Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть три величественных дворца Португалии. В Мафре вас ждет грандиозный дворец-монастырь, превосходящий размерами сам городок.



В Синтре вы познакомитесь с главным дворцом, сохранившимся в первозданности, и насладитесь одной из лучших коллекций изразцов.



В Келуше откроется последний дворец Европы в стиле рококо, связанный с важными историческими фигурами. Это путешествие по королевским резиденциям станет незабываемым

Что можно увидеть Дворец Мафра

Дворец Синтра

Дворец Келуш

Описание экскурсии Начинается наш день с посещения города Мафра. Грандиозный дворец-монастырь, построенный королем Жуау V во времена второго расцвета Португалии, превосходит своими размерами сам городок. Это один из самых грандиозных шедевров португальской архитектуры в стиле позднего барокко, символ королевского могущества XVIII века. Кроме залов дворца, увидим монастырский лазарет, уникальную королевскую библиотеку и прекрасную базилику. Далее мы переезжаем в «жемчужину» Португалии, в город Синтра, где вы познакомитесь с ее главным дворцом, символом города, сохранившимся в своей первозданности. Вы увидите в нем одну из лучших коллекций изразцов в Европе, погуляете по залам XIV, XV, XVI веков и заглянете на королевскую кухню, где готовились блюда для банкетов. Обнаружите то, чем не может похвастаться ни один европейский дворец. По дороге из Мафра в Синтру в деревенском ресторане попробуете блюда данного региона. И перед возвращением в гостиницу увидите последний дворец Европы в стиле рококо. Это город Келуш. Национальный дворец тесно связан с важными фигурами в португальской истории и являлся Королевской резиденцией двух поколений монархов. Сегодня он продолжает быть одним из основных наследий португальской архитектуры и паркового озеленения. А также, в залах дворца содержится значительная коллекция, которая отражает королевский вкус в течение XVIII и XIX веков: от барокко через рококо к неоклассицизму.

