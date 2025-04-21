Города Томар и Коимбра из Лиссабона

Коимбра и Томар — история, легенды и дух Португалии. Приглашаем в захватывающее путешествие вглубь португальской души! Вы прогуляетесь по залам старейшего университета страны, заглянете в легендарную библиотеку Жуанина, услышите чарующие звуки студенческого
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фаду и прикоснётесь к истории первых королей Португалии. А затем — погрузитесь в мир тайн и символов в замке тамплиеров Томара.

Загадки, мифы, рыцари, монахи — всё это не в книге, а прямо перед вами. Один день — две эпохи, два города, и целая история, которая оживает!

Города Томар и Коимбра из Лиссабона
Города Томар и Коимбра из Лиссабона
Города Томар и Коимбра из Лиссабона
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Коимбра: Студенческое Наследие и История

Коимбра очаровывает своими студенческими традициями и богатой историей старейшего университета Португалии, основанного в 1290 году. Мы посетим этот удивительный университет, расположенный в королевском дворце, который некогда был столицей страны, и окружённый живописным кварталом Алмедина.

Университет и его Достопримечательности

В ходе экскурсии мы увидим:

  • Библиотеку Жуанина, выполненную в великолепном барочном стиле;
  • Капеллу Св. Михаила Архангела;
  • Старинные залы XVII века с портретами всех королей, где по сей день проходят уникальные академические церемонии.

Не упустите возможность насладиться панорамным видом на реку Мондего из дворика Епископского дворца.

Соборы и Культура

Мы также посетим самый величественный романский собор Португалии — Се Велья. Здесь вы сможете ощутить дух истории и архитектурного наследия.

В культурном центре Фаду вы познакомитесь с традиционным португальским романсом, который будет исполнен участниками университетского ансамбля. Это погружение в музыку и культуру оставит незабываемые впечатления.

Исторические Места

Не забудем и о церкви Св. Креста, где покоится прах первых королей Португалии. Это место наполнено историей и уважением к прошлому.

Замок Тамплиеров в Томаре

Далее, наше путешествие продолжится в загадочный замок тамплиеров города Томар. Этот замок окутан мифами и легендами, и хранит в себе множество историй о тамплиерах. Во время посещения замка мы сможем узнать больше о его богатом прошлом и уникальной архитектуре.

Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному исторических открытий и культурных впечатлений!

Экскурсия проводится по средам.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Окунитесь в атмосферу средневековой Португалии - от университетских традиций древней Коимбры до мистической истории тамплиеров в Томаре. Нас ждут дворцы, панорамы, фаду и тайны, спрятанные за стенами старинных замков
  • Коимбра
  • Томар
  • Капелла Св. Михаила Архангела
  • Библиотека Жуанина (по желанию)
  • Церковь Св. Креста
  • Культурный центр Фаду
  • Романский собор Се-Велья
  • Замок в Томар (по желанию)
Что включено
  • Услуги лицензированного гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты (по желанию): замок в Томар - €10 библиотека в университете Коимбра €12
  • Обед в национальном ресторане (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по средам.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, наденьте удобную обувь и не забудьте фотоаппарат и солнцезащитный крем
  • = В стоимости экскурсии только услуги гида. Я рассчитаю стоимость транспорта в зависимости от того сколько с Вами человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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