1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для экскурсии по Вроцлаву - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует зеленью и цветущими садами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, когда туристов меньше, а погода всё ещё благоприятная. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит быть готовым к холодам и более короткому световому дню. Однако, в это время меньше туристов, что позволяет насладиться городом в более спокойной атмосфере.

Эта прогулка охватывает интереснейшие уголки Вроцлава и его окрестностей.Гости смогут изучить старинные торговые улочки и площади, прикоснуться к преданиям Тумского острова, осмотреть рыцарский замок Топач и легендарный Зал Столетий. Вроцлав

удивит своими секретами и поможет проникнуться средневековой атмосферой. Начальная точка - Рыночная площадь, где можно пройтись по уютным торговым улочкам, осмотреть еврейский квартал и дворец Прусских Королей. Прогулка продолжится посещением замка тамплиеров Топач и Щитницкого парка с Залом Столетий и Японским садом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Средневековое сердце Вроцлава

Начальной точкой нашего путешествия станет Рыночная площадь — центр средневековой жизни Вроцлава. Вы пройдете по уютным торговым и ремесленным улочкам, осмотрите старинный еврейский квартал и дворец Прусских Королей. Затем прогуляемся по Староместскому променаду: взглянем на красивейший городской университет, посетим бывшую резиденцию рыцарского ордена и пересечем самый старый железный мост Польши. А оказавшись на Тумском острове, у истоков Вроцлава, поговорим о таинственных историях и легендах, которые уже много веков окутывают эту часть города.

Прогулка к замку тамплиеров

Пообедав, мы продолжим погружение в историю Вроцлава и посетим средневековый замок рыцарей-тамплиеров. Внимания заслуживает не только сам замок Топач, но и прилегающий к нему парк с живописным озером, музеем ретро-автомобилей и полями для гольфа. Я расскажу, какие события помнят стены замка и как его обширная территория используется сегодня.

От Зала Столетий до Японского сада

После кофе-паузы с местными сладостями и выпечкой вас ждут достопримечательности Щитницкого парка — одного из самых больших в Польше. Мы посетим комплекс Зал Столетия, внесенный в список наследия ЮНЕСКО, и обсудим, почему его называют одним из интереснейших архитектурных решений 20 века. Заглянем в кампус Вроцлавской Политехники на берегу Одера и полюбуемся аутентичными постройками и растениями Японского сада, разбитого при поддержке японского посольства более 100 лет назад.

Организационные детали