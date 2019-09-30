6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность

Таинственная аура далекого прошлого, старинные памятники и неразгаданные загадки предков

Светлана
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Светлана – представитель гидов
Вас ожидает насыщенное всевозможными впечатлениями путешествие.

Мы углубимся в далёкое прошлое человеческой цивилизации, почувствуем ауру таинственных мест, которых не так и много на планете, вместе поразмышляем над загадками, которые оставили нам наши предшественники.

Побываем и в Средневековье, познакомимся с историей страны и влиянием религии на королей Португалии, на принятие важных решений во внутренней и внешней политике.

А также увидим и услышим, как и чем живёт Португалия в современном мире.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность

Эвора

Город Эвора находится в 120 км. от Лиссабона и является главным в провинции Алентежу. Этот регион славится производством отменного вина, зерна, оливок, изделий из пробкового дуба и шерсти. В 1986 году город Эвора внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поселение, первоначально называвшееся Эборой, было основано племенем лузитан, предками современных португальцев, в VI в. до н.э. В I веке до нашей эры Эбора вошла в состав Римской империи. В 715 году была завоёвана маврами и освобождена в 1165 году рыцарями-крестоносцами. Золотым периодом в истории города считаются XV-XVI в.в., когда страной правили представители Ависской династии португальских королей.

Сейчас здесь насчитывается около 20 церквей и монастырей и множество достопримечательностей.

Программа

  • Храм Дианы, памятник древнеримской эпохи, сооруженный во II-III в.в. сохранивший для нас 14 коринфских колонн.
  • Кафедральный собор Се, принадлежащий к числу крупнейших и наиболее интересных готических сооружений Португалии. В соборе находится старейший в Португалии действующий орган (XVI в.) и уникальная статуя безмятежной и беременной Девы Марии, датирующаяся 15-м столетием.
  • Музей церковного искусства, находящийся в южной башне собора Се. Среди самых известных экспонатов — вырезанный из слоновой кости триптих Мадонны и Ребенка XIII ст., который демонстрирует множество сцен из жизни Марии, а также гробница, обитая 1426 драгоценными камнями, включая алмазы, сапфиры, рубины и изумруды.
  • Готическая церковь Сан-Франсишку, построенную в 1510 г. К ней примыкает Капела-душ-Оссуш, облицованная изнутри костями и черепами более чем 5 тысяч монахов.
  • Дворец короля Мануэла I в городском саду. Именно здесь король Мануэл I назначил Васко да Гама командующим Индийским флотом.
  • «Улица расписных домов», на стенах которых, по заказу жившего в городе Васко да Гама были изображены фантастические персонажи: русалки, деревья, индийские животные.
  • Центральная площадь Жиралдо, на которой еще в XV в. проводились праздники и казни.
  • Здание иезуитского университета Эворы, открывшегося в 1559 г. и просуществовавшего 200 лет до 1759 г.
  • Акведук “серебряной воды”, построенный между 1531 и 1537 годами, протяжённостью 18 км.
  • Кроме исторической составляющей экскурсии, есть ещё и кулинарная. Эвора славится сырами, сладостями, лучшими в стране винами и блюдами, вкусом которых вы сможете насладиться в одном из ресторанов или кафе города.
  • Далее нас ждёт удивительное место: Кромлех Алмедреш (15 км. от Эворы). Мы посетим комплекс, создание которого датируется 5000-4000 гг. до нашей эры. Он представляет из себя скопление менгиров — рукотворных сооружений из камня, старейшее во всей Европе и обладающее таинственной силой. Несомненно, что здесь проводились особые ритуалы. Место было выбрано не случайно. Многие люди ощущают здесь проявление особых энергий. Изменяются пульс, зрение, восприятия действительности. Объяснения вы услышите от гида, а также подробности возведения, мнения и выводы учёных об очередном чуде на территории Португалии.
  • Обед в Эворе (14.00-15.00)

Организационные детали

  • Входные билеты во дворцы и замки (2-5 евро) в стоимость экскурсии не включены.
  • Автомобиль в зависимости от количества человек (Тойота или Дачия Логан).
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие друзья! Я с нетерпением жду вас на своих экскурсиях! Готова составить для вас любой маршрут по Португалии: от нескольких часов до нескольких дней. Помогу выбрать отель, город, ресторан, магазин. А мои коллеги, гиды Виктор, Сергей, Лариса и Марина, сделают всё возможное, чтобы Португалия осталась в вашем сердце навсегда! Приезжайте! Пишите!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2019
Отличная экскурсия. Нашим гидом был Сергей. Очень много исторической информации, все очень интересно.
24 мая 2019
Маршрут экскурсии интересен, отдельное спасибо Виктору за кромлех Алмендриш. Это место силы, плюс лично нам было близко рассмотреть плантации пробковых дубов. Все было вовремя, четко. Организация поездки отличная.
29 апреля 2019
Шикарная экскурсия, шикарный гид. Все очень понравилось. Красивейшие места, отлично построенный маршрут. Огромное спасибо!! Остались очень довольны!!
8 января 2019
На очередную экскурсию мы поехали со знакомой уже нам по другой экскурсии Мариной и ее супругом Евгением(на их комфортном автомобиле). Для нас осталось загадкой отчего так мало людей хотело побывать в костнице в Эворе. Интересно, необычно. Отличная, наполненная поездка. День пролетел , как один миг. Спасибо Марине и Евгению большое за эту поездку. У нас остались положительные эмоции.
13 августа 2018
Большое спасибо Виктору за интересное путешествие. Даже 40-градусная жара была почти не заметна. Наша маленькая компания осталась довольна.
14 сентября 2017
Экскурсию проводил Виктор. Экскурсия очень интересная и занимательная, были учтены наши пожелания по возможности сократить количество подъемов в гору. Остались очень довольны что взяли эту экскурсию

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