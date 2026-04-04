4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вольные Каменщики оставили в наследство множество шифров и кодов, которые можно увидеть на каждом старинном доме Лиссабона. На этой прогулке туристы научатся читать загадочные символы и сложат их в удивительную книгу посланий. Узнают о традициях ордена и поразятся его роли в судьбе столицы. Прогулка включает посещение ключевых мест, связанных с масонами, и раскрывает их тайны, оставленные на улицах города

Описание экскурсии

Факты о величайшем тайном обществе планеты

Загадочные, закрытые, могущественные — это все о масонах. Вы узнаете о традициях посвящения в члены ложи, особых правилах приветствия между собой и некоторых нюансах рукопожатия. Также я расскажу о происхождении названия Ордена Вольных Каменщиков, который удивительным образом смог вобрать в себя различные элементы трех великих религий мира. О его следе в истории португальской столицы и о том, почему порой так сложно понять значение масонских символов, многие из которых оставлены на самом виду.

Поиски знаков и посланий на улицах Лиссабона

Путь начнется с «Гнёздышка любви» — последнего публичного дома Лиссабона. Вы разгадаете тайну памятника Адамаштору и крошечного золотого человечка на мирадоре Св. Катерины. Узнаете, что связывало графа Калиостро с Португалией, и увидите дворец, где жил великий маг. Услышите невероятные факты знаменитого дворца Шиаду, где писалась история Португалии. На улице Гарретт отыщете и расшифруете множество масонской символики, в том числе пятиконечную звезду. История площади Россиу, «пупа Земли», сведёт воедино карточную колоду, 4 ангелов и Педро IV. Вы откроете, что может обозначать барельеф с рукопожатием, а затем отправитесь искать огромного орла на улицу Аугусто. Завершится прогулка на площади Коммерции, где сразу два зашифрованных памятника архитектуры дополнят представления о масонстве в Португалии.

Организационные детали