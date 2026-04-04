4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Загадочные, закрытые, могущественные — это все о масонах. Вы узнаете о традициях посвящения в члены ложи, особых правилах приветствия между собой и некоторых нюансах рукопожатия. Также я расскажу о происхождении названия Ордена Вольных Каменщиков, который удивительным образом смог вобрать в себя различные элементы трех великих религий мира. О его следе в истории португальской столицы и о том, почему порой так сложно понять значение масонских символов, многие из которых оставлены на самом виду.
Поиски знаков и посланий на улицах Лиссабона
Путь начнется с «Гнёздышка любви» — последнего публичного дома Лиссабона. Вы разгадаете тайну памятника Адамаштору и крошечного золотого человечка на мирадоре Св. Катерины. Узнаете, что связывало графа Калиостро с Португалией, и увидите дворец, где жил великий маг. Услышите невероятные факты знаменитого дворца Шиаду, где писалась история Португалии. На улице Гарретт отыщете и расшифруете множество масонской символики, в том числе пятиконечную звезду. История площади Россиу, «пупа Земли», сведёт воедино карточную колоду, 4 ангелов и Педро IV. Вы откроете, что может обозначать барельеф с рукопожатием, а затем отправитесь искать огромного орла на улицу Аугусто. Завершится прогулка на площади Коммерции, где сразу два зашифрованных памятника архитектуры дополнят представления о масонстве в Португалии.
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€70
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Базилика да Эштрела
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1585 туристов
Bom dia! Наши дорогие путешественники. Мы — команда гидов, влюблённых в Португалию и её историю. Не перестаём искать новые факты и делаем открытия для себя и для вас. Португалия действительно читать дальшеуменьшить
способна удивить даже самого искушённого туриста: историей, личностями, архитектурой, парками.
Наша команда — это филологи и историки, для которых Лиссабон стал вторым домом больше десяти лет назад. «Жить с широко распахнутыми глазами» таков наш девиз и именно он не даёт нам останавливаться в наших поисках удивительных фактов. И это далеко не всё, что может для вас продемонстрировать маленькая страна. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Dan
Экскурсия по масонскому Лиссабону с Валерией получилась глубокой и атмосферной. Особенно запомнилось кладбище Prazeres Cemetery — место с сильной энергетикой и скрытой символикой, которую она помогает увидеть. Валерия очень гибко ведёт читать дальшеуменьшить
маршрут и тонко чувствует интерес, создавая практически личное путешествие. Иногда хотелось чуть больше вводного контекста, но это не снижает общего впечатления. Отдельное спасибо за убедительный совет сразу после экскурсии отправиться на живую музыку фаду — я последовал ему и получил огромное удовольствие. В целом — необычный и ценный опыт. Предвкушаю наше следующее путешествие по местам еврейской истории Лисабона. Один Рамбам чего стоит!
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Е
Елена
Первый раз попали на кладбище за рубежом во время экскурсии. Были поражены тому, сколько нового и таинственного можно там увидеть и расшифровать. Валерия - увлеченный и знающий экскурсовод. Она отлично читать дальшеуменьшить
разбирается в теме рыцарских орденов и массонских лож, имеет свою интерпретацию событий. Кроме того, мы очень благодарны Валерии за полезные советы по выбору гостинцев, магазинов и ресторана и за уделенное нам особое внимание и время!
Валерия
Ответ организатора:
Благодарю за высокую оценку работы. Это даёт стимул продолжать поиски необходимых материал. Спасибо, что выбрали меня! Елена и Павел, вы прекрасные необыкновенно любознательные путешественники, открытые новой информации, сохраняйте это качество, где бы вы не путешествовали.
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Е
Елена
Это было воскресенье, мы встретились на клабище и это было потрясающе!
Экскурсия "Тайны масонов" с Валерией без преувеличений покорила нас)
Она с таким энтузиазмом рассказывает об истории и тайнах Лиссабона, что просто читать дальшеуменьшить
завораживает. Каждая остановка на маршруте открывает что-то новое и удивительное. Валерия действительно знает свое дело и делает этот опыт по-настоящему хорошо) Ее энергия и харизма не оставят вас равнодушным, она словно воплощение страсти к своей работе. Эта экскурсия с Валерией - это не просто прогулка, а настоящее приключение,
Очень рекомендую)
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Олеся
Очень интересная экскурсия и прекрасная беседа о масонах и их символах))) Рекомендую🥰😍😻💜🔥Я довольна
+2
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Шахмина
Благодарим Валерию за такую экскурсию, очень необычная, но интересная. Валерия посвятила нас в историю создания масонов и их лож, значения знаков. Мы научились немного читать знаки на фасадах зданий. Это читать дальшеуменьшить
было очень интересно. 3 часа пролетели как один миг. Впечатляют большие познания истории не просто поверхностно, а с знанием деталей. Еще раз благодарим! Желаем побольше клиентов и интересных впечатлений! У вас дух исследователя и нам это импонирует 😘
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Е
Елена
Валерия талантливый экскурсовод, все объясняет последовательно, простым языком о сложном. История 300 лет теперь структурного уложена и понятна. А так же Валерия очень приятный человек и с ней можно ходить на экскурсии хоть на весь день. Расставаться не хотелось. Будем в Лиссабоне, точно обратимся к ней за другими экскурсиями