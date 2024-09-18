1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:30
€40 за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча в Аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно 24 часа в сутки.
17 ноя в 14:00
18 ноя в 09:00
от €40 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Лиссабона в любую точку города
Добраться до отеля на современном авто с русскоговорящим профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
17 ноя в 00:00
€80 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 сентября 2024Все четко и по делу
- ВВероника26 апреля 2024Очень рекомендую Елену: очень ответственный, чёткий и структурированный подход. Моментально решает возникшие нюансы. С легкостью и без проблем развезла нашу группу по разным адресам, убедилась, что все заселились, добрались до места и, в целом, человек приятный, общительный и искренний.
- ИИрода22 марта 2024Елена профессионал своего дела. Не смотря на то, что долго задержались в аэропорту, организовала качественный трансфер и даже вечером предложила встретится, за чашечкой кофе, рассказала много интересного про Лиссабон. Благодарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в ноябре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 80. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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