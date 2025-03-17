Узнаете, как они появились, как отражают португальский образ жизни и ощутите особую атмосферу Лиссабона через его вкусы.
Описание экскурсии
Будем проживать истории через каждое блюдо, чувствовать ароматы свежеприготовленной еды на улицах Лиссабона и находить душу города в его кухне.
Бифана — лучший португальский сэндвич
Начнём с одной из самых известных закусочных, где готовят сочный сэндвич со свининой, пропитанной ароматным соусом. Бифана — символ португальского стритфуда, который с первого укуса влюбляет в себя путешественников со всего мира. Мясо, медленно тушёное в смеси специй, буквально тает во рту, а свежий хрустящий хлеб дополняет композицию. Я расскажу, как родилась эта закуска и какое место занимает в культуре Португалии.
Паштель-де-бакаляу — хрустящая закуска из трески
Пирожки, приготовленные из нежной солёной трески (бакаляу), картофеля и специй, поражают своим вкусом и простотой. Паштель-де-бакаляу — это идеальный баланс между хрустящей корочкой и мягкой начинкой. Вы узнаете о роли трески в культуре страны и о том, как это старинное скромное блюдо стало настоящим кулинарным символом.
Паштель-де-ната — сладкое искушение
Ни один гастротур по Лиссабону не обойдётся без него. Этот кремовый десерт с хрустящей корочкой из слоёного теста — подлинное произведение искусства, которое зародилось в монастырях Португалии ещё в 18 веке. В одной из старейших кондитерских города вы попробуете настоящий паштель-де-ната, приготовленный по традиционному рецепту. В чём его секрет и как появился этот шедевр? Обсудим при встрече!
Портвейн — вкус солнечной долины Дору
Креплёное вино из долины Дору с богатым и сложным вкусом — напиток, известный во всём мире. Вы узнаете о тонкостях его производства, о том, как выбирают виноград для лучших сортов портвейна и как правильно его дегустировать, чтобы почувствовать всю глубину вкусовых оттенков.
Жинжинья — традиционный португальский ликёр
В завершение вы попробуете ещё один знаковый напиток. Вишнёвый ликёр — настоящая гордость столицы. На дегустацию зайдём к легендарной донне, которая продает свою жинжинью уже более 50 лет на одном и том же месте. Напиток подают в небольших шоколадных стаканчиках. Вы почувствуете, как сладость и терпкость ликёра создают уникальный вкусовой баланс, который подчеркивает атмосферу старого Лиссабона.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: еда и напитки — примерно €20 с человека
- Экскурсия рассчитана на двоих, но если ваша компания больше — напишите мне, я обязательно что-нибудь придумаю
- Большую часть времени мы будем ходить, что-то из еды будем брать с собой, что-то есть на месте. Маршрут составлен без подъемов и лестниц, он достаточно комфортный для людей с любой физической подготовкой
- В самых популярных местах всегда людно, иногда приходится отстоять небольшую очередь, но ведь лучшая в городе бифана однозначно этого стоит?