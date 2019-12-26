3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры

Добраться с комфортом и узнать полезную информацию от местного жителя

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Чтобы сразу по прилету вы наслаждались Португалией, а не переживали о том, как добраться в отель, я лично встречу вас, помогу с багажом и быстро довезу до любой точки Лиссабона или атлантического побережья на автомобиле Honda.

По пути вы получите ответы на вопросы о путешествии по нашей солнечной стране.
40 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в аэропорту Лиссабона
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры

Обратите внимание: это предложение не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Надежная поездка с русскоговорящим гидом-водителем
Вы прилетите в аэропорт Лиссабона «Портела», где трудно взять такси без нервов — надо найти стоянку и дождаться свободной машины. Со мной вы избежите ненужной суеты и отправитесь в столицу или любой город Португальской Ривьеры на комфортном автомобиле: в нем вас ждут вода, возможность зарядить телефон и бесплатная местная сим-карта.

Кроме того, по пути вы сможете задать любые вопросы, которые помогут сделать ваше путешествие по Португалии идеальным: я подскажу, куда сходить и съездить, где попробовать блюда национальной кухни, где и что купить.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле Honda.
  • 40€ — это фиксированная стоимость трансфера до любой точки Лиссабона. Для трансфера за пределы Лиссабона стоимость рассчитывается из расчета 1 км — 1 евро.
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в аэропорту Лиссабона.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Добрый день! Меня зовут Елена. Родилась в СССР, мечтала переехать в Португалию и жить на Атлантическом океане — и осуществила свою мечту... Я безумно люблю эту страну, ее культуру и живописные места, в том числе Лиссабон, где живу с 2011 года. С того времени профессионально занимаюсь туризмом и всю жизнь провожу в разъездах. Объездила всю Евразию, поэтому понимаю, что такое путешествие и как путешественник, и как гид. Провожу экскурсии в дружеском формате и с радостью отвечаю на вопросы!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 декабря 2019
Спасибо Елене ещё раз за трансфер, но теперь в аэропорт! Всё было четко, приехала ко времени, доставила в аэропорт своевременно! Рекомендую)
17 декабря 2019
Большое спасибо Елене за встречу в аэропорту Лиссабона! Рейс задержали и мы прилетели с опозданием! Но Елена, дождалась нас, отвезла в отель и рассказала об основных деталях нашего пребывания! Большое ей спасибо и едем с ней на экскурсию ещё!) Очень рекомендую! Заботливый и внимательный гид!
6 ноября 2019
Все прекрасно. Особенная благодарность за рекомендацию попробовать волшебный суп.

Елена проводит ещё 3 экскурсии

От статуи Христа до мыса РокаОт статуи Христа до мыса РокаОт статуи Христа до мыса Рока
65 за человека
5 часов
92 отзыва
Проникнуться философией португальского счастья в путешествии из Лиссабона на край континента
В небольшой дружной группе вам предстоит встретиться с великим Атлантическим океаном! Вы постоите на самой западной точке Европы, послушаете волны и полюбуетесь утесами. Дорога будет не менее впечатляющей: с заездом на дикий пляж и «в Пасть Дьявола», с кофе и паштел-де-ната на побережье, с рассказами о характере португальцев и ответами на вопросы о стране.
К мысу Рока и рыбацкой деревенькеК мысу Рока и рыбацкой деревенькеК мысу Рока и рыбацкой деревеньке
75 за человека
5 часов
4 отзыва
Прогуляться по аутентичному селению у океана и насладиться бесконечным простором на краю земли
Португалия — страна у кромки океана. Предлагаю вам посетить мыс Рока и постоять на самой западной точке континента. Вы побываете в деревне рыбаков Азеньяш-ду-Мар, чьи домики ютятся у обрыва, услышите о менталитете португальцев и побродите по живописному берегу Атлантики.
Райские сады БуддыРайские сады БуддыРайские сады Будды
100 за человека
6 часов
Путешествие из Лиссабона в, пожалуй, самое необычное место в Португалии
Сколько бы раз я ни была в садах Будды, они впечатляют — и красотой, и замыслом! Приглашаю вас побывать в живописном парке, куда еще не возят большие группы туристов. Вы погрузитесь в спокойную и самобытную атмосферу Востока, прикоснетесь к буддийской культуре и просто отдохнете от оживленного Лиссабона.

Все экскурсии в Лиссабоне

Такой разный ЛиссабонТакой разный ЛиссабонТакой разный Лиссабон
12 за человека
3.5 часа
289 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Прогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
160 отзывов
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы. Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки. С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
Знакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-туке
84 за экскурсию
2 часа
66 отзывов
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
Ежедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по Лиссабону
20 за человека
2 часа
285 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Тайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского Лиссабона
скидка10%
От
€65
59 за экскурсию
3 часа
Открыть наследие сефардов в истории, культуре, архитектуре и гастрономии португальской столицы
На авторской прогулке вы пройдете по местам старинных поселений, где жили и творили лиссабонские иудеи. Услышите о великих математиках, врачах, праведниках и первооткрывателях. Посетите синагогу и монастырь кармелитов, узнаете, как город стал Новым Иерусалимом и как здесь переплетались судьбы людей разного вероисповедания, создавая неповторимый колорит Лиссабона.
От Синтры до ЭшторилаОт Синтры до ЭшторилаОт Синтры до Эшторила
170 за экскурсию
8 часов
188 отзывов
Мыс Рока, пляж Гиньшу, Пасть дьявола, Кашкайш — авто-тур по самым популярным местам Португалии
Дорогие друзья! Вас ждёт удивительное путешествие! Всего за восемь часов вы познакомитесь с природой Португалии, проедете по сказочному синтровскому лесу, вдохнёте сосново-эвкалиптовый воздух. Узнаете, что такое горы Синтры, и полюбуетесь чудесными пейзажами, которые открываются с горных вершин. Атлантический океан вас покорит своей необъятностью и мощной энергией. И конечно, ваше сердце покорит прекрасный город Синтра!

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе