История, океан, любовь и легенды — этот день унесёт вас за пределы Лиссабона к готическому монастырю в Алкобасе и драматичным скалам Назаре. Вы услышите важные для португальской культуры сюжеты. Выясните, как подводный каньон изменил жизнь на побережье Атлантики. И попробуете сладости, которые созданы, чтобы утешить разбитые сердца.
Описание экскурсии
Уютная Мафра
- Исследуете грандиозный королевский дворец 18 века и услышите историю его создания
- Погрузитесь в атмосферу провинциального спокойствия и попробуете настоящий португальский завтрак в старинной кондитерской — свежие пастель-де-ната, хрустящие местные булочки и ароматный кофе
Средневековый Обидуш
- Погуляете по мощёным улочкам, поднимитесь на крепостную стену и узнаете романтическую историю о «подарке королей»
- Откроете секрет «города невест» и продегустируете знаменитую вишнёвую настойку ginjinha de Óbidos в шоколадном стаканчике
Монастырь Алкобаса — грандиозное аббатство 13 века
- Вы увидите готический неф с его величественными сводами и знаменитые саркофаги влюблённых Педру и Инеш
- Поговорим о символах в архитектуре и о том, как вера и власть переплетались в средневековой Португалии
Центр города Алкобаса
- Вы пройдёте по тихим улочкам, заглянете в лавки и монастырские кондитерские
- Попробуете десерты doces conventuais, созданные для утешения разбитых сердец
- Мы поговорим, как легенда стала частью национальной идентичности
Святилище в Назаре на утёсе с видом на Атлантику
- Вы увидите старинную статую Девы Марии
- Услышите историю рыцаря, чудом спасённого у края обрыва
- Полюбуетесь драматичным океанским пейзажем и панорамой пляжа и деревни
Форт Святого Михаила Архангела
- Мы поднимемся к маяку, с которого открывается знаменитый вид на самые высокие волны в мире
- Я расскажу о сёрферах, бросающих вызов стихии, и превращении Назаре в мировой символ больших волн
Вы узнаете:
- Как трагическая история Педру и Инеш изменила Португалию и вдохновила поэтов
- Зачем португальские короли строили такие огромные монастыри
- Какую роль играла церковь в средневековой политике
- Как архитектура становится инструментом пропаганды и памяти
- Как понятие saudade стало душой португальской культуры
- Как религиозные представления формируют национальную культуру
- Почему монахи — лучшие кулинары Португалии и как десерты родились в … прачечной
Кому подойдёт экскурсия
- Романтикам и мечтателям, парам влюблённых и компаниям друзей
- Тем, кто хочет отдохнуть от Лиссабона и увидеть менее туристическую, но не менее волшебную Португалию
Организационные детали
- Экскурсия проходит на электрокаре Mercedes EQA 250+. В автомобиле есть возможность зарядить телефон и камеру, а также бесплатный Wi-Fi
- Дополнительно (по желанию) оплачивается входной билет в монастырь — €15 с чел.
- Обед и сладости — по желанию (не входят в стоимость)
- Возможно изменение порядка локаций маршрута в зависимости от времени года и погоды
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет
- Пеший маршрут не требует специальной физической подготовки, однако будьте готовы к морскому ветру
в понедельник и вторник в 09:00
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 134 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом.
