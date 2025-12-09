Индивидуальная
до 8 чел.
Неизведанная Коимбра
Исследовать нетривиальные уголки университетского города и погрузиться в его атмосферу
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от €180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Винодельни Байррады. Дегустационная экскурсия
Знакомство с португальским производством вина и бренди, а также необычной коллекцией Жозе Берард
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейские тени в Коимбре
Прикоснуться к еврейским сюжетам старинного португальского города
Начало: На площади Largo da Portagem
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
от €180 за всё до 6 чел.
