Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, отправившись на гастрономическую экскурсию по его историческим улочкам. Этот город — истинный кладезь кулинарных традиций и архитектурных шедевров.
Мы предлагаем вам не просто прогулку, а путешествие, где вкусы и виды объединяются в незабываемое впечатление.
Описание экскурсииНачнем с традиционных таверн и кафе, которые хранят воспоминания о поколениях местных жителей. Здесь вы попробуете знаменитый вишневый ликер жинжинья, а также насладитесь закусками, которые столетиями остаются частью португальского быта. Не обойдем вниманием и легендарные кондитерские — вы узнаете секреты приготовления паштел-де-ната, попробуете этот восхитительный десерт в лучших его вариациях и узнаете, какие сладости украшают португальские рождественские столы. На протяжении экскурсии мы расскажем о ключевых блюдах национальной кухни: засоленной треске, которая считается символом португальской гастрономии, жареных сардинах, выдержанных сырах и ароматных колбасах. Каждый вкус раскроет перед вами новые грани культуры этой страны. Гастрономическое удовольствие будет дополнено историческими открытиями. Мы остановимся у вокзала Россиу, восхищаясь его архитектурой в стиле Мануэлино, которая скрывает множество тайн. Лифт Санта-Жушта познакомит нас с легендами Лиссабона и его неповторимым обликом. Руины монастыря Карму напомнят о разрушительном землетрясении 1755 года, а величие Площади Коммерции и Триумфальной арки оставит неизгладимое впечатление. Кроме знаковых мест, мы обязательно откроем вам и тайные уголки Лиссабона, о которых знают только местные жители. Присоединяйтесь, чтобы не только насладиться кулинарными открытиями, но и проникнуться духом Лиссабона — города, где история и гастрономия сплетаются в единое целое. Важная информация:
- Экскурсия проводится по согласованию с гидом, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени;
- Экскурсия подходит для семей, но имейте в виду, что прогулка с коляской может быть сложной из-за холмистой местности города.
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таверны и кафе Лиссабона
- Вокзал Россиу
- Лифт Санта-Жушта
- Руины монастыря Карму
- Площадь Коммерции
- Триумфальная арка
- Тайные уголки Лиссабона
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Расходы на дегустацию составят от €15-20 на человека и далее в зависимости от вашего чувства голода.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
