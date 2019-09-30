6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эвора

Город Эвора находится в 120 км. от Лиссабона и является главным в провинции Алентежу. Этот регион славится производством отменного вина, зерна, оливок, изделий из пробкового дуба и шерсти. В 1986 году город Эвора внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поселение, первоначально называвшееся Эборой, было основано племенем лузитан, предками современных португальцев, в VI в. до н.э. В I веке до нашей эры Эбора вошла в состав Римской империи. В 715 году была завоёвана маврами и освобождена в 1165 году рыцарями-крестоносцами. Золотым периодом в истории города считаются XV-XVI в.в., когда страной правили представители Ависской династии португальских королей.

Сейчас здесь насчитывается около 20 церквей и монастырей и множество достопримечательностей.

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