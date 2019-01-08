6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу древнего мира и средневековья, посетив уникальные памятники Эворы и Кромлеха
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Эворе и Кромлеху Алмедреш, где каждый камень хранит отголоски прошлого.
Эвора, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, откроет вам свои тайны: от древнеримского Храма Дианы читать дальшеуменьшить
до готического собора Се.
Вас ждет встреча с историей рыцарей-крестоносцев, освободивших город от мавров, и знакомство с эпохой Возрождения, когда Эвора переживала свой золотой век.
Музей церковного искусства, Капела-душ-Оссуш с ее мрачной красотой, дворец короля Мануэла I - каждый из этих объектов вобрал в себя дух времени и неповторимую атмосферу.
А мистический Кромлех Алмедреш перенесет вас в еще более далекие времена, когда наши предки только начинали изучать звезды и природу. Забронируйте свою индивидуальную экскурсию и погрузитесь в мир истории и мистики
Город Эвора находится в 120 км. от Лиссабона и является главным в провинции Алентежу. Этот регион славится производством отменного вина, зерна, оливок, изделий из пробкового дуба и шерсти. В 1986 году город Эвора внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Поселение, первоначально называвшееся Эборой, было основано племенем лузитан, предками современных португальцев, в VI в. до н. э. В I веке до нашей эры Эбора вошла в состав Римской империи. В 715 году была завоёвана маврами и освобождена в 1165 году рыцарями-крестоносцами. Золотым периодом в истории города считаются XV-XVI в. в., когда страной правили представители Ависской династии португальских королей.
Сейчас здесь насчитывается около 20 церквей и монастырей и множество достопримечательностей.
Программа
Храм Дианы, памятник древнеримской эпохи, сооруженный во II-III в. в. сохранивший для нас 14 коринфских колонн.
Кафедральный собор Се, принадлежащий к числу крупнейших и наиболее интересных готических сооружений Португалии. В соборе находится старейший в Португалии действующий орган (XVI в.) и уникальная статуя безмятежной и беременной Девы Марии, датирующаяся 15-м столетием.
Музей церковного искусства, находящийся в южной башне собора Се. Среди самых известных экспонатов — вырезанный из слоновой кости триптих Мадонны и Ребенка XIII ст., который демонстрирует множество сцен из жизни Марии, а также гробница, обитая 1426 драгоценными камнями, включая алмазы, сапфиры, рубины и изумруды.
Готическая церковь Сан-Франсишку, построенную в 1510 г. К ней примыкает Капела-душ-Оссуш, облицованная изнутри костями и черепами более чем 5 тысяч монахов.
Дворец короля Мануэла I в городском саду. Именно здесь король Мануэл I назначил Васко да Гама командующим Индийским флотом.
«Улица расписных домов», на стенах которых, по заказу жившего в городе Васко да Гама были изображены фантастические персонажи: русалки, деревья, индийские животные.
Центральная площадь Жиралдо, на которой еще в XV в. проводились праздники и казни.
Здание иезуитского университета Эворы, открывшегося в 1559 г. и просуществовавшего 200 лет до 1759 г.
Акведук “серебряной воды”, построенный между 1531 и 1537 годами, протяжённостью 18 км.
Кроме исторической составляющей экскурсии, есть ещё и кулинарная. Эвора славится сырами, сладостями, лучшими в стране винами и блюдами, вкусом которых вы сможете насладиться в одном из ресторанов или кафе города.
Далее нас ждёт удивительное место: Кромлех Алмедреш (15 км. от Эворы). Мы посетим комплекс, создание которого датируется 5000-4000 гг. до нашей эры. Он представляет из себя скопление менгиров — рукотворных сооружений из камня, старейшее во всей Европе и обладающее таинственной силой. Несомненно, что здесь проводились особые ритуалы. Место было выбрано не случайно. Многие люди ощущают здесь проявление особых энергий. Изменяются пульс, зрение, восприятия действительности. Объяснения вы услышите от гида, а также подробности возведения, мнения и выводы учёных об очередном чуде на территории Португалии.
Обед в Эворе (14.00-15.00)
Организационные детали
Стоимость экскурсии на авто путешественника — 280 евро
Дополнительно оплачиваются входные билеты на достопримечательности Эворы: от 3 до 7€
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2483 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья!
Я жду вас на наших экскурсиях! С удовольствием составлю для вас любой маршрут по Португалии: от нескольких часов до нескольких дней. Помогу выбрать отель, город, ресторан. А мои коллеги, гиды Виктор, Сергей, Алексей и Лариса, сделают всё возможное, чтобы Португалия осталась в вашем сердце навсегда! Мы умеем влюблять в неё с первого взгляда…
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
На очередную экскурсию мы поехали со знакомой уже нам по другой экскурсии Мариной и ее супругом Евгением(на их комфортном автомобиле). Для нас осталось загадкой отчего так мало людей хотело побывать в костнице в Эворе. Интересно, необычно. Отличная, наполненная поездка. День пролетел, как один миг. Спасибо Марине и Евгению большое за эту поездку. У нас остались положительные эмоции.
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Олег
С Виктором (это наш гид) у нас было 2 экскурсии Эвора и Тамар. Очень понравились. Рассказывает интересно, увлекательно. Видно что человек любит страну в которой живёт. А ещё он разбирается в португальской кухне и может посоветовать что поесть и где. 5 баллов. Спасибо.
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Е
Евгения
Экскурсию проводил Виктор. Экскурсия очень интересная и занимательная, были учтены наши пожелания по возможности сократить количество подъемов в гору. Остались очень довольны что взяли эту экскурсию
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Л
Людмила
Шикарная экскурсия, шикарный гид. Все очень понравилось. Красивейшие места, отлично построенный маршрут. Огромное спасибо!! Остались очень довольны!!
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М
Марианна
Большое спасибо Виктору за интересное путешествие. Даже 40-градусная жара была почти не заметна. Наша маленькая компания осталась довольна.
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М
Мария
Отличная экскурсия. Нашим гидом был Сергей. Очень много исторической информации, все очень интересно.
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