Экскурсии проходящие только летом в Коимбре

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Коимбре на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Неизведанная Коимбра
Пешая
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Неизведанная Коимбра
Исследовать нетривиальные уголки университетского города и погрузиться в его атмосферу
4 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
от 180 за человека
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Пешая
14 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Посмотреть на город глазами португальского студента разных эпох
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
160 за всё до 4 чел.
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Знакомство с португальским производством вина и бренди, а также необычной коллекцией Жозе Берард
Завтра в 11:00
4 ноя в 10:00
360 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 октября 2024
    Неизведанная Коимбра
    Не понимаю, почему так мало отзывов у этого чудесного гида и человека! Ирина чуткая, знающая и искренняя. Очень чувствовалась любовь к
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    Коимбре, ее личное отношение. В тоже время человек с академическим знанием и очень интересная рассказчица, мы слушали, открыв рты. Эрудированность и образованность – 100 баллов. Мы потом поняли, что она нам чуть ли не всю средневековую историю Португалии рассказала, а мы и не заметили, так было интересно. Конечно, это субъективное, но не могу не отметить, что нам еще очень по энергетике очень подошла Ирина. От нее такое ощущение, будто сто лет знакомы. В общем, спасибо большое Ирина, за ваш вклад в мамин отпуск.

  • O
    Oleg
    10 сентября 2024
    Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
    Было отлично взрослым! Детей лучше не брать - сильно большая разница в интересах. У нас был 7 летний ребенок, скучал,
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    но взрослым очень понравилось. Как показатель интересности - что не сделал ни одной фото - вообще телефон не вынимал ни разу слушал, смотрел, шел)

  • Б
    Борис
    8 апреля 2024
    Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
    Анна великолепный гид, очень интересная экскурсия. Много интересных подробностей по истории Португалии, архитектуре, универсиитетской жизни. Все отлично организовано, заранее заказаны
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    билеты в великолепную библиотеку. Отличный русский язык и хорошо построенная экскурсия. 4 часа прошли на одном дыхании. Огромное спасибо Анне. Рекомендуем ее экскурсию всем посещающим Коимбру.

  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
    Спасибо Анне за отличную экскурсию по Коимбре! Маршрут был прекрасно спланирован. Мы останавливались в Коимбре всего на один день, но с Анной обошли все основные достопримечательности. Экскурсия очень понравилась, информация воспринималась легко, и было очень интересно.
  • И
    Илья
    4 мая 2023
    Неизведанная Коимбра
    Если вы ничего не знали про бывшую столицу Португалии, то можно взять всего одну экскурсию и сразу поймете как все было раньше, все было на высшем уровне, спасибо!
    Если вы ничего не знали про бывшую столицу Португалии, то можно взять всего одну экскурсию иЕсли вы ничего не знали про бывшую столицу Португалии, то можно взять всего одну экскурсию иЕсли вы ничего не знали про бывшую столицу Португалии, то можно взять всего одну экскурсию иЕсли вы ничего не знали про бывшую столицу Португалии, то можно взять всего одну экскурсию иЕсли вы ничего не знали про бывшую столицу Португалии, то можно взять всего одну экскурсию иЕсли вы ничего не знали про бывшую столицу Португалии, то можно взять всего одну экскурсию иЕсли вы ничего не знали про бывшую столицу Португалии, то можно взять всего одну экскурсию и
  • О
    Ольга
    3 февраля 2023
    Неизведанная Коимбра
    Экскурсия была очень интересная и насыщенная. Маршрут отлично продуман. Ирину было очень интересно слушать и в целом было очень здорово с ней общаться. Она была готова ответить на любые вопросы, а также сфотографировать нас в красивых местах по пути 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Коимбре в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Коимбре в ноябре 2024
Сейчас в Коимбре в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 360. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Коимбре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Летние», 22 ⭐ отзыва, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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