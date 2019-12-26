3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Обратите внимание: это предложение не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Надежная поездка с русскоговорящим гидом-водителем

Вы прилетите в аэропорт Лиссабона «Портела», где трудно взять такси без нервов — надо найти стоянку и дождаться свободной машины. Со мной вы избежите ненужной суеты и отправитесь в столицу или любой город Португальской Ривьеры на комфортном автомобиле: в нем вас ждут вода, возможность зарядить телефон и бесплатная местная сим-карта.

Кроме того, по пути вы сможете задать любые вопросы, которые помогут сделать ваше путешествие по Португалии идеальным: я подскажу, куда сходить и съездить, где попробовать блюда национальной кухни, где и что купить.