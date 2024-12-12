Индивидуальная
до 6 чел.
Португальский рай Серра-да-Аррабида: экскурсия из Лиссабона
Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида
Начало: Из вашего отеля
«Внутри мы отыщем часовню, и вы узнаете легенду про спрятанное здесь пиратское сокровище»
19 окт в 09:30
20 окт в 09:30
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пираты и контрабандисты Лиссабона: Тёмные тайны города
Начало: По договоренности
«Мы приглашаем вас в путешествие по теневой стороне столицы, где в разные века прятались пираты, контрабандисты и беглецы, а таверны гремели от песен моряков»
Завтра в 11:00
18 окт в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны пиратского Лиссабона
Лиссабон хранит множество тайн о пиратах и контрабандистах. Узнайте, как город стал центром морских авантюр и нелегальных сделок
Начало: У терминала Cais do Sodré
«Рибейра-даш-Науш — место, где строились корабли, многие из которых становились добычей пиратов»
Завтра в 10:30
18 окт в 09:30
от €180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAliaksandr12 декабря 2024Экскурсию проводил гид Алексей! Алексей прекрасный рассказчик, знает много интересного о Португалии. Выполнил программу полностью, заботился о комфорте. Рекомендую! Вишенкой на торте стало угощение вкусным вином на Cabo de Espichel. Потрясающие эмоции и фото!
- ААнатолий5 октября 2024Снова наш гид Алексей и опять невероятно интересные факты, неисякаемый поток историй. Природа и неповторимые пейзажи Серра-да-Аррабида все просто супер. Спасибо Алексей.
- ББронислав11 сентября 2024Экскурсия очень познавательная и красивая! Спасибо за данную экскурсию!
