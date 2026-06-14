1 отзыв оставили туристы

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Большое путешествие по Вроцлаву

Прогулка по Вроцлаву: Рыночная площадь, Тумский остров, замок Топач и Зал Столетий. Откройте для себя тайны города и насладитесь его красотой
Эта прогулка охватывает интереснейшие уголки Вроцлава и его окрестностей.

Гости смогут изучить старинные торговые улочки и площади, прикоснуться к преданиям Тумского острова, осмотреть рыцарский замок Топач и легендарный Зал Столетий. Вроцлав
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удивит своими секретами и поможет проникнуться средневековой атмосферой.

Начальная точка - Рыночная площадь, где можно пройтись по уютным торговым улочкам, осмотреть еврейский квартал и дворец Прусских Королей.

Прогулка продолжится посещением замка тамплиеров Топач и Щитницкого парка с Залом Столетий и Японским садом

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические места
  • 🏰 Посещение замка Топач
  • 🌿 Прогулка по Щитницкому парку
  • 🎓 Визит в Вроцлавскую Политехнику
  • 🌸 Японский сад с аутентичными растениями

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Вроцлаву - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует зеленью и цветущими садами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, когда туристов меньше, а погода всё ещё благоприятная. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит быть готовым к холодам и более короткому световому дню. Однако, в это время меньше туристов, что позволяет насладиться городом в более спокойной атмосфере.
Сейчас август — это идеальное время.
Большое путешествие по Вроцлаву
Большое путешествие по Вроцлаву
Большое путешествие по Вроцлаву

Что можно увидеть

  • Рыночная площадь
  • Тумский остров
  • Замок Топач
  • Зал Столетий
  • Японский сад

Описание экскурсии

Средневековое сердце Вроцлава

Начальной точкой нашего путешествия станет Рыночная площадь — центр средневековой жизни Вроцлава. Вы пройдете по уютным торговым и ремесленным улочкам, осмотрите старинный еврейский квартал и дворец Прусских Королей. Затем прогуляемся по Староместскому променаду: взглянем на красивейший городской университет, посетим бывшую резиденцию рыцарского ордена и пересечем самый старый железный мост Польши. А оказавшись на Тумском острове, у истоков Вроцлава, поговорим о таинственных историях и легендах, которые уже много веков окутывают эту часть города.

Прогулка к замку тамплиеров

Пообедав, мы продолжим погружение в историю Вроцлава и посетим средневековый замок рыцарей-тамплиеров. Внимания заслуживает не только сам замок Топач, но и прилегающий к нему парк с живописным озером, музеем ретро-автомобилей и полями для гольфа. Я расскажу, какие события помнят стены замка и как его обширная территория используется сегодня.

От Зала Столетий до Японского сада

После кофе-паузы с местными сладостями и выпечкой вас ждут достопримечательности Щитницкого парка — одного из самых больших в Польше. Мы посетим комплекс Зал Столетия, внесенный в список наследия ЮНЕСКО, и обсудим, почему его называют одним из интереснейших архитектурных решений 20 века. Заглянем в кампус Вроцлавской Политехники на берегу Одера и полюбуемся аутентичными постройками и растениями Японского сада, разбитого при поддержке японского посольства более 100 лет назад.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: такси, либо общественный транспорт, расходы на кофе и обед (по желанию).
  • Группы до 4 человек могут передвигаться на автомобиле гида (уточните заранее).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Встреча у Cafe Borówka
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Вроцлаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 482 туристов
С 2007 года я живу в лучшем городе Польши — Вроцлаве. Это город 130 мостов и 12 островов, в который влюбились Пикассо, Марлен Дитрих, Шолохов. Обладаю историческим образованием минского БГУ и
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Вроцлавского университета, а также незаурядным чувством юмора. Изучаю город, постоянно узнаю новое и интересное, чем и делюсь с моими гостями. Если вы хотите увидеть Вроцлав глазами местного жителя, выбирайте мою прогулку и будьте готовы погрузиться в магию волшебного Вроцлава.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
T
Отличная экскурсия.
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О
Добрый вечер!!!!! Сегодня провели замечательных 6 часов на экскурсии с Дмитрием!!! Организация великолепна,маршрут шикарный!!!!
Дмитрию огромная благодарность за это увлекательное путешествие в историю города Вроцлава. Наша пешая прогулка прошла на одном
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дыхании и даже дождь нам не помешал))))) Подача информации,план маршрута и непринужденная обстановка это зависило от нашего гида. Все прошло на высшем уровне!!!! Рекомендую на все 200% из 100% тем кто хочет за один день узнать,увидеть и полюбить Вроцлав!!!

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Ю
Очень понравилась экскурсия. Вроцлав прекрасный, исторический город. Обошли с Дмитрием все самые значимые места города и даже не заметили, как пролетели 6 часов. Дмитрий замечательно знает историю своего города, зданий
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и помогает увидеть интересные детали (огромное количество гномов), которые сами бы не увидели. Экскурсия прошла в спокойном ритме, с возможностью останавливать и любоваться окружающей красотой. Рекомендую Дмитрия как профессионала. Спасибо ещё раз, за впечатления.

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W
Город глазами историка и человека любящего и знающего город в котором живёт. Без него мы бы не увидели и не узнали о Вроцлаве стольких замечательных подробностей. Пунктуальность, собранность, культура и умение интересно подать материал дорого стоит. Огромное спасибо Диме за великолепную, насыщенную информацией многочасовую прогулку по городу.
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Alla
У нас была очень разношерстная компания. Мы делали, что хотели. Дмитрий очень спокойно и уверенно продолжал нас вести по городу и рассказывать то, что нам было интересно. Отвечал на любые вопросы. Время пролетело незаметно и с удовольствием. Рекомендую!
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Е
Спасибо огромное Дмитрию за экскурсию. 6 часов пролетели незаметно. Было легко, интересно, весело. Must have, my recommendation:)
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Входит в следующие категории Вроцлава

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