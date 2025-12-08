Лиссабон — это не только уютные улочки, старинные соборы и пастель-де-ната.
В глубине его узких переулков скрываются истории, наполненные морскими битвами, тайными сделками и жизнью тех, кто не подчинялся законам.
Мы приглашаем вас в путешествие по теневой стороне столицы, где в разные века прятались пираты, контрабандисты и беглецы, а таверны гремели от песен моряков.
Описание экскурсииМы отправимся по местам, которые некогда были центром пиратской жизни, контрабандных сделок и опасных приключений. Легенды, реальные исторические факты, морские традиции и тайны старого Лиссабона — всё это ждёт вас на прогулке. Мы расскажем о самых грозных пиратских нападениях на город, о спрятанных сундуках с золотом и об исчезнувших кораблях, полных добычи. Вы узнаете:
- Как Лиссабон стал лакомым кусочком для пиратов и морских грабителей;
- Где встречались контрабандисты и какие товары незаконно ввозились в город;
- Какую роль в теневой истории города сыграли таверны и трактиры;
- Какую роль в теневой истории города сыграли таверны и трактиры;
- Какие легенды сохранились о самых известных пиратских налётах и тайных убежищах морских разбойников. Маршрут экскурсии Мы начнём наше путешествие в районе Кайш-ду-Содре — некогда злачном квартале, где находились таверны и бордели, в которых моряки спускали добычу. Затем пройдём через Рибейра-даш-Наус, место, где строились корабли, многие из которых становились добычей пиратов. В районе Алфама узнаем, как его узкие улицы помогали контрабандистам скрываться от властей, а в Кафедральном соборе расскажем о монахах, которые благословляли капитанов на долгие плавания, порой не совсем законные. Закончим наш маршрут в таверне Trobadores — Taberna Medieval, где, в атмосфере средневекового трактира, можно будет представить, как пираты договаривались о сделках, нанимали экипажи и делили добычу.
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Кайш-ду-Содре
- Рибейра-даш-Наус
- Район Алфама
- Таверна Trobadores - Taberna Medieval
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Входные билеты в музеи.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится по согласованию с гидом
- Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
