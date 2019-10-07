9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектура, музеи и паштейш-де-ната

В Белене Вас ждут удивительные исторические памятники! Мы посетим башню Белен, многое повидавшую на своем веку. Когда-то она была боевым укреплением, тюрьмой, складом. Вы побываете в монастыре Жеронимуш, красивейшем памятнике уникального португальского архитектурного стиля — мануэлино. Увидите, где работает Президент Португалии, а также где находятся Морской Музей и Музей Карет — по желанию их можно будет бегло осмотреть. А вот в кондитерскую «Паштейш де Белен» мы заглянем обязательно, чтобы перекусить знаменитыми на весть мир пирожными за чашечкой кофе. Через стеклянные стены можно понаблюдать за процессом приготовления. «Паштелки», как я их называю, продаются повсюду: и в супермаркетах, и в любом крошечном кафе. Но таких вкусных, как здесь, вы не найдете нигде!

К статуе Христа и на площади центра

Сытые и довольные, мы проедем по мосту «25-го апреля» на другой берег реки — в гости к Статуе Христа. На лифте поднимемся к подножию, откуда открывается захватывающий вид на весь город. Бесподобными фотографиями вы удивите всех своих друзей!

После мы вернемся в исторический центр, чтобы прогуляться по старинным улицам и по площадям Россиу, Реставраторов, Коммерции. Именно здесь вершились судьбы народа, Лиссабона и всей Португалии. За 4 часа экскурсии вы увидите всё самое важное в Лиссабоне. И уже легко сможете продолжить изучение города самостоятельно, получив советы и рекомендации.