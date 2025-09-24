Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На автомобиле с гидом вы отправитесь в город Коимбра, а затем переберётесь в Конимбригу, посетите музей под открытым небом.



А в конце вашей экскурсии отправитесь в горы, а также познакомитесь с летней резиденцией первой королевы Португалии.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Наш тур начинается в самом сердце первой столицы Португалии, Коимбре, где в XII веке был открыт один из старейших университетов Европы. Здесь, прямо в историческом центре города, находится знаменитый криптопортик — закулисье римского форума. Знакомство с периодом правления римлян мы продолжим в местечке Конимбрига, на месте пересечения древних торговых путей из Лиссабона в Брагу. В огромном музее под открытым небом вы узнаете не только о быте и нравах колонизаторов, но и увидите, как была организована жизнь племён, которые населяли Португалию ещё до римского нашествия. Конии и кельты оставили после себя немало артефактов. Ещё финикийцы торговали здесь слоновой костью, стеклом и посудой. Конимбрига — римский город в самой лучшей сохранности на всём иберийском полуострове. Учёные считают, что он исследован только на 10%. В финале нашей прогулки мы переедем в горы. Посмотрим на природную диковину, которую называют «Библиотекой реки Мондегу» — по аналогии с коимбрской университетской библиотекой Жоанина, которая считается самой красивой в мире. Здесь находится летняя резиденция первой королевы Португалии (XII век). До неё замок принадлежал прекрасной мавританской принцессе, и это прекрасный повод погрузиться в историю Португалии в период арабского владычества и проводить этот день, наблюдая за закатом с вершин.

