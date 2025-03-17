Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города

Отведать блюда и напитки, ставшие символами столицы, и узнать секреты местных кулинарных традиций
Португальская кухня — простая, сытная и очень колоритная, а Лиссабон — идеальный город, чтобы насладиться её шедеврами. Вы пройдётесь по уютным улочкам в центре. Попробуете бифану и паштель-де-бакаляу, паштель-де-ната, портвейн и жинжинью.

Узнаете, как они появились, как отражают португальский образ жизни и ощутите особую атмосферу Лиссабона через его вкусы.
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Гастротур по Лиссабону: вкусы, которые расскажут историю города
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Будем проживать истории через каждое блюдо, чувствовать ароматы свежеприготовленной еды на улицах Лиссабона и находить душу города в его кухне.

Бифана — лучший португальский сэндвич

Начнём с одной из самых известных закусочных, где готовят сочный сэндвич со свининой, пропитанной ароматным соусом. Бифана — символ португальского стритфуда, который с первого укуса влюбляет в себя путешественников со всего мира. Мясо, медленно тушёное в смеси специй, буквально тает во рту, а свежий хрустящий хлеб дополняет композицию. Я расскажу, как родилась эта закуска и какое место занимает в культуре Португалии.

Паштель-де-бакаляу — хрустящая закуска из трески

Пирожки, приготовленные из нежной солёной трески (бакаляу), картофеля и специй, поражают своим вкусом и простотой. Паштель-де-бакаляу — это идеальный баланс между хрустящей корочкой и мягкой начинкой. Вы узнаете о роли трески в культуре страны и о том, как это старинное скромное блюдо стало настоящим кулинарным символом.

Паштель-де-ната — сладкое искушение

Ни один гастротур по Лиссабону не обойдётся без него. Этот кремовый десерт с хрустящей корочкой из слоёного теста — подлинное произведение искусства, которое зародилось в монастырях Португалии ещё в 18 веке. В одной из старейших кондитерских города вы попробуете настоящий паштель-де-ната, приготовленный по традиционному рецепту. В чём его секрет и как появился этот шедевр? Обсудим при встрече!

Портвейн — вкус солнечной долины Дору

Креплёное вино из долины Дору с богатым и сложным вкусом — напиток, известный во всём мире. Вы узнаете о тонкостях его производства, о том, как выбирают виноград для лучших сортов портвейна и как правильно его дегустировать, чтобы почувствовать всю глубину вкусовых оттенков.

Жинжинья — традиционный португальский ликёр

В завершение вы попробуете ещё один знаковый напиток. Вишнёвый ликёр — настоящая гордость столицы. На дегустацию зайдём к легендарной донне, которая продает свою жинжинью уже более 50 лет на одном и том же месте. Напиток подают в небольших шоколадных стаканчиках. Вы почувствуете, как сладость и терпкость ликёра создают уникальный вкусовой баланс, который подчеркивает атмосферу старого Лиссабона.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: еда и напитки — примерно €20 с человека
  • Экскурсия рассчитана на двоих, но если ваша компания больше — напишите мне, я обязательно что-нибудь придумаю
  • Большую часть времени мы будем ходить, что-то из еды будем брать с собой, что-то есть на месте. Маршрут составлен без подъемов и лестниц, он достаточно комфортный для людей с любой физической подготовкой
  • В самых популярных местах всегда людно, иногда приходится отстоять небольшую очередь, но ведь лучшая в городе бифана однозначно этого стоит?

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Педру IV (Россиу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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