На автомобиле с гидом вы отправитесь в город Коимбра, а затем переберётесь в Конимбригу, посетите музей под открытым небом.
А в конце вашей экскурсии отправитесь в горы, а также познакомитесь с летней резиденцией первой королевы Португалии.
А в конце вашей экскурсии отправитесь в горы, а также познакомитесь с летней резиденцией первой королевы Португалии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Наш тур начинается в самом сердце первой столицы Португалии, Коимбре, где в XII веке был открыт один из старейших университетов Европы. Здесь, прямо в историческом центре города, находится знаменитый криптопортик — закулисье римского форума. Знакомство с периодом правления римлян мы продолжим в местечке Конимбрига, на месте пересечения древних торговых путей из Лиссабона в Брагу. В огромном музее под открытым небом вы узнаете не только о быте и нравах колонизаторов, но и увидите, как была организована жизнь племён, которые населяли Португалию ещё до римского нашествия. Конии и кельты оставили после себя немало артефактов. Ещё финикийцы торговали здесь слоновой костью, стеклом и посудой. Конимбрига — римский город в самой лучшей сохранности на всём иберийском полуострове. Учёные считают, что он исследован только на 10%. В финале нашей прогулки мы переедем в горы. Посмотрим на природную диковину, которую называют «Библиотекой реки Мондегу» — по аналогии с коимбрской университетской библиотекой Жоанина, которая считается самой красивой в мире. Здесь находится летняя резиденция первой королевы Португалии (XII век). До неё замок принадлежал прекрасной мавританской принцессе, и это прекрасный повод погрузиться в историю Португалии в период арабского владычества и проводить этот день, наблюдая за закатом с вершин.
Любой свободный день с 09:00 утра.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коимбра
- Конимбрига
- Летняя резиденция первой королевы Португалии
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Услуги гида
- Организационный сервис
- Трансфер
- Wi-Fi в автобусе
- Детские кресла
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в достопримечательности
Место начала и завершения?
Ваш отель/аэропорт Лиссабона
Когда и сколько длится?
Когда: Любой свободный день с 09:00 утра.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
Города Томар и Коимбра из Лиссабона
Начало: По договоренности
Расписание: Экскурсия проводится по средам.
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€200 за человека