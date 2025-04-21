Описание экскурсии
Коимбра: Студенческое Наследие и История
Коимбра очаровывает своими студенческими традициями и богатой историей старейшего университета Португалии, основанного в 1290 году. Мы посетим этот удивительный университет, расположенный в королевском дворце, который некогда был столицей страны, и окружённый живописным кварталом Алмедина.
Университет и его Достопримечательности
В ходе экскурсии мы увидим:
- Библиотеку Жуанина, выполненную в великолепном барочном стиле;
- Капеллу Св. Михаила Архангела;
- Старинные залы XVII века с портретами всех королей, где по сей день проходят уникальные академические церемонии.
Не упустите возможность насладиться панорамным видом на реку Мондего из дворика Епископского дворца.
Соборы и Культура
Мы также посетим самый величественный романский собор Португалии — Се Велья. Здесь вы сможете ощутить дух истории и архитектурного наследия.
В культурном центре Фаду вы познакомитесь с традиционным португальским романсом, который будет исполнен участниками университетского ансамбля. Это погружение в музыку и культуру оставит незабываемые впечатления.
Исторические Места
Не забудем и о церкви Св. Креста, где покоится прах первых королей Португалии. Это место наполнено историей и уважением к прошлому.
Замок Тамплиеров в Томаре
Далее, наше путешествие продолжится в загадочный замок тамплиеров города Томар. Этот замок окутан мифами и легендами, и хранит в себе множество историй о тамплиерах. Во время посещения замка мы сможем узнать больше о его богатом прошлом и уникальной архитектуре.
Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному исторических открытий и культурных впечатлений!
Экскурсия проводится по средам.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Окунитесь в атмосферу средневековой Португалии - от университетских традиций древней Коимбры до мистической истории тамплиеров в Томаре. Нас ждут дворцы, панорамы, фаду и тайны, спрятанные за стенами старинных замков
- Коимбра
- Томар
- Капелла Св. Михаила Архангела
- Библиотека Жуанина (по желанию)
- Церковь Св. Креста
- Культурный центр Фаду
- Романский собор Се-Велья
- Замок в Томар (по желанию)
Что включено
- Услуги лицензированного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты (по желанию): замок в Томар - €10 библиотека в университете Коимбра €12
- Обед в национальном ресторане (по желанию)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста, наденьте удобную обувь и не забудьте фотоаппарат и солнцезащитный крем
- = В стоимости экскурсии только услуги гида. Я рассчитаю стоимость транспорта в зависимости от того сколько с Вами человек