Экскурсии из аэропорта Лиссабона

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Лиссабоне на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
На машине
17 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:30
40 за всё до 4 чел.
Встреча в Аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча в Аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно 24 часа в сутки.
17 ноя в 14:00
18 ноя в 09:00
от 40 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Лиссабона в любую точку города
На машине
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Лиссабона в любую точку города
Добраться до отеля на современном авто с русскоговорящим профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
17 ноя в 00:00
80 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
  2. Встреча в Аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер
  3. Трансфер из аэропорта Лиссабона в любую точку города
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Набережная
  7. Музей Карет
  8. Площадь Реставраторов
  9. Площадь Россио
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в ноябре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 80. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Из аэропорта», 17 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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