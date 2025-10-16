16 отзывов оставили туристы

Любой путеводитель сообщит вам, что Вроцлав - один из древнейших городов Польши.С моей помощью вы не просто узнаете о его истории, но поймете, как тесно она переплетается с характером и

традициями города. Вы прогуляетесь по старинным кварталам четырех островов и изучите все главные места, слушая легенды и увлекательные сюжеты. Пройдете по улочкам «для местных» и проникнетесь жизнью города - обещаю, за 2,5 часа вы успеете понять и полюбить уютный Вроцлав

Описание экскурсии

Главные достопримечательности без скучных лекций

Моя прогулка — это сбалансированная «доза» истории, необычных сказаний и поверий, заметок о современной жизни и быте вроцлавцев. Гуляя по 3 из 12 островов Вроцлава, вы проследите путь города, но не заскучаете ни на минуту. Полюбуетесь Ратушей на Рыночной площади, узнаете о названиях домиков Ясь и Мальгося, а по соседству увидите костел св. Эльжбеты с высокой башней. Величественные храмы Вроцлава вы изучите и внутри: Университетский костел с богатым убранством и необычной судьбой, костел на Песчаном острове и, конечно, кафедральный собор Иоанна Крестителя, который откроет множество легенд. Загадка главных часов, смертная казнь за строительство, исчезновение крепостной стены — вас ждут лучшие секреты города!

Улочки для местных и советы по «приручению» Вроцлава

Изучив главные тропы путешественников, вы погуляете по уютным улочкам, где любят бывать горожане. Как местные, сможете полюбоваться закатом над Тумским островом на набережной, заглянете в кафешки для своих в незаметных двориках, отдохнете за чашкой чая или кофе. Кстати, любителей чая я отведу в заведение, где можно попробовать 350 его сортов. А еще я обязательно дам все вроцлавские инструкции: посоветую, где попробовать настоящий польский журек в хлебе и местное крафтовое пиво, какие музеи и другие места посетить в нашем городе.

Организационные детали