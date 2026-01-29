121 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

На прогулке по центральным историческим районам Лиссабона вы погрузитесь в атмосферу города, где переплетается история и современность.От вокзала Кайш-ду-Содре до старейшего рынка Рибейра, от площади Сан-Паулу с её Розовой улицей

до оперного театра Сан-Карлуш, каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вы узнаете о знаковых кафе Лиссабона, таких как Бенард и Бразильера, где собирались интеллектуалы и аристократы, и сможете отведать традиционные лакомства. Вашему взору предстанут истории о ярких личностях прошлых эпох, включая «народного короля» Луиша I и великого поэта Камоэшу. Мы познакомим вас с историей первого в мире книжного магазина и первого лифта в Лиссабоне. На площади Россиу, у самого высокого памятника в городе, вы услышите печальную и поучительную историю королевской семьи. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить дух Лиссабона и узнать его тайны, которые останутся с вами навсегда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Фрагменты лиссабонской жизни вчера и сегодня

Наше путешествие начнётся со старинной улочки Лиссабона у фуникулера «Бика». Первый подъёмник, созданный Раулем дю Понсаром, более ста лет помогает путешественникам преодолевать холм, где когда-то был установлен маяк.

Также мы посетим смотровую площадку св. Катерины, где вы насладитесь прекрасным видом на Тежу и восхититесь фантазией скульптора, создавшего Адамаштора. Нам предстоит разгадать все загадки, зашифрованные в камне: от первооткрывателей до масонских символов.

Вас ждёт район лиссабонских рыбачек, которые так похожи на своих «сестер из Одессы». Здесь вы узнаете, почему Альберт Эйнштейн восхищался ими и почему они с стали главной достопримечательностью Лиссабона 20-х годов 20 века. После мы прогуляемся по улочкам одного из самых «молодых» районов Лиссабона, которому всего 600 лет — Байрру-Алту. Здесь вы услышите о хитром короле Мануэло I.

У оперного театра Сан-Карлуш поговорим о театралах 18 века, спорящих о том, чей театр круче: этот или новый, выстроенный королевой Марией II? А чуть позже будет еще несколько удивительных историй — о церкви Св. Антония, исполняющей желания, и секретах готического собора Сэ.

Знаковые кафе столицы

На площади Шиаду задержимся у двух знаменитых кафе Лиссабона — Бенард и Бразильера. Вы услышите легенды старинных заведений и рассказы об их гостях — интеллектуалах и аристократах. Сможете сделать красивые снимки в исторических помещениях и купить свежеиспеченные превосходные круассаны. А еще во время прогулки я покажу отличное место, где грех не подкрепиться жинжой — вишневой наливкой из шоколадных стаканчиков.

Истории о ярких личностях прошлых эпох

Мы поднимемся на гору Кармель, чтобы узнать, из-за чего поссорился главнокомандующий португальской армии с королем и кто их помирил. А также, кто из правителей создал музей землетрясения под открытым небом. После мы восхитимся видами со смотровой площадки лифта Санта-Жушта и узнаем тайну строительства этого великолепного сооружения в стиле «пламенеющая готика».

Возле памятника Камоэшу речь пойдет о двух интригующих версиях биографии великого поэта, жившего в эпоху завоеваний. На улице Гаретт я расскажу о давшем ей название публицисте, поэте, романисте и министре в одном лице. Познакомлю с историей первого в мире книжного магазина и первого лифта в городе. На площади Россиу мы узнаем легенду «волн» из калсады, а так же, можно ли взять в аренду театр, чтобы провести в нём свой юбилей.

Завершится наше путешествие у церкви св. Доминика, где в своё время располагался офис инквизиции.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на знаменитом фуникулере Bica — 3,8 евро с человека. Проезд на автобусе от площади Фиги до церкви святого Антония — 2,50 евро с человека.