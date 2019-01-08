6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Эворе и Кромлеху Алмедреш, где каждый камень хранит отголоски прошлого.Эвора, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, откроет вам свои тайны: от древнеримского Храма Дианы

до готического собора Се. Вас ждет встреча с историей рыцарей-крестоносцев, освободивших город от мавров, и знакомство с эпохой Возрождения, когда Эвора переживала свой золотой век. Музей церковного искусства, Капела-душ-Оссуш с ее мрачной красотой, дворец короля Мануэла I - каждый из этих объектов вобрал в себя дух времени и неповторимую атмосферу. А мистический Кромлех Алмедреш перенесет вас в еще более далекие времена, когда наши предки только начинали изучать звезды и природу. Забронируйте свою индивидуальную экскурсию и погрузитесь в мир истории и мистики

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Эвора

Город Эвора находится в 120 км. от Лиссабона и является главным в провинции Алентежу. Этот регион славится производством отменного вина, зерна, оливок, изделий из пробкового дуба и шерсти. В 1986 году город Эвора внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поселение, первоначально называвшееся Эборой, было основано племенем лузитан, предками современных португальцев, в VI в. до н. э. В I веке до нашей эры Эбора вошла в состав Римской империи. В 715 году была завоёвана маврами и освобождена в 1165 году рыцарями-крестоносцами. Золотым периодом в истории города считаются XV-XVI в. в., когда страной правили представители Ависской династии португальских королей.

Сейчас здесь насчитывается около 20 церквей и монастырей и множество достопримечательностей.

Программа

Храм Дианы, памятник древнеримской эпохи, сооруженный во II-III в. в. сохранивший для нас 14 коринфских колонн.

Кафедральный собор Се, принадлежащий к числу крупнейших и наиболее интересных готических сооружений Португалии. В соборе находится старейший в Португалии действующий орган (XVI в.) и уникальная статуя безмятежной и беременной Девы Марии, датирующаяся 15-м столетием.

Музей церковного искусства, находящийся в южной башне собора Се. Среди самых известных экспонатов — вырезанный из слоновой кости триптих Мадонны и Ребенка XIII ст., который демонстрирует множество сцен из жизни Марии, а также гробница, обитая 1426 драгоценными камнями, включая алмазы, сапфиры, рубины и изумруды.

Готическая церковь Сан-Франсишку, построенную в 1510 г. К ней примыкает Капела-душ-Оссуш, облицованная изнутри костями и черепами более чем 5 тысяч монахов.

Дворец короля Мануэла I в городском саду. Именно здесь король Мануэл I назначил Васко да Гама командующим Индийским флотом.

«Улица расписных домов», на стенах которых, по заказу жившего в городе Васко да Гама были изображены фантастические персонажи: русалки, деревья, индийские животные.

Центральная площадь Жиралдо, на которой еще в XV в. проводились праздники и казни.

Здание иезуитского университета Эворы, открывшегося в 1559 г. и просуществовавшего 200 лет до 1759 г.

Акведук “серебряной воды”, построенный между 1531 и 1537 годами, протяжённостью 18 км.

Кроме исторической составляющей экскурсии, есть ещё и кулинарная. Эвора славится сырами, сладостями, лучшими в стране винами и блюдами, вкусом которых вы сможете насладиться в одном из ресторанов или кафе города.

Далее нас ждёт удивительное место: Кромлех Алмедреш (15 км. от Эворы). Мы посетим комплекс, создание которого датируется 5000-4000 гг. до нашей эры. Он представляет из себя скопление менгиров — рукотворных сооружений из камня, старейшее во всей Европе и обладающее таинственной силой. Несомненно, что здесь проводились особые ритуалы. Место было выбрано не случайно. Многие люди ощущают здесь проявление особых энергий. Изменяются пульс, зрение, восприятия действительности. Объяснения вы услышите от гида, а также подробности возведения, мнения и выводы учёных об очередном чуде на территории Португалии.

(15 км. от Эворы). Мы посетим комплекс, создание которого датируется 5000-4000 гг. до нашей эры. Он представляет из себя скопление менгиров — рукотворных сооружений из камня, старейшее во всей Европе и обладающее таинственной силой. Несомненно, что здесь проводились особые ритуалы. Место было выбрано не случайно. Многие люди ощущают здесь проявление особых энергий. Изменяются пульс, зрение, восприятия действительности. Объяснения вы услышите от гида, а также подробности возведения, мнения и выводы учёных об очередном чуде на территории Португалии. Обед в Эворе (14.00-15.00)

Организационные детали

Стоимость экскурсии на авто путешественника — 280 евро