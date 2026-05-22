3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры

Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Выбирая наш трансфер из аэропорта Лиссабона, вы обеспечиваете себе беззаботное начало путешествия.

Встреча с русскоговорящим водителем, помощь с багажом, комфортный автомобиль Honda с водой, возможностью зарядить телефон и бесплатной местной сим-картой
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- все это делает вашу поездку не только удобной, но и информативной.

По пути в отель или любую точку Португальской Ривьеры вы сможете получить ценные советы и рекомендации, которые сделают ваше пребывание в Португалии незабываемым

5
38 отзывов

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Индивидуальный трансфер без ожидания
  • 🧳 Помощь с багажом
  • 💧 Комфортный автомобиль с водой и зарядкой
  • 📱 Бесплатная местная сим-карта
  • 🗣 Русскоговорящий гид-водитель
  • 📍 Полезные советы по путешествию

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
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Лучшее время для трансфера из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода в Португалии наиболее комфортная, что делает поездку приятной и беззаботной. Весной и осенью, в апреле, мае, октябре и ноябре, также можно наслаждаться мягким климатом, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. Зимой трансфер также возможен, но температура может быть ниже, что стоит учитывать при планировании поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры

Что можно увидеть

  • Аэропорт Лиссабона «Портела»
  • Лиссабон
  • Португальская Ривьера

Описание трансфер

Надежная поездка с русскоговорящим гидом-водителем

Вы прилетите в аэропорт Лиссабона «Портела», где трудно взять такси без нервов — надо найти стоянку и дождаться свободной машины. Со мной вы избежите ненужной суеты и отправитесь в столицу или любой город Португальской Ривьеры на комфортном автомобиле: в нем вас ждут вода, возможность зарядить телефон и бесплатная местная сим-карта.

Кроме того, по пути вы сможете задать любые вопросы, которые помогут сделать ваше путешествие по Португалии идеальным: я подскажу, куда сходить и съездить, где попробовать блюда национальной кухни, где и что купить.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле Mercedes B 180
  • 40€ — это фиксированная стоимость трансфера до любой точки Лиссабона. Для трансфера за пределы Лиссабона стоимость рассчитывается так: 1 км — 1 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Лиссабона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1280 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. Родилась в СССР, мечтала переехать в Португалию и жить на Атлантическом океане — и осуществила свою мечту… Я безумно люблю эту страну, ее культуру и
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живописные места, в том числе Лиссабон, где живу с 2011 года. С того времени профессионально занимаюсь туризмом и всю жизнь провожу в разъездах. Объездила всю Евразию, поэтому понимаю, что такое путешествие и как путешественник, и как гид. Провожу экскурсии в дружеском формате и с радостью отвечаю на вопросы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
3
2
1
Y
встреча в аэропорту прошла совершенно гладко благодаря четким и конкретным указаниям от Елены. Путь до отеля превратился в отличную экскурсию по Лиссабону, узнали много интесного. В следующий раз обязательно воспользуюсь услугами Елены если буду в Португалии.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Юрий, благодарю Вас за добрые слова! ❤️ Очень приятно знать, что трансфер стал для вас не просто поездкой, а маленьким знакомством с Лиссабоном.
Буду рада новой встрече в Португалии — приезжайте ещё! 🇵🇹
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Ярослав
несмотря на длительную задержку (из-за прохождения паспортного контроля который растянулся почти на 3 часа из-за огромной очереди) Елена нас подождала, затем оперативно встретила и довезла до отеля. по пути приятно побеседовали, узнали некоторые интересные нюансы о Лиссабоне.
Вообщем рекомендую!
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V
Чистая и комфортабельная машина. Елена встречала нас в аэропорту в зале ожидания и очень быстро и аккуратно доставила в гостинницу. По дороге Елена дала нам рекомендации по ресторанам Лиссабона. Рекомендуем этот сервис.
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Ирина
Елена очень оперативно встретила нас в аэропорту и прежде чем отвезти нас в отель - сделала нам и замечательную пешеходную обзорную экскурсию по городу,и покормились местными вкусняшками, и даже провела нам еще классный тур на машине по красивейшим местам Португальской Ривьеры..
Все очень профессионально и красиво!!
Спасибо огромное!!!!
Елена очень оперативно встретила нас в аэропорту и прежде чем отвезти нас в отель - сделала
Елена очень оперативно встретила нас в аэропорту и прежде чем отвезти нас в отель - сделала
Елена очень оперативно встретила нас в аэропорту и прежде чем отвезти нас в отель - сделала
Елена очень оперативно встретила нас в аэропорту и прежде чем отвезти нас в отель - сделала
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Светлана
Заказали трансфер из аэропорта до гостиницы. Познакомились с гидом Еленой. Очень милая, приветливая женщина. По приезду предложила сразу же обзорную экскурсию по Лиссабону, мы согласились и не пожалели. Познакомились с
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районами Лиссабона (Алфама,Байша) побывали на подъемники Санта-Жуста. А так же получили очень много нужной информации. Что и как лучше посмотреть. Посоветовала посмотреть город Синтру, Мыс Рок и Кашкайш на машине. Мы воспользовались ее предложением и не пожалели. Т. к смогли увидеть много интересного за один день. Очень всем советую.

Заказали трансфер из аэропорта до гостиницы. Познакомились с гидом Еленой. Очень милая, приветливая женщина. По приезду
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Рита
От всей души хочу поблагодарить Елену за трансфер! 😊 Я впервые в Лиссабоне и немного переживала.
Мне очень понравилось, что Елена всегда была на связи перед моим приездом и когда я
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прилетела, у меня было чувство, как будто мы знакомы давно. 😊 Елена очень позитивная, приятная и открыта в общении. По дороге в отель, подсказала мне куда лучше сходить покушать и какие места стоит посетить, за, что я ей очень благодарна!
Елена удачи вам и процветания! 🫂🥰😘

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