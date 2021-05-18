Полезная информация о Коимбре
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Местное время в Коимбре
22:0235
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Коимбра
|По-английски
|Coimbra
|Столица региона
|Коимбра является столицей региона
|Население города
|106 582 чел.
|Аэропорт
|Коимбра CBP (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Lisbon
|Средняя высота
|98 м. от уровня моря
Где находится Коимбра на карте
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