Полезная информация о Коимбре

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Местное время в Коимбре
22:0235
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаКоимбра
По-английскиCoimbra
Столица регионаКоимбра является столицей региона
Население города106 582 чел.
АэропортКоимбра CBP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота98 м. от уровня моря

Где находится Коимбра на карте

Популярные экскурсии в Коимбре

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5 отзывов
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Посмотреть на город глазами португальского студента разных эпох
Неизведанная Коимбра
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Исследовать нетривиальные уголки университетского города и погрузиться в его атмосферу
Ужин в португальской деревне
Ужин в португальской деревне
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220
за чел.
Оказаться в доме местного жителя и попробовать национальную кухню в уютной обстановке
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
Винодельни Байррады. Дегустационный тур
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за чел.
Знакомство с португальским производством вина и бренди, а также необычной коллекцией Жозе Берард
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