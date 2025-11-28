Представьте себе день, полностью посвящённый открытиям, без спешки и суеты.
Эта экскурсия в Эвору — это индивидуальный опыт, который перенесёт вас из современности в древность с максимальным комфортом.
Описание экскурсииВаш тур начнётся с трансфера от отеля в центре Лиссабона. Мы пересечём мост Васко да Гама, самый длинный в Европе, и в течение полуторачасовой поездки ваш гид будет знакомить вас с историей и культурой Португалии. В Эворе — городе под охраной ЮНЕСКО с населением 55 000 жителей — мы будем передвигаться неспешно, как это делают сами португальцы. Наш маршрут разработан так, чтобы вы не упустили ни одной важной детали. Мы посетим: Храм Дианы: Посмотрите, как римское наследие сохранилось в самом сердце Португалии. Собор Эворы: Исследуйте готическую архитектуру, которая поражает своим величием. И обязательно поднимитесь на крышу, чтобы сделать потрясающие фото. Капелла костей: Оцените уникальность этого места. Стены из костей — это не просто декор, это напоминание о бренности жизни, которое заставляет задуматься. Площадь Жиралду: Насладитесь атмосферой исторического центра, прогулявшись по узким мощёным улочкам. Изюминка нашего тура — поездка к Кромлеху Алмендреш. Это место, где можно почувствовать дыхание неолита. Вы пройдёте по этому каменному кругу и узнаете о его сакральном значении. На обратном пути в Лиссабон мы пересечём мост 25 Апреля, откуда открывается захватывающий дух вид на столицу. В стоимость не включены входные билеты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт, гид
Что не входит в цену
- Питание, билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель в городе Лиссабон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
