
Отдельное спасибо за проведение экскуии в праздничный день (25 декабря)
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Наталья
Алеся влюбила нас в прекрасный Вроцлав, провела нас по чудесным уголкам, ответила на множество вопросов и дала отличные рекомендации по тому, куда пойти и где поесть. Уже после того, как мы расстались, но благодаря ей, мы увидели фонарщика и побывали в старейшей пивной Европы. Алеся, спасибо огромное за это чудо!
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М
Михаил
Всем добрый день! Гуляли по городу с Лесей, отличный гид: интересно рассказывала, отвечала на сторонние вопросы, всё очень профессионально. Город очень красивый, всем рекомендую брать гида - получите массу позитивных эмоций!
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J
Julia
Замечательная экскурсия! Узнали и увидели много интересного. Город изумительно красивый и волшебный (гномики:)). Спасибо, Алеся!
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A
Ana
Содержательно, интересно, а новое направление- фото на память-👍.
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