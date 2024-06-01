Гастрономические экскурсии Лиссабона

Найдено 23 экскурсии в категории «Гастрономические» в Лиссабоне на русском языке, цены от €50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
66 отзывов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
«Вы услышите о местной кухне и об уникальном сорте винограда, который произрастает только в Синтре»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
225 за всё до 6 чел.
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Уникальное гастрономическое путешествие по Сетубалу и долине реки Саду
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
«Регион Сетубала и долины реки Саду признан одним из лучшим гастрономическим направлением Португалии»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
«А еще секретные панорамы с ошеломляющими видами, лучшие пляжи и множество гастрономических впечатлений»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
349 за всё до 4 чел.
Тайны еврейского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
«И какое влияние они оказали на культуру, архитектуру, гастрономию и менталитет коренных жителей»
10 июня в 12:00
11 июня в 14:00
от 65 за всё до 10 чел.
Сладкие секреты Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сладкие секреты Лиссабона
Попробовать шедевры португальской выпечки и открыть культовые кондитерские города
Начало: На площади Россиу
«А после поднимемся на холм к живописным руинам монастыря Карму и обсудим, как в эпоху Великих географических открытий Португалия повлияла на гастрономию Индии, Бразилии, Китая и даже Японии»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 65 за человека
Секреты заповедных гор Аррабида
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
«С другой — гастрономический рай, куда все едут лакомиться дарами щедрого океана»
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 280 за всё до 8 чел.
Португальский ужин под звуки фаду
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Португальский ужин под звуки фаду
Погрузиться в атмосферу традиционного романса и попробовать лучшие блюда местной кухни
«Вы не только приобщитесь к культуре португальского романса, но и отведаете лучшие блюда национальной кухни»
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
от 175 за всё до 2 чел.
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
«Мы посетим коктейльный бар на крыше, историческое заведение одного коллекционера, открытое в 1901 году, и место, где поют фаду»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Сегодня в 19:00
11 июня в 19:00
50 за человека
Очарование рождественского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Очарование рождественского Лиссабона
Прогулка по рождественскому старому городу с дегустацией вин, устриц, сыров и шоколада
«Дополнительные расходы: 20 евро с человека (дегустации и проезд на фуникулёре)»
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
100 за всё до 10 чел.
Ужин со спектаклем Фаду
Мини-группа
2.5 часа
Романтический ужин с Фаду в Лиссабоне: культурное погружение
Проведите вечер в атмосфере страсти и мелодий Фаду, открывая для себя душу португальской музыки
Начало: Уточняется после бронирования
«Мы предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов столицы, чтобы попробовать блюда португальской кухни и насладиться эмоциональным представлением Фаду в исполнении профессиональных музыкантов и артистов»
Расписание: Чт, пт, вс в 20:00
Завтра в 20:00
13 июня в 20:00
84 за человека
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Индивидуальная
9 часов
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Начало: Ваш отель
«Увидите помещения-хранилища для вина, которые превратили в музейные залы, винные погреба и таверну, где вас ожидает дегустация региональных вин»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
Начало: Уточняется после бронирования
«Для желающих и за дополнительную плату: Дегустационный обед в бразильском ресторане — мясное родизио (проба 7 разновидностей мяса на вертеле + буфет с холодными и горячими закусками)»
Расписание: ср 8.00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
100 за человека
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Индивидуальная
8 часов
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
«Затем вас ждет остановка в городке Азейтау, где производятся знаменитые португальские вина Жозе Мария да Фонсека и продегустируете напитки в винном подвале, чья история насчитывает почти две сотни лет»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 370 за экскурсию
Гастрономическое путешествие в Сетубал
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Гастрономическое путешествие в Сетубал: рынок, ресторан и винодельня
Приглашаем на увлекательное гастрономическое путешествие в Сетубал, где вас ждут вкусные открытия и незабываемые впечатления
Начало: На вокзале в Сетубале
«На застольной беседе мы расскажем не только о секретах гастрономии, но и о культуре питания местного населения»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Магия портвейна: культурное погружение и дегустация в Лиссабоне
Погрузитесь в мир португальского виноделия, открыв для себя историю и вкус портвейна на уникальной экскурсии
Начало: На площади Россиу
«После прогулки по городу мы отправимся в дегустационный зал одной из крупнейших и старейших винодельческих компаний»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 70 за человека
Вкусы Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Вкусы Лиссабона: гастрономическое путешествие по историческим кварталам
Погрузитесь в мир португальской кулинарии с экскурсией Вкусы Лиссабона. Откройте традиционные закуски, исторические районы и секреты местных жителей
Начало: На площади Россиу
«И, конечно, поговорим о тонкостях португальской гастрономии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 65 за человека
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Лиссабоне: от рынка до трапезы
Вкусите настоящий Лиссабон на мастер-классе по приготовлению португальских блюд с шеф-поваром
Начало: В районе метро Cais do Sodre
«Под руководством мастера мы приготовим три португальских блюда: закуску, основное блюдо и десерт»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за человека
Знакомство с нетуристической Португалией
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с нетуристической Португалией
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
«Финальная часть экскурсии обед в провинциальном, нетуристическом ресторане»
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
280 за всё до 4 чел.
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Индивидуальная
4 часа
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
«Мы знакомы с хозяевами и обладателями секрета производства корзинок Pasteis de Belém, поэтому в этой кондитерской мы проведём дегустацию этого десерта, выпьем чашечку ароматного португальского кофе или вина из города Порту»
Расписание: Каждый день в 8 утра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Арт-завтрак и прогулка по Лиссабону в поисках азулежу (мини-группа)
Позавтракать в сердце Алфамы и отыскать уникальную плитку на старых улочках и блошином рынке
Начало: У Кафедрального собора
«Начать утро в Португалии таким образом — истинное наслаждение и для гурманов, и для ценителей прекрасного»
Расписание: во вторник в 10:15
11 июня в 10:15
18 июня в 10:15
60 за человека
По уникальным барам Лиссабона
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По уникальным барам Лиссабона
Приобщиться к питейной культуре Португалии, посетив несколько необычных мест её столицы
Начало: в районе Принсипе Реал
«Затем мы переместимся в бар, напоминающий антикварный музей»
Сегодня в 19:30
Завтра в 21:30
9081 за всё до 3 чел.
Попробуйте Португалию на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Попробуйте Португалию на вкус
Посетить самые вкусные места Лиссабона, продегустировать легендарный портвейн и Pastel de Bacalhau
Начало: под Триумфальной аркой
«Португальцы считают, что их кухня одна из лучших в мире»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Вина и зрелищ!
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Вина и зрелищ!
Дегустация португальских вин, средневековая ярмарка и рыцарский турнир
«Дегустация сухих и десертных вин, рассказ об их производстве, прогулка через сад и виноградники ждёт нас в винодельческом хозяйстве прежде, чем мы отправимся на самую известную португальскую ярмарку и погрузимся в атмосферу средневековья»
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
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    целый день. Тропы в холмистых лесах, прогулка по крепостной стене, древние замки, крутые узкие петляющие улицы Синтры, песчаные пляжи, заросшие кустарником тропы паломников, гигантские скалы, снова величественный лес, горы и океан. От таких фантастических видов приходишь в восторг как ребенок. Чтобы не устать от этой красоты, в программе были лесной привал с отменным чаем и кексом, вкусный ланч в деревенском ресторанчике на пустынной нагретой солнцем улице, вино верде в затейливом бокале на холме с видом на океан. К моей дикой радости, маршрут Алексея избегал толп туристов. Никаких тебе очередей и людского гвалта. А рассказали мне не только о королях и средних веках, но и людях Португалии, их привычках и нравах, об истории страны в 20-м и 21-м веке, о местной еде и португальском вине. Слушать истории Алексея можно бесконечно. Словом, лучшая экскурсия в моей жизни. Алексей, спасибо!

