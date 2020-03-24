27 отзывов оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Вроцлаву

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Соляной площади
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15 за человека

У этой экскурсии27 отзывов
4.81
Tripster
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Tripster – представитель во Вроцлаве
Удивительный Вроцлав, много раз кочевавший из рук одного государства в руки других, готов преподнести свои сюрпризы! Вы погуляете по городским мостикам, обнаружите бар в пыточной, пересчитаете гномов на улицах и посетите вроцлавский «Ватикан».

На этой экскурсии 🧭 город 🏙️ поделится с вами главными историями, красивой легендой, вкусами своих жителей и неповторимой атмосферой — смешения Средневековья и современности.
Ежедневная прогулка по Вроцлаву
Ежедневная прогулка по Вроцлаву

Что вас ожидает

Знаковые места города
В самом начале экскурсии вы очутитесь на старейшей торговой площади Вроцлава, чтобы подумать, что можно было здесь продать и купить несколько столетий назад. Увидите Ратушу и расположенные рядом с ней богатые дома. В Мясных рядах вообразите, как жил средневековый «средний класс», а на одной из узких улочек попробуете угадать, как назвали бы в других странах домики Яся и Малгоси. В древнейшем здании Вроцлава отыщется бывшая пыточная, ставшая в наши дни баром, а прямо на первом этаже административного учреждения — самая старая пивная: пенное здесь разливают на протяжении уже 700 лет. Мы расскажем, кто в разное время господствовал над Вроцлавом, что случилось с городом в годы войны, и поможем вам сориентироваться в его 12 островах.

Это по-вроцлавски!
Вы увидите Вроцлавский университет, в котором в сумме отучилось 9 нобелевских лауреатов, и местный «Ватикан» — иными словами, на расположенные на острове Тумском главные храмы города с собором Иоанна Крестителя в авангарде. Загадаете что-нибудь на Мосту желаний и начнёте понимать, за какими уличными кушаньями вроцлавцы выстраиваются в очереди (и обязательно возьмёте на заметку!). В аутентичной части Вроцлава вы встретите дошедшую до наших дней средневековую рекламу. Присмотревшись к Костёлу Святой Магдалины, вообразите себе события давней легенды о мостике Чаровниц, растянувшемся между башнями на высоте 45 метров. А на протяжении всей экскурсии детям и всем желающим представится шанс «собрать» вроцлавских гномов, обитающих на улицах города вот уже много лет.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые во Вроцлаве и хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Вроцлаве, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Вроцлаву
Ежедневная прогулка по Вроцлаву

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала на Соляной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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27 отзывов оставили туристы

24 марта 2020
Алеся провела замечательную экскурсию, познакомила не только с фактической историей города, но и многими легендами и поверьями, связанными с Вроцлавом. Спасибо!
10 марта 2020
Даже холодная дождливая погода не испортила впечатление!. Экскурсия прошла великолепно. Алина с юмором в легкой и познавательной форме рассказала об истории города и основных его достопримечательностях. Вообще это была одна из самых позитивных обзорных экскурсий. РЕКОМЕНДУЮ!
9 марта 2020
Добрый день! Всё что касается самой экскурсии по старому Вроцлаве, всё было замечательно и спасибо большое гиду Алине за её позитив и отличное знание материала, а также умение правильно и интересно преподнести материал. Единственное пожелание к организаторам экскурсий, расместите, пожалуйста, на сайте фотографию ориентира, где вы предлагаете собраться группе, так как то, что вы описываете, как шпиль иглица на самом деле, просто какая-то статуя, а во Вроцлаве есть действительно шпиль Иглица и это совершенно в другом месте
4 марта 2020
Экскурсию лучше заканчивать там же, где и начинали, так удобнее путешественнику.
16 февраля 2020
Спасибо Виктории за содержательную и интересную экскурсию. Вроцлав прекрасный город, который сложно узнать за один день. Благодаря Виктории мы теперь точно знаем чем заняться и что посмотреть, когда в следующий раз сюда придем :)
9 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Виктория очень интересно рассказала историю Польши и Вроцлава. Показала замечательные места Вроцлава. С ней было очень познавательно. Дала множество советов для самостоятельного посещения, которыми мы успешно воспользовались. Большое спасибо, Вика. Рекомендуем экскурсию с Викторией.
26 января 2020
Алина, очень приятный, позитивный человек. Очень интересно рассказывает и показывает город. Рекомендую
12 января 2020
Первый раз воспользовалась услугами Трипстера и была довольна, буду пользоваться еще в будущем. Гид доброжелательная с хорошей дикцией, со знанием предмета, в лирику не уходила, рассказывала по существу, так что мне понравилось. Единственная просьба выбирать более очевидные места для сбора, не сразу нашли место сбора и не совсем было понятно какой шпиль имелся ввиду. По существу самой экскурсии остались довольны. Спасибо.
7 января 2020
Думаю не хватает только наушников. Нам было все слышно и понятно, но нас было 7 человек. Мне кажется если было бы 20 человек и больше все было бы не так замечательно.
1 декабря 2019
Большое спасибо команде данного сервиса за то, что вы не оставляете соотечественников один на один с чужим (хоть и таким прекрасным) городом и подбирает команду неравнодушных людей. А таких как наш сегодняшний гид-Алеся вообще единицы. Поэтому пока ещё сильны э оции- одни!!!!!!
Ещё 17 отзывов

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