Мои заказы

Экскурсии с пиратской тематикой

Найдено 3 экскурсии в категории «Пираты» в Лиссабоне на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Португальский рай Серра-да-Аррабида
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Португальский рай Серра-да-Аррабида: экскурсия из Лиссабона
Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида
Начало: Из вашего отеля
«Внутри мы отыщем часовню, и вы узнаете легенду про спрятанное здесь пиратское сокровище»
19 окт в 09:30
20 окт в 09:30
€280 за всё до 6 чел.
Пираты и контрабандисты Лиссабона: Тёмные тайны города
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пираты и контрабандисты Лиссабона: Тёмные тайны города
Начало: По договоренности
«Мы приглашаем вас в путешествие по теневой стороне столицы, где в разные века прятались пираты, контрабандисты и беглецы, а таверны гремели от песен моряков»
Завтра в 11:00
18 окт в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Пираты и контрабандисты Лиссабона
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны пиратского Лиссабона
Лиссабон хранит множество тайн о пиратах и контрабандистах. Узнайте, как город стал центром морских авантюр и нелегальных сделок
Начало: У терминала Cais do Sodré
«Рибейра-даш-Науш — место, где строились корабли, многие из которых становились добычей пиратов»
Завтра в 10:30
18 окт в 09:30
от €180 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aliaksandr
    12 декабря 2024
    Португальский рай Серра-да-Аррабида
    Экскурсию проводил гид Алексей! Алексей прекрасный рассказчик, знает много интересного о Португалии. Выполнил программу полностью, заботился о комфорте. Рекомендую! Вишенкой на торте стало угощение вкусным вином на Cabo de Espichel. Потрясающие эмоции и фото!
  • А
    Анатолий
    5 октября 2024
    Португальский рай Серра-да-Аррабида
    Снова наш гид Алексей и опять невероятно интересные факты, неисякаемый поток историй. Природа и неповторимые пейзажи Серра-да-Аррабида все просто супер. Спасибо Алексей.
  • Б
    Бронислав
    11 сентября 2024
    Португальский рай Серра-да-Аррабида
    Экскурсия очень познавательная и красивая! Спасибо за данную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Пираты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Португальский рай Серра-да-Аррабида
  2. Пираты и контрабандисты Лиссабона: Тёмные тайны города
  3. Пираты и контрабандисты Лиссабона
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Статуя Христа
  7. Район Байша
  8. Набережная
  9. Памятник первооткрывателям
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в октябре 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Пираты" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 280. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пираты», 3 ⭐ отзыва, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь