1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
«Вы услышите о местной кухне и об уникальном сорте винограда, который произрастает только в Синтре»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное гастрономическое путешествие по Сетубалу и долине реки Саду
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
«Регион Сетубала и долины реки Саду признан одним из лучшим гастрономическим направлением Португалии»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
«А еще секретные панорамы с ошеломляющими видами, лучшие пляжи и множество гастрономических впечатлений»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
«И какое влияние они оказали на культуру, архитектуру, гастрономию и менталитет коренных жителей»
10 июня в 12:00
11 июня в 14:00
от €65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сладкие секреты Лиссабона
Попробовать шедевры португальской выпечки и открыть культовые кондитерские города
Начало: На площади Россиу
«А после поднимемся на холм к живописным руинам монастыря Карму и обсудим, как в эпоху Великих географических открытий Португалия повлияла на гастрономию Индии, Бразилии, Китая и даже Японии»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €65 за человека
Индивидуальная
8 часов
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
«С другой — гастрономический рай, куда все едут лакомиться дарами щедрого океана»
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от €280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Португальский ужин под звуки фаду
Погрузиться в атмосферу традиционного романса и попробовать лучшие блюда местной кухни
«Вы не только приобщитесь к культуре португальского романса, но и отведаете лучшие блюда национальной кухни»
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
от €175 за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
«Мы посетим коктейльный бар на крыше, историческое заведение одного коллекционера, открытое в 1901 году, и место, где поют фаду»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Сегодня в 19:00
11 июня в 19:00
€50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Очарование рождественского Лиссабона
Прогулка по рождественскому старому городу с дегустацией вин, устриц, сыров и шоколада
«Дополнительные расходы: 20 евро с человека (дегустации и проезд на фуникулёре)»
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Романтический ужин с Фаду в Лиссабоне: культурное погружение
Проведите вечер в атмосфере страсти и мелодий Фаду, открывая для себя душу португальской музыки
Начало: Уточняется после бронирования
«Мы предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов столицы, чтобы попробовать блюда португальской кухни и насладиться эмоциональным представлением Фаду в исполнении профессиональных музыкантов и артистов»
Расписание: Чт, пт, вс в 20:00
Завтра в 20:00
13 июня в 20:00
€84 за человека
Индивидуальная
9 часов
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Начало: Ваш отель
«Увидите помещения-хранилища для вина, которые превратили в музейные залы, винные погреба и таверну, где вас ожидает дегустация региональных вин»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
Начало: Уточняется после бронирования
«Для желающих и за дополнительную плату: Дегустационный обед в бразильском ресторане — мясное родизио (проба 7 разновидностей мяса на вертеле + буфет с холодными и горячими закусками)»
Расписание: ср 8.00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
«Затем вас ждет остановка в городке Азейтау, где производятся знаменитые португальские вина Жозе Мария да Фонсека и продегустируете напитки в винном подвале, чья история насчитывает почти две сотни лет»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €370 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Гастрономическое путешествие в Сетубал: рынок, ресторан и винодельня
Приглашаем на увлекательное гастрономическое путешествие в Сетубал, где вас ждут вкусные открытия и незабываемые впечатления
Начало: На вокзале в Сетубале
«На застольной беседе мы расскажем не только о секретах гастрономии, но и о культуре питания местного населения»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия портвейна: культурное погружение и дегустация в Лиссабоне
Погрузитесь в мир португальского виноделия, открыв для себя историю и вкус портвейна на уникальной экскурсии
Начало: На площади Россиу
«После прогулки по городу мы отправимся в дегустационный зал одной из крупнейших и старейших винодельческих компаний»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €70 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вкусы Лиссабона: гастрономическое путешествие по историческим кварталам
Погрузитесь в мир португальской кулинарии с экскурсией Вкусы Лиссабона. Откройте традиционные закуски, исторические районы и секреты местных жителей
Начало: На площади Россиу
«И, конечно, поговорим о тонкостях португальской гастрономии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €65 за человека
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Лиссабоне: от рынка до трапезы
Вкусите настоящий Лиссабон на мастер-классе по приготовлению португальских блюд с шеф-поваром
Начало: В районе метро Cais do Sodre
«Под руководством мастера мы приготовим три португальских блюда: закуску, основное блюдо и десерт»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за человека
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с нетуристической Португалией
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
«Финальная часть экскурсии обед в провинциальном, нетуристическом ресторане»
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
«Мы знакомы с хозяевами и обладателями секрета производства корзинок Pasteis de Belém, поэтому в этой кондитерской мы проведём дегустацию этого десерта, выпьем чашечку ароматного португальского кофе или вина из города Порту»
Расписание: Каждый день в 8 утра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
Позавтракать в сердце Алфамы и отыскать уникальную плитку на старых улочках и блошином рынке
Начало: У Кафедрального собора
«Начать утро в Португалии таким образом — истинное наслаждение и для гурманов, и для ценителей прекрасного»
Расписание: во вторник в 10:15
11 июня в 10:15
18 июня в 10:15
€60 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По уникальным барам Лиссабона
Приобщиться к питейной культуре Португалии, посетив несколько необычных мест её столицы
Начало: в районе Принсипе Реал
«Затем мы переместимся в бар, напоминающий антикварный музей»
Сегодня в 19:30
Завтра в 21:30
90€81 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Попробуйте Португалию на вкус
Посетить самые вкусные места Лиссабона, продегустировать легендарный портвейн и Pastel de Bacalhau
Начало: под Триумфальной аркой
«Португальцы считают, что их кухня одна из лучших в мире»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Вина и зрелищ!
Дегустация португальских вин, средневековая ярмарка и рыцарский турнир
«Дегустация сухих и десертных вин, рассказ об их производстве, прогулка через сад и виноградники ждёт нас в винодельческом хозяйстве прежде, чем мы отправимся на самую известную португальскую ярмарку и погрузимся в атмосферу средневековья»
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 июня 2024Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
- ООльга29 мая 2024Отличный гид, интересный рассказ и грамотно выстроенное время. Очень комфортно.
- ЕЕлена28 мая 2024Нашим гидом был Алексей. Фонтан интересной информации! Очень много знает и ему интересно то, о чем говорит! С таким человеком
- ССветлана27 мая 2024Лучшая экскурсия!!! Всё продумано,интересный материал,отлично выстроенный маршрут! Советую всем думающим,исследователям -путешественникам от всего сердца! Валерия,спасибо огромное! За то,что даёте пищу для размышлений,Спасибо за нестандартный подход и прекрасную подачу материала! Увидимся!
- ААнна27 мая 2024Нашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интересными фактами. Маршрут был хорошо продуман, мы ни куда не спешили и смогли увидеть все ключевые достопримечательности. Организация на высшем уровне. Остались только положительные впечатления!
- ААнжела26 мая 2024Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было очень хорошо организованно, Марина
- ССаша20 мая 2024Сам по себе маршрут (и выбор ресторана для обеда) прекрасны. Очень приятно было попить вина у старинного монастыря, обсудить Португалию,
- IIrina17 мая 2024Незабываемый день в Лиссабоне с Валерией. Если вам интересна история и люди повлиявшие на развитие этого сказочного города, то вне сомнения Валерия- ваш гид.
- ДДарья1 мая 2024Отличный день 🙌
- KKats1 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию. Мы узнали много интересной информации. 3 часа пролетели незаметно. Если хотите пройтись по Лиссабону в хорошей компании - вам сюда
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Лиссабона, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024