Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Автопутешествие в музей-деревню в Мафре и королевский дворец со старинной библиотекой, охраняемой летучими мышами с прогулкой вдоль самых красивых пляжей Эрисейры, со вкусным обедом или кофе на набережной. Бонус - фотографии профессионала.

Описание экскурсии Выезд из в 9:00 из Лиссабона - начинаем в деревне-музее Жозе Франко: увидим традиционные домики, маленькие ветряные мельницы и другие милые детали, демонстрирующие колоритность португальской деревни. - переезжаем к королевскому дворцу Мафры, осматриваем дворец: базилику, уникальную библиотеку с 40 000 книгами, охраняемую по ночам летучими мышами, монастырь и сад - после дворца едем к океану в Эрисейру, обедаем в ресторане за 15€ (20€ с вином) или пьем кофе на набережной - после отдыха и обеда выходим на 1,5-2-х часовую прогулку вдоль океана мимо старого форта, заканчиваем на одной из самых красивейших обзорных площадок у пляжа Рибейра д'Ильяш Или (на выбор) идем вдоль пляжей к месту, где река Лизандру впадает в океан. Во время прогулки выпьем бокальчик настоящего португальского вина или сделаем кофе с видом на океан. Вместо прогулки у океана можем завершить день в королевском охотничьем парке Мафры, где встречаются живые олени. Приятным памятным сувениром нашего приключения станут профессиональные и живые фотографии, сделанные гидом, являющимся профессиональным фотографом. Что интересного мы увидим: Дворец Мафры - португальский национальный памятник, внесенный в список Всемирного наследия. Великолепие дворца поражает воображение не меньше, чем стоимость его строительства, ибо всё бразильское золото лилось рекой для скорейшего завершения проекта. Дворец построили всего за 13 лет. Деревня-музей - построен в 60-е Сеньором Жозе Франко. Он стремился воспроизвести самые теплые воспоминания детства в этом необычном проекте. Это самая настоящая уютная деревенька Португалии, со всем местным колоритом. Эрисейра - культовое «место силы» серферов всего мира сравнимое лишь с Австралией. Прогулка вдоль океана подойдет для любого уровня подготовки, но будут небольшие подъёмы и спуски. Сам городок Эрисейра - бывшая рыбацкая деревня - невероятно уютная, с маленькими белеными домиками и узкими улочками, рыбацкими лодками у берега, прогулка по ней вызывает самые яркие эмоции!

