9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знаковые места по ту сторону реки, статуя Христа и исторический центр за один день

Светлана
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Светлана – представитель гидов
Район Белен в Лиссабоне находится на том берегу реки Тежу, откуда в эпоху Великих географических открытий отправлялись на поиск новых земель отважные португальские мореплаватели.

Во время путешествия я расскажу о самых важных исторических фигурах, об особенностях и обычаях Португалии.

Вы почувствуете запах странствий, углубитесь в историческое прошлое Лиссабона и узнаете, как удалось маленькой Португалии владеть половиной мира.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен и другие сокровища Лиссабона

Что вас ожидает

Архитектура, музеи и паштейш-де-ната
В Белене Вас ждут удивительные исторические памятники! Мы посетим башню Белен, многое повидавшую на своем веку. Когда-то она была боевым укреплением, тюрьмой, складом. Вы побываете в монастыре Жеронимуш, красивейшем памятнике уникального португальского архитектурного стиля — мануэлино. Увидите, где работает Президент Португалии, а также где находятся Морской Музей и Музей Карет — по желанию их можно будет бегло осмотреть. А вот в кондитерскую «Паштейш де Белен» мы заглянем обязательно, чтобы перекусить знаменитыми на весть мир пирожными за чашечкой кофе. Через стеклянные стены можно понаблюдать за процессом приготовления. «Паштелки», как я их называю, продаются повсюду: и в супермаркетах, и в любом крошечном кафе. Но таких вкусных, как здесь, вы не найдете нигде!

К статуе Христа и на площади центра
Сытые и довольные, мы проедем по мосту «25-го апреля» на другой берег реки — в гости к Статуе Христа. На лифте поднимемся к подножию, откуда открывается захватывающий вид на весь город. Бесподобными фотографиями вы удивите всех своих друзей!
После мы вернемся в исторический центр, чтобы прогуляться по старинным улицам и по площадям Россиу, Реставраторов, Коммерции. Именно здесь вершились судьбы народа, Лиссабона и всей Португалии. За 4 часа экскурсии вы увидите всё самое важное в Лиссабоне. И уже легко сможете продолжить изучение города самостоятельно, получив советы и рекомендации.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет вмузей старинных карет (5 евро) и билет к поднжию статуи Христа (5 евро).
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная.
  • Экскурсия возможна и в пешеходном варианте без поездки к статуе Христа. Стоимость — 100 евро.
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен и другие сокровища Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие друзья! Я с нетерпением жду вас на своих экскурсиях! Готова составить для вас любой маршрут по Португалии: от нескольких часов до нескольких дней. Помогу выбрать отель, город, ресторан, магазин. А мои коллеги, гиды Виктор, Сергей, Лариса и Марина, сделают всё возможное, чтобы Португалия осталась в вашем сердце навсегда! Приезжайте! Пишите!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 октября 2019
Экскурсия прошла великолепно! Хочу сказать большое спасибо Виктору, за чудесно составленный маршрут, терпение и отзывчивость. Мы были на экскурсии с маленьким ребенком, а это всегда дополнительные нюансы. Для меня была очень важна гибкость и свобода в движении, все было выполнено на высшем уровне.
Мила
23 августа 2019
Экскурсия прошла великолепно ! Дарья с Сергеем встретили нас в аэропорту , посмотрели всё что планировали и даже больше ! Дарья ещё гуляла потом с нами по центру Лиссабона и рассказывала много интересного !
Потом ребята помогли заселиться в апартаменты
Спасибо огромное ребятам , за чудесный день !!
P.s. У дочки был др и Дарья подарила подарок дочке , ещё и старшей тоже за компанию !!
31 июля 2018
Лиссабон - это тот город, который необходимо осмотреть всем, кто приезжает в Португалию. И хотя в нем множество разных районов, Белен концентрирует в себе наиболее знаковые достопримечательности для истории страны. Особые краски всей экскурсии придал Сергей - гид, который не только сумел вместить важнейшие исторические вехи в четыре часа, но и самоотверженно провез нас по труднодоступным улочкам старого Лиссабона и показал его жизнь изнутри. Маршрут экскурсии, явно составленный с учетом многолетнего опыта работы, позволил нам избежать совершенно напрасной траты времени (а местами и денег) в многочасовых очередях. Экскурсия помогает составить представление о столице Португалии и дает прочувствовать ее дух за сравнительно небольшой промежуток времени, а в подаче Сергея это блюдо становится не только идеально сбалансированным, но и сдобренным множеством дельных советов и инструкций для возможного повторного (самостоятельного) посещения Лиссабона.
17 июля 2018
Спасибо большое Сергею за комфортную (порадовали и погода, и авто))) экскурсию в район Белен! Очень интересно гулять по красивым местам с интересным, знающим и любящим своё дело человеком! Очень вкусные паштеларии👍! Красивейшие места, особенно понравился океанариум в районе Экспо (а может Экспа🤔), куда Сергей уже после экскурсии, в качестве бонуса, нас отвёз! Очень рекомендую посетить океанариум и зоопарк! Очень интересно!
28 апреля 2018
Все хорошо и достойно: встреча, гид, экскурсия! спасибо!
11 января 2018
Индивидуальная экскурсия очень интересная и более познавательная, чем групповая. Проходит в удобном для туристов ритме. Гид хорошо знает историю страны, замечательный рассказчик. Рекомендую
8 января 2018
Нашим гидом был Сергей. Сергей в понятном и легком стиле предоставил информацию о Португалии, Лиссабоне и достопримечательностях Лиссабона. Грамотно составлен маршрут экскурсии. Даны ответы на наши вопросы. Для первого ознакомления с Лиссабоном/Беленом рекомендую экскурсию и гида.
3 июля 2017
Прекрасная содержательная экскурсия, которая подойдет всем, кто еще только начинает открывать для себя Португалию и Лиссабон. Сергей- прекрасный рассказчик, который, зная жизнь Лиссабона не понаслышке, сумел рассказать о нем так, что мы прониклись к этому городу любовью и уважением. Исторические факты в рассказе гида умело переплетались с сегодняшней жизнью и не усложняли восприятие экскурсии. Важно так же, что Сергей- прекрасный водитель, который сумел за короткое время доставить нас в нужное время без пробок и лишнего времени. Рекомендую Сергея в качестве гида по Лиссабону!
28 апреля 2017
Вчера у нас была обзорная экскурсия по Лиссабону с Сергеем. Все прошло замечательно! Сергей очень интересно рассказал про историю города, про Португалию в целом. На все интересующие нас вопросы были даны ответы. И еще-Сергей очень пунктуальный и внимательный. Мы не заметили, как быстро пролетело время... Спасибо огромное!!

Светлана проводит ещё 2 экскурсии

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