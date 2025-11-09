Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть три величественных дворца Португалии. В Мафре вас ждет грандиозный дворец-монастырь, превосходящий размерами сам городок.
В Синтре вы познакомитесь с главным дворцом, сохранившимся в первозданности, и насладитесь одной из лучших коллекций изразцов.
В Келуше откроется последний дворец Европы в стиле рококо, связанный с важными историческими фигурами. Это путешествие по королевским резиденциям станет незабываемым
В Синтре вы познакомитесь с главным дворцом, сохранившимся в первозданности, и насладитесь одной из лучших коллекций изразцов.
В Келуше откроется последний дворец Европы в стиле рококо, связанный с важными историческими фигурами. Это путешествие по королевским резиденциям станет незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественные дворцы
- 📚 Уникальная библиотека
- 🍽️ Традиционная кухня
- 🎨 Коллекция изразцов
- 🌿 Исторические парки
Что можно увидеть
- Дворец Мафра
- Дворец Синтра
- Дворец Келуш
Описание экскурсииНачинается наш день с посещения города Мафра. Грандиозный дворец-монастырь, построенный королем Жуау V во времена второго расцвета Португалии, превосходит своими размерами сам городок. Это один из самых грандиозных шедевров португальской архитектуры в стиле позднего барокко, символ королевского могущества XVIII века. Кроме залов дворца, увидим монастырский лазарет, уникальную королевскую библиотеку и прекрасную базилику. Далее мы переезжаем в «жемчужину» Португалии, в город Синтра, где вы познакомитесь с ее главным дворцом, символом города, сохранившимся в своей первозданности. Вы увидите в нем одну из лучших коллекций изразцов в Европе, погуляете по залам XIV, XV, XVI веков и заглянете на королевскую кухню, где готовились блюда для банкетов. Обнаружите то, чем не может похвастаться ни один европейский дворец. По дороге из Мафра в Синтру в деревенском ресторане попробуете блюда данного региона. И перед возвращением в гостиницу увидите последний дворец Европы в стиле рококо. Это город Келуш. Национальный дворец тесно связан с важными фигурами в португальской истории и являлся Королевской резиденцией двух поколений монархов. Сегодня он продолжает быть одним из основных наследий португальской архитектуры и паркового озеленения. А также, в залах дворца содержится значительная коллекция, которая отражает королевский вкус в течение XVIII и XIX веков: от барокко через рококо к неоклассицизму.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мафра:
- Национальный Королевский дворец и Базилика
- Синтра:
- Главный Национальный дворец Синтры
- Келуш:
- Национальный Королевский дворец и парк
Что включено
- Услуги гида
- Автомобиль и транспортные расходы.
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты во дворцы, по желанию.
Место начала и завершения?
Лиссабон, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
11 ноя в 08:30
12 ноя в 08:30
€387 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия по Синтре из Лиссабона
Полчаса пути от Лиссабона - и вы в Синтре, где вас ждут дворцы, монастыри и удивительные истории
11 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
€200 за всё до 4 чел.