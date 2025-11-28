Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Представьте себе день, полностью посвящённый открытиям, без спешки и суеты.



Эта экскурсия в Эвору — это индивидуальный опыт, который перенесёт вас из современности в древность с максимальным комфортом.

Описание экскурсии Ваш тур начнётся с трансфера от отеля в центре Лиссабона. Мы пересечём мост Васко да Гама, самый длинный в Европе, и в течение полуторачасовой поездки ваш гид будет знакомить вас с историей и культурой Португалии. В Эворе — городе под охраной ЮНЕСКО с населением 55 000 жителей — мы будем передвигаться неспешно, как это делают сами португальцы. Наш маршрут разработан так, чтобы вы не упустили ни одной важной детали. Мы посетим: Храм Дианы: Посмотрите, как римское наследие сохранилось в самом сердце Португалии. Собор Эворы: Исследуйте готическую архитектуру, которая поражает своим величием. И обязательно поднимитесь на крышу, чтобы сделать потрясающие фото. Капелла костей: Оцените уникальность этого места. Стены из костей — это не просто декор, это напоминание о бренности жизни, которое заставляет задуматься. Площадь Жиралду: Насладитесь атмосферой исторического центра, прогулявшись по узким мощёным улочкам. Изюминка нашего тура — поездка к Кромлеху Алмендреш. Это место, где можно почувствовать дыхание неолита. Вы пройдёте по этому каменному кругу и узнаете о его сакральном значении. На обратном пути в Лиссабон мы пересечём мост 25 Апреля, откуда открывается захватывающий дух вид на столицу. В стоимость не включены входные билеты.

