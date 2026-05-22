3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Выбирая наш трансфер из аэропорта Лиссабона, вы обеспечиваете себе беззаботное начало путешествия.Встреча с русскоговорящим водителем, помощь с багажом, комфортный автомобиль Honda с водой, возможностью зарядить телефон и бесплатной местной сим-картой

- все это делает вашу поездку не только удобной, но и информативной. По пути в отель или любую точку Португальской Ривьеры вы сможете получить ценные советы и рекомендации, которые сделают ваше пребывание в Португалии незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода в Португалии наиболее комфортная, что делает поездку приятной и беззаботной. Весной и осенью, в апреле, мае, октябре и ноябре, также можно наслаждаться мягким климатом, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. Зимой трансфер также возможен, но температура может быть ниже, что стоит учитывать при планировании поездки.

Сейчас август — это идеальное время.