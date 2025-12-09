Мои заказы

Легенда о вечной любви и средневековая сказка в центральной Португалии

Вдохновиться романтическими легендами в путешествии по Мафре, Обидушу, Алкобасу, Назаре из Лиссабона
История, океан, любовь и легенды — этот день унесёт вас за пределы Лиссабона к готическому монастырю в Алкобасе и драматичным скалам Назаре. Вы услышите важные для португальской культуры сюжеты. Выясните, как подводный каньон изменил жизнь на побережье Атлантики. И попробуете сладости, которые созданы, чтобы утешить разбитые сердца.
Легенда о вечной любви и средневековая сказка в центральной Португалии© Дмитрий
Легенда о вечной любви и средневековая сказка в центральной Португалии© Дмитрий
Легенда о вечной любви и средневековая сказка в центральной Португалии© Дмитрий

Описание экскурсии

Уютная Мафра

  • Исследуете грандиозный королевский дворец 18 века и услышите историю его создания
  • Погрузитесь в атмосферу провинциального спокойствия и попробуете настоящий португальский завтрак в старинной кондитерской — свежие пастель-де-ната, хрустящие местные булочки и ароматный кофе

Средневековый Обидуш

  • Погуляете по мощёным улочкам, поднимитесь на крепостную стену и узнаете романтическую историю о «подарке королей»
  • Откроете секрет «города невест» и продегустируете знаменитую вишнёвую настойку ginjinha de Óbidos в шоколадном стаканчике

Монастырь Алкобаса — грандиозное аббатство 13 века

  • Вы увидите готический неф с его величественными сводами и знаменитые саркофаги влюблённых Педру и Инеш
  • Поговорим о символах в архитектуре и о том, как вера и власть переплетались в средневековой Португалии

Центр города Алкобаса

  • Вы пройдёте по тихим улочкам, заглянете в лавки и монастырские кондитерские
  • Попробуете десерты doces conventuais, созданные для утешения разбитых сердец
  • Мы поговорим, как легенда стала частью национальной идентичности

Святилище в Назаре на утёсе с видом на Атлантику

  • Вы увидите старинную статую Девы Марии
  • Услышите историю рыцаря, чудом спасённого у края обрыва
  • Полюбуетесь драматичным океанским пейзажем и панорамой пляжа и деревни

Форт Святого Михаила Архангела

  • Мы поднимемся к маяку, с которого открывается знаменитый вид на самые высокие волны в мире
  • Я расскажу о сёрферах, бросающих вызов стихии, и превращении Назаре в мировой символ больших волн

Вы узнаете:

  • Как трагическая история Педру и Инеш изменила Португалию и вдохновила поэтов
  • Зачем португальские короли строили такие огромные монастыри
  • Какую роль играла церковь в средневековой политике
  • Как архитектура становится инструментом пропаганды и памяти
  • Как понятие saudade стало душой португальской культуры
  • Как религиозные представления формируют национальную культуру
  • Почему монахи — лучшие кулинары Португалии и как десерты родились в … прачечной

Кому подойдёт экскурсия

  • Романтикам и мечтателям, парам влюблённых и компаниям друзей
  • Тем, кто хочет отдохнуть от Лиссабона и увидеть менее туристическую, но не менее волшебную Португалию

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на электрокаре Mercedes EQA 250+. В автомобиле есть возможность зарядить телефон и камеру, а также бесплатный Wi-Fi
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается входной билет в монастырь — €15 с чел.
  • Обед и сладости — по желанию (не входят в стоимость)
  • Возможно изменение порядка локаций маршрута в зависимости от времени года и погоды
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет
  • Пеший маршрут не требует специальной физической подготовки, однако будьте готовы к морскому ветру

в понедельник и вторник в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€260
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 134 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
читать дальше

Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно. Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце. Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова. До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии из Лиссабона

Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
На машине
8 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Автомобильное путешествие - история и богатство Португалии в ее знаменитых поселениях
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Португалии
На машине
9 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Португалии в Лиссабоне
Погрузитесь в историю и культуру Португалии с индивидуальной экскурсией по Обидушу, Алкобасе, Баталье и Фатиме. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€550 за всё до 3 чел.
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
На машине
10 часов
54 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
27 дек в 09:15
7 фев в 09:00
€88 за человека
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне