Величественный Дворец Мафра - шедевр позднего барокко, символ королевской власти и любви. В его базилике шесть уникальных органов. В деревушке Субрейру, созданной скульптором Жозе Франко, представлены миниатюрные дома с историей. Эрисейра, рыбацкий поселок, предлагает свежие морепродукты и атмосферу побережья. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться португальской культурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественный Дворец Мафра
- 🎨 Музейный комплекс Субрейру
- 🌊 Прогулка по побережью Эрисейры
- 🍽️ Обед с видом на океан
- 🎶 Уникальные шесть органов в базилике
Что можно увидеть
- Дворец Мафра
- Базилика Мафра
- Музейный комплекс Субрейру
Описание экскурсииВ небольшом и скромном местечке, расположенном в северном пригороде Лиссабона, стоит один из самых грандиозных шедевров португальской архитектуры в стиле позднего барокко, символ королевского могущества и родительской любви – величественный Дворец Мафра. Это грандиозный дворец-монастырь, воздвигнутый в первой половине XVIII века по велению короля Португалии Жуана V. Библиотека в стиле рококо, расположенная в одном из залов дворца, конкурирует с великолепием библиотеки Аббатства Мелк в Австрии. Базилика, в которой есть шесть органов, также впечатляет туристов довольно необычным ансамблем. После обзора дворца попадем в деревушку Субрейро, из которой сделан музейный комплекс известным португальским скульптором Жозе Франко. Это типичная португальская деревня начала XX века: дома, школа и другие пристройки, слепленные из глины в уменьшенных размерах. Каждый домик – история человека с его профессией. В доме сапожника сапожник шьет сапоги, в доме пекаря люди пекут хлеб. Обязательно там попробуйте типичный португальский хлеб с копченой колбасой и португальскую сангрию. Рядом с г. Мафра расположился уютный и солнечный рыбацкий поселок – Эрисейра. Вы насладитесь прогулкой по побережью океана, которое украшают традиционные домики и лодки рыбаков. Многих португальцев притягивает сюда местная гастрономия и просто прекрасный отдых на берегу Атлантики. Здесь море дарит свежайшую рыбу и морепродукты, а земля хорошее мясо, овощи и фрукты. Вы восхититесь обедом в местном ресторане!
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец и Базилика г. Мафра
- Музейный комплекс (Португальская типичная деревня начала XX века)
- Рыбацкий поселок Эрисейра
- Океан и пляжи
Что включено
- Услуги гида
- Автомобиль и транспортные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
-
5%
Фотопрогулка
до 8 чел.
В атмосферную Мафру из Лиссабона - с профессиональным фотографом-гидом
Увидеть королевский дворец с летучими мышами, музей-деревню, как у бабушки, и океанские пляжи
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от €252
€265 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Мафра - королевский дворец, музей-деревня как у бабушки и пляжи Эрисейры
Начало: Лиссабон, ваш отель
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€440 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дворцовое ожерелье: Мафра - Синтра - Келуш
Путешествие по королевским дворцам Португалии: от барокко до рококо, с погружением в историю и архитектуру
Начало: Лиссабон, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€320 за всё до 6 чел.