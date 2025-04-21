Коимбра и Томар — история, легенды и дух Португалии. Приглашаем в захватывающее путешествие вглубь португальской души! Вы прогуляетесь по залам старейшего университета страны, заглянете в легендарную библиотеку Жуанина, услышите чарующие звуки студенческого

фаду и прикоснётесь к истории первых королей Португалии. А затем — погрузитесь в мир тайн и символов в замке тамплиеров Томара. Загадки, мифы, рыцари, монахи — всё это не в книге, а прямо перед вами. Один день — две эпохи, два города, и целая история, которая оживает!

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Описание экскурсии

Коимбра: Студенческое Наследие и История

Коимбра очаровывает своими студенческими традициями и богатой историей старейшего университета Португалии, основанного в 1290 году. Мы посетим этот удивительный университет, расположенный в королевском дворце, который некогда был столицей страны, и окружённый живописным кварталом Алмедина.

Университет и его Достопримечательности

В ходе экскурсии мы увидим:

Библиотеку Жуанина, выполненную в великолепном барочном стиле;

Капеллу Св. Михаила Архангела;

Старинные залы XVII века с портретами всех королей, где по сей день проходят уникальные академические церемонии.

Не упустите возможность насладиться панорамным видом на реку Мондего из дворика Епископского дворца.

Соборы и Культура

Мы также посетим самый величественный романский собор Португалии — Се Велья. Здесь вы сможете ощутить дух истории и архитектурного наследия.

В культурном центре Фаду вы познакомитесь с традиционным португальским романсом, который будет исполнен участниками университетского ансамбля. Это погружение в музыку и культуру оставит незабываемые впечатления.

Исторические Места

Не забудем и о церкви Св. Креста, где покоится прах первых королей Португалии. Это место наполнено историей и уважением к прошлому.

Замок Тамплиеров в Томаре

Далее, наше путешествие продолжится в загадочный замок тамплиеров города Томар. Этот замок окутан мифами и легендами, и хранит в себе множество историй о тамплиерах. Во время посещения замка мы сможем узнать больше о его богатом прошлом и уникальной архитектуре.

Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному исторических открытий и культурных впечатлений!