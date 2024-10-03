3 часа
Индивидуальная
Неизведанная Коимбра
Исследовать нетривиальные уголки университетского города и погрузиться в его атмосферу
4 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
от €180 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды, студенческие ритуалы и невероятная библиотека Коимбры
Посмотреть на город глазами португальского студента разных эпох
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€160 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Знакомство с португальским производством вина и бренди, а также необычной коллекцией Жозе Берард
Завтра в 11:00
4 ноя в 10:00
€360 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 октября 2024Не понимаю, почему так мало отзывов у этого чудесного гида и человека! Ирина чуткая, знающая и искренняя. Очень чувствовалась любовь к
- OOleg10 сентября 2024Было отлично взрослым! Детей лучше не брать - сильно большая разница в интересах. У нас был 7 летний ребенок, скучал,
- ББорис8 апреля 2024Анна великолепный гид, очень интересная экскурсия. Много интересных подробностей по истории Португалии, архитектуре, универсиитетской жизни. Все отлично организовано, заранее заказаны
- ССветлана27 марта 2024Спасибо Анне за отличную экскурсию по Коимбре! Маршрут был прекрасно спланирован. Мы останавливались в Коимбре всего на один день, но с Анной обошли все основные достопримечательности. Экскурсия очень понравилась, информация воспринималась легко, и было очень интересно.
- ИИлья4 мая 2023Если вы ничего не знали про бывшую столицу Португалии, то можно взять всего одну экскурсию и сразу поймете как все было раньше, все было на высшем уровне, спасибо!
- ООльга3 февраля 2023Экскурсия была очень интересная и насыщенная. Маршрут отлично продуман. Ирину было очень интересно слушать и в целом было очень здорово с ней общаться. Она была готова ответить на любые вопросы, а также сфотографировать нас в красивых местах по пути 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Коимбре в категории «Летние»
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Сколько стоит экскурсия по Коимбре в ноябре 2024
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