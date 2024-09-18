Е Елена Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры Все четко и по делу

В Вероника Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры Очень рекомендую Елену: очень ответственный, чёткий и структурированный подход. Моментально решает возникшие нюансы. С легкостью и без проблем развезла нашу группу по разным адресам, убедилась, что все заселились, добрались до места и, в целом, человек приятный, общительный и искренний.