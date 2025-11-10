Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Величественный Дворец Мафра - шедевр позднего барокко, символ королевской власти и любви. В его базилике шесть уникальных органов. В деревушке Субрейру, созданной скульптором Жозе Франко, представлены миниатюрные дома с историей. Эрисейра, рыбацкий поселок, предлагает свежие морепродукты и атмосферу побережья. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться португальской культурой 5 причин купить эту экскурсию 🏰 Величественный Дворец Мафра

Описание экскурсии В небольшом и скромном местечке, расположенном в северном пригороде Лиссабона, стоит один из самых грандиозных шедевров португальской архитектуры в стиле позднего барокко, символ королевского могущества и родительской любви – величественный Дворец Мафра. Это грандиозный дворец-монастырь, воздвигнутый в первой половине XVIII века по велению короля Португалии Жуана V. Библиотека в стиле рококо, расположенная в одном из залов дворца, конкурирует с великолепием библиотеки Аббатства Мелк в Австрии. Базилика, в которой есть шесть органов, также впечатляет туристов довольно необычным ансамблем. После обзора дворца попадем в деревушку Субрейро, из которой сделан музейный комплекс известным португальским скульптором Жозе Франко. Это типичная португальская деревня начала XX века: дома, школа и другие пристройки, слепленные из глины в уменьшенных размерах. Каждый домик – история человека с его профессией. В доме сапожника сапожник шьет сапоги, в доме пекаря люди пекут хлеб. Обязательно там попробуйте типичный португальский хлеб с копченой колбасой и португальскую сангрию. Рядом с г. Мафра расположился уютный и солнечный рыбацкий поселок – Эрисейра. Вы насладитесь прогулкой по побережью океана, которое украшают традиционные домики и лодки рыбаков. Многих португальцев притягивает сюда местная гастрономия и просто прекрасный отдых на берегу Атлантики. Здесь море дарит свежайшую рыбу и морепродукты, а земля хорошее мясо, овощи и фрукты. Вы восхититесь обедом в местном ресторане!

