Автопутешествие в музей-деревню в Мафре и королевский дворец со старинной библиотекой, охраняемой летучими мышами с прогулкой вдоль самых красивых пляжей Эрисейры, со вкусным обедом или кофе на набережной. Бонус - фотографии профессионала.
Описание экскурсииВыезд из в 9:00 из Лиссабона - начинаем в деревне-музее Жозе Франко: увидим традиционные домики, маленькие ветряные мельницы и другие милые детали, демонстрирующие колоритность португальской деревни. - переезжаем к королевскому дворцу Мафры, осматриваем дворец: базилику, уникальную библиотеку с 40 000 книгами, охраняемую по ночам летучими мышами, монастырь и сад - после дворца едем к океану в Эрисейру, обедаем в ресторане за 15€ (20€ с вином) или пьем кофе на набережной - после отдыха и обеда выходим на 1,5-2-х часовую прогулку вдоль океана мимо старого форта, заканчиваем на одной из самых красивейших обзорных площадок у пляжа Рибейра д'Ильяш Или (на выбор) идем вдоль пляжей к месту, где река Лизандру впадает в океан. Во время прогулки выпьем бокальчик настоящего португальского вина или сделаем кофе с видом на океан. Вместо прогулки у океана можем завершить день в королевском охотничьем парке Мафры, где встречаются живые олени. Приятным памятным сувениром нашего приключения станут профессиональные и живые фотографии, сделанные гидом, являющимся профессиональным фотографом. Что интересного мы увидим: Дворец Мафры - португальский национальный памятник, внесенный в список Всемирного наследия. Великолепие дворца поражает воображение не меньше, чем стоимость его строительства, ибо всё бразильское золото лилось рекой для скорейшего завершения проекта. Дворец построили всего за 13 лет. Деревня-музей - построен в 60-е Сеньором Жозе Франко. Он стремился воспроизвести самые теплые воспоминания детства в этом необычном проекте. Это самая настоящая уютная деревенька Португалии, со всем местным колоритом. Эрисейра - культовое «место силы» серферов всего мира сравнимое лишь с Австралией. Прогулка вдоль океана подойдет для любого уровня подготовки, но будут небольшие подъёмы и спуски. Сам городок Эрисейра - бывшая рыбацкая деревня - невероятно уютная, с маленькими белеными домиками и узкими улочками, рыбацкими лодками у берега, прогулка по ней вызывает самые яркие эмоции!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- От 20 фотографий профессионального фотографа
- Микроавтобус с кондиционером и страховкой
- Вода, бутылка вина или кофе приготовленный гидом
Что не входит в цену
- Обед в ресторане или кофе в городе
- Билеты в дворец музеи и кородевский парк
Место начала и завершения?
Лиссабон, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
Завтра в 11:00
15 ноя в 13:00
€55 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Мыс Рока и 5 пляжей Лиссабона: путешествие на край земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
Сегодня в 17:30
15 ноя в 08:00
€200 за всё до 6 чел.