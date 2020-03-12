4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Расшифровать послания самого загадочного ордена мира на авторской прогулке по историческому центру

Валерия
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Валерия – ваш гид
Вольные Каменщики оставили в наследство много шифров и кодов, которые можно увидеть практически на каждом старинном доме Лиссабона.

На прогулке вы научитесь читать загадочные символы и сложите их в удивительную книгу посланий.

А также узнаете о традициях ордена и поразитесь его роли в судьбе столицы.
€24
22 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча на ст. Кайш-ду-Содрэ
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Тайны масонов Лиссабона
Тайны масонов Лиссабона

Что вас ожидает

Факты о величайшем тайном обществе планеты
Загадочные, закрытые, могущественные — это все о масонах. Вы узнаете о традициях посвящения в члены ложи, особых правилах приветствия между собой и некоторых нюансах рукопожатия. Также я расскажу о происхождении названия Ордена Вольных Каменщиков, который удивительным образом смог вобрать в себя различные элементы трех великих религий мира. О его следе в истории португальской столицы и о том, почему порой так сложно понять значение масонских символов, многие из которых оставлены на самом виду.

Поиски знаков и посланий на улицах Лиссабона
Путь начнется с «Гнёздышка любви» — последнего публичного дома Лиссабона. Вы разгадаете тайну памятника Адамаштору и крошечного золотого человечка на мирадоре Св. Катерины. Узнаете, что связывало графа Калиостро с Португалией, и увидите дворец, где жил великий маг. Услышите невероятные факты знаменитого дворца Шиаду, где писалась история Португалии. На улице Гарретт отыщете и расшифруете множество масонской символики, в том числе пятиконечную звезду. История площади Россиу, «пупа Земли», сведёт воедино карточную колоду, 4 ангелов и Педро IV. Вы откроете, что может обозначать барельеф с рукопожатием, а затем отправитесь искать огромного орла на улицу Аугусто. Завершится прогулка на площади Коммерции, где сразу два зашифрованных памятника архитектуры дополнят представления о масонстве в Португалии.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная
  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено
Тайны масонов Лиссабона
Тайны масонов Лиссабона
Тайны масонов Лиссабона
Тайны масонов Лиссабона
Тайны масонов Лиссабона
Тайны масонов Лиссабона

Экскурсия проводится в среду, четверг и субботу в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ст. Кайш-ду-Содрэ.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Валерия
Валерия
Приветствую, вас, дорогие первооткрыватели! Да, каждый путешественник первооткрыватель, согласны? А на что похожи страны? На книги, которые предстоит прочесть за несколько дней. Книга «Португалия» увесистый том. Давайте откроем его! Меня зовут Валерия. Я писатель, гид и коренная одесситка в 4 поколении. Лиссабон стал моим вторым домом после Одессы. Люблю историю, люблю находить необычные факты в обычных вещах, люблю наблюдать и выискивать что-то новое там, где, казалось бы, все давно известно и понятно. А еще я обожаю любопытных путешественников. Вы такие? Тогда, давайте прогуляемся вместе по Лиссабону! Авторские прогулки и нестандартные маршруты вам гарантированы.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Валерия зарекомендовала себя как профессионал, настоящий кладезь фактов о масонах. Тем, кому интересна данная тема, рекомендую данную экскурсию.
28 февраля 2020
Замечательная экскурсия, благодаря которой погружаешься в атмосферу города. Валерия очень интересно преподносила информацию и учитывала все наши пожелания. Экскурсия сильно нескучная и абсолютно нестандартная. Очень рекомендуем :)
20 февраля 2020
Необычная тема, удобно составленный маршрут. Валерия - интересный и нестандартный рассказчик. Рекомендуем в дополнение к классическим экскурсиям по городу.
29 января 2020
Были на экскурсии с коллегой.Конечно,эту тему мало людей знают и понимают глубоко. Валерия-одна из тех,кто знает,изучает ее, и доносит до туристов доступно. Можно задать любой,даже самый нелепый вопрос,получить ответ, и не почувствовать себя неловко при этом.Туристам очень рекомендую смелее выбирать эту экскурсию.Она неожиданна и с сюрпризами.Спасибо,Валерия! (уже начала читать Пессоа). ;-)

Валерия проводит ещё 3 экскурсии

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