27 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Знаковые места города

В самом начале экскурсии вы очутитесь на старейшей торговой площади Вроцлава, чтобы подумать, что можно было здесь продать и купить несколько столетий назад. Увидите Ратушу и расположенные рядом с ней богатые дома. В Мясных рядах вообразите, как жил средневековый «средний класс», а на одной из узких улочек попробуете угадать, как назвали бы в других странах домики Яся и Малгоси. В древнейшем здании Вроцлава отыщется бывшая пыточная, ставшая в наши дни баром, а прямо на первом этаже административного учреждения — самая старая пивная: пенное здесь разливают на протяжении уже 700 лет. Мы расскажем, кто в разное время господствовал над Вроцлавом, что случилось с городом в годы войны, и поможем вам сориентироваться в его 12 островах.

Это по-вроцлавски!

Вы увидите Вроцлавский университет, в котором в сумме отучилось 9 нобелевских лауреатов, и местный «Ватикан» — иными словами, на расположенные на острове Тумском главные храмы города с собором Иоанна Крестителя в авангарде. Загадаете что-нибудь на Мосту желаний и начнёте понимать, за какими уличными кушаньями вроцлавцы выстраиваются в очереди (и обязательно возьмёте на заметку!). В аутентичной части Вроцлава вы встретите дошедшую до наших дней средневековую рекламу. Присмотревшись к Костёлу Святой Магдалины, вообразите себе события давней легенды о мостике Чаровниц, растянувшемся между башнями на высоте 45 метров. А на протяжении всей экскурсии детям и всем желающим представится шанс «собрать» вроцлавских гномов, обитающих на улицах города вот уже много лет.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые во Вроцлаве и хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.