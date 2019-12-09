1 отзыв оставили туристы

  1. Экскурсии

Большое путешествие по Вроцлаву

Прогуляться по средневековому центру, посетить замок тамплиеров и услышать легенды Тумского острова

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

105 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Дмитрий
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Дмитрий – Гид во Вроцлаве
Эта прогулка 👣 позволит вам за один день охватить интереснейшие уголки Вроцлава и его окрестностей.

Приготовьтесь изучить старинные торговые улочки и площади, прикоснуться к преданиям Тумского острова, осмотреть рыцарский замок 🏰 Топач и легендарный Зал Столетий.

А я открою для вас секреты Вроцлава и помогу проникнуться его средневековой атмосферой!
Большое путешествие по Вроцлаву
Большое путешествие по Вроцлаву

Что вас ожидает

Средневековое сердце Вроцлава
Начальной точкой нашего путешествия станет Рыночная площадь — центр средневековой жизни Вроцлава. Вы пройдете по уютным торговым и ремесленным улочкам, осмотрите старинный еврейский квартал и дворец Прусских Королей. Затем прогуляемся по Староместскому променаду: взглянем на красивейший городской университет, посетим бывшую резиденцию рыцарского ордена и пересечем самый старый железный мост Польши. А оказавшись на Тумском острове, у истоков Вроцлава, поговорим о таинственных историях и легендах, которые уже много веков окутывают эту часть города.

Прогулка к замку тамплиеров
Пообедав, мы продолжим погружение в историю Вроцлава и посетим средневековый замок рыцарей-тамплиеров. Внимания заслуживает не только сам замок Топач, но и прилегающий к нему парк с живописным озером, музеем ретро-автомобилей и полями для гольфа. Я расскажу, какие события помнят стены замка и как его обширная территория используется сегодня.

От Зала Столетий до Японского сада
После кофе-паузы с местными сладостями и выпечкой вас ждут достопримечательности Щитницкого парка — одного из самых больших в Польше. Мы посетим комплекс Зал Столетия, внесенный в список наследия ЮНЕСКО, и обсудим, почему его называют одним из интереснейших архитектурных решений 20 века. Заглянем в кампус Вроцлавской Политехники на берегу Одера и полюбуемся аутентичными постройками и растениями Японского сада, разбитого при поддержке японского посольства более 100 лет назад.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: такси, либо общественный транспорт, расходы на кофе и обед (по желанию).
  • Группы до 4 человек могут передвигаться на автомобиле гида (уточните заранее).
Большое путешествие по Вроцлаву
Большое путешествие по Вроцлаву
Большое путешествие по Вроцлаву
Большое путешествие по Вроцлаву
Большое путешествие по Вроцлаву
Большое путешествие по Вроцлаву
Большое путешествие по Вроцлаву
Большое путешествие по Вроцлаву
Большое путешествие по Вроцлаву
Большое путешествие по Вроцлаву
Большое путешествие по Вроцлаву

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дима, и я живу в лучшем и красивейшем городе Польши, Вроцлаве. Городе 130 мостов и 12 островов, в котором побывал Казанова и в который влюбились Пикассо, Сальвадор Дали, Марлен Дитрих, Михаил Шолохов. Живу здесь 12 лет, имею историческое образование Вроцлавского университета. Изучаю город, постоянно узнаю новое и интересное, чем очень хочу поделиться с вами. Если вы хотите увидеть Вроцлав глазами местного жителя, своего человека — выбирайте мою прогулку и будьте готовы погрузиться в магию волшебного Вроцлава.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

9 декабря 2019
Большое спасибо Дмитрию за увлекательную экскурсию. Море положительных эмоций !!!

Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Вроцлав в лучах рассветаВроцлав в лучах рассветаВроцлав в лучах рассвета
75 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Погрузиться на рассвете в историю и легенды города
Приглашаю на увлекательную прогулку по пустынным улочкам Старого города, залитым первыми лучами солнца. Вы пожелаете доброго утра вроцлавским гномам и многочисленным известным людям минувших лет и веков, посетите старинный Тумский остров и узнаете самые интересные тайны и легенды романтичного польского города. Я расскажу о проклятии «белой розы», борьбе священнослужителей с монархами и средневековых рыцарях. Вроцлав поразит вас интересной историей, яркими красками и доброжелательностью!
Пивной тур по ВроцлавуПивной тур по ВроцлавуПивной тур по Вроцлаву
75 за экскурсию
4 часа
Погрузиться в мир аромата и вкусов вроцлавского пива и услышать истории местного пивоварения
Знаете ли вы, что в Польше на сегодняшний день порядка 230 пивоварен? Что в регионе Нижняя Силезия в 19 столетии было 1200 пивоварен, из них в самом Вроцлаве около 80? На моей экскурсии вас ждут эти и другие интересные детали и увлекательный рассказ о пивоварении в нашем городе — под аккомпанемент хмельного напитка. Вы узнаете, где находится самый старый пивной ресторан в Европе, среди клиентов которого были Шопен и Гёте, услышите о «пивных войнах» и «кодексе» пивоваров и, конечно, продегустируете множество сортов пива!
По следам тайн и легенд ВроцлаваПо следам тайн и легенд ВроцлаваПо следам тайн и легенд Вроцлава
59 за экскурсию
3 часа
43 отзыва
Познакомиться с достопримечательностями города и преданиями о гномах, рыцарях и королях
Приготовьтесь очароваться самым красивым и магическим городом Польши, Вроцлавом: его пряничными домиками, великолепной Ратушей, атмосферой Тумского острова и захватывающими историями о завоевателях, королях и крестоносцах. Вы узнаете, за что Вроцлав называют «польской Венецией», почему город некогда соперничал с Прагой и чем закончились здесь похождения Казановы. А если повезет — встретим легендарного фонарщика и поохотимся на вроцлавских гномов!

Обзорные экскурсии во Вроцлаве

Онлайн-прогулка «Влюбиться во Вроцлав за 1,5 часа»Онлайн-прогулка «Влюбиться во Вроцлав за 1,5 часа»Онлайн-прогулка «Влюбиться во Вроцлав за 1,5 часа»
5 за человека
1.5 часа
19 отзывов
В прямом эфире пройти по мощеным улочкам Старого города и раскрыть местные секреты
Вроцлав покорит вас яркими пряничными домиками, старинными площадями, милыми скульптурами гномов и величественными костелами. Вы погрузитесь в атмосферу тысячелетнего города и ощутите себя в сказке, где вечерами гуляет фонарщик и трубач приветствует жителей с колокольни Ратуши.
Ежедневная прогулка по ВроцлавуЕжедневная прогулка по ВроцлавуЕжедневная прогулка по Вроцлаву
15 за человека
2 часа
27 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Удивительный Вроцлав, много раз кочевавший из рук одного государства в руки других, готов преподнести свои сюрпризы! Вы погуляете по городским мостикам, обнаружите бар в пыточной, пересчитаете гномов на улицах и посетите вроцлавский «Ватикан». На этой экскурсии город поделится с вами главными историями, красивой легендой, вкусами своих жителей и неповторимой атмосферой — смешения Средневековья и современности.
ВроцLOVE: узнать и влюбитьсяВроцLOVE: узнать и влюбитьсяВроцLOVE: узнать и влюбиться
59 за экскурсию
2.5 часа
16 отзывов
Душевная обзорная прогулка по старинному центру, скрытые улочки и полезные советы
Любой путеводитель сообщит вам, что Вроцлав — один из древнейших городов Польши. С моей помощью вы не просто узнаете о его истории, но поймете, как тесно она переплетается с характером и традициями города. Вы прогуляетесь по старинным кварталам четырех островов и изучите все главные места, слушая легенды и увлекательные сюжеты. Пройдете по улочкам «для местных» и проникнетесь жизнью города — обещаю, за 2,5 часа вы успеете понять и полюбить уютный Вроцлав.

Выбирайте и другие экскурсии во Вроцлаве

ОбзорныеВсеГрупповыеНеобычные маршрутыИндивидуальныеГастрономическиеПешкомКвестыОнлайнОнлайн-прогулки
105 за экскурсию
Заказать экскурсию