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Отличный гид, интересный рассказ и грамотно выстроенное время. Очень комфортно.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Нашим гидом был Алексей. Фонтан интересной информации! Очень много знает и ему интересно то, о чем говорит! С таким человеком
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    никогда не будет скучно! Экскурсия выстроена грамотно. Всё по порядку. В конце ждал отличный не суетный ресторанчик. Алексей посоветовал его и забронировал нам столик. Еда вкуснейшая! Вино потрясающее! Потом Мыс Рока… Какая красота! Увиденное завораживает…. Это была одна из лучших наших экскурсий! Спасибо, Вам, Алексей за отличный, совсем не зря прожитый день!

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Тайны еврейского Лиссабона
    Лучшая экскурсия!!! Всё продумано,интересный материал,отлично выстроенный маршрут! Советую всем думающим,исследователям -путешественникам от всего сердца! Валерия,спасибо огромное! За то,что даёте пищу для размышлений,Спасибо за нестандартный подход и прекрасную подачу материала! Увидимся!
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Нашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интересными фактами. Маршрут был хорошо продуман, мы ни куда не спешили и смогли увидеть все ключевые достопримечательности. Организация на высшем уровне. Остались только положительные впечатления!
    Нашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интереснымиНашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интереснымиНашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интересными
  • А
    Анжела
    26 мая 2024
    Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
    Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было очень хорошо организованно, Марина
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    интереснейши гид, очень приятный и умный человек.. Великолепные дегустации вин, ликеров, сыров и связанные с ними обзорные презентации.. Единственное, нам не удалось попробовать разную рыбки в связи с закрытием ресторана на каникулы, но это не омрачило нашу поездку, му попробовали каракатиц вместо этого и остались сытыми и довольными… Ах, забыла про вкуснейшие устрицы… колбаске, мяске и всяких других вкусняшках на рынке…:)) Совет, покупайте все, что сможете на этой экскурсии, потому что все продукты именно от местных производителей и потом будет сложно найти их где то в другом месте… Без всякого сомнения рекомендуем!!! С уважением и желаем вам удачи! Анжела & Ко

    Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было
  • С
    Саша
    20 мая 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Сам по себе маршрут (и выбор ресторана для обеда) прекрасны. Очень приятно было попить вина у старинного монастыря, обсудить Португалию,
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    посмотреть на старые камни и гулять у океана, но у нас были немного иные ожидания, наверное. Хотелось получить больше информации об истории/получать ответы, когда мы задавали вопросы об истории каких то мест/памятников. При этом не могу сказать, что было плохо - как я уже отметила, мы получили прекрасную комфортную поездку и компанию. Могу порекомендовать экскурсию, если вы хотите просто расслабиться и посмотреть на красивые места, не загружая себя информацией.

  • I
    Irina
    17 мая 2024
    Тайны еврейского Лиссабона
    Незабываемый день в Лиссабоне с Валерией. Если вам интересна история и люди повлиявшие на развитие этого сказочного города, то вне сомнения Валерия- ваш гид.
  • Д
    Дарья
    1 мая 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Отличный день 🙌
    Отличный день 🙌
  • K
    Kats
    1 мая 2024
    Тайны еврейского Лиссабона
    Спасибо за прекрасную экскурсию. Мы узнали много интересной информации. 3 часа пролетели незаметно. Если хотите пройтись по Лиссабону в хорошей компании - вам сюда

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Гастрономические»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Гастрономические" можно забронировать 23 экскурсии от 50 до 370 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Лиссабона, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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