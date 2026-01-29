121 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

От вокзала Кайш-ду-Содре до старейшего рынка Рибейра, от площади Сан-Паулу с её Розовой улицей
7 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Погружение в атмосферу исторического Лиссабона
- 📜 Узнаете секреты древнего города на семи холмах
- 👀 Восхититесь видами со смотровых площадок
- 🎭 Откроете для себя театральные истории 18 века
- 🍷 Попробуете знаменитую вишневую наливку жинжа
- 📸 Сделаете красивые снимки в знаковых кафе
- 🕵️♂️ Разгадаете загадки масонских символов
Что можно увидеть
- Фуникулер «Бика»
- Смотровая площадка св. Катерины
- Район лиссабонских рыбачек
- Байрру-Алту
- Театр Сан-Карлуш
- Церковь Св. Антония
- Собор Сэ
- Площадь Шиаду
- Кафе Бенард
- Кафе Бразильера
- Гора Кармель
Описание экскурсии
Фрагменты лиссабонской жизни вчера и сегодня
Наше путешествие начнётся со старинной улочки Лиссабона у фуникулера «Бика». Первый подъёмник, созданный Раулем дю Понсаром, более ста лет помогает путешественникам преодолевать холм, где когда-то был установлен маяк.
Также мы посетим смотровую площадку св. Катерины, где вы насладитесь прекрасным видом на Тежу и восхититесь фантазией скульптора, создавшего Адамаштора. Нам предстоит разгадать все загадки, зашифрованные в камне: от первооткрывателей до масонских символов.
Вас ждёт район лиссабонских рыбачек, которые так похожи на своих «сестер из Одессы». Здесь вы узнаете, почему Альберт Эйнштейн восхищался ими и почему они с стали главной достопримечательностью Лиссабона 20-х годов 20 века. После мы прогуляемся по улочкам одного из самых «молодых» районов Лиссабона, которому всего 600 лет — Байрру-Алту. Здесь вы услышите о хитром короле Мануэло I.
У оперного театра Сан-Карлуш поговорим о театралах 18 века, спорящих о том, чей театр круче: этот или новый, выстроенный королевой Марией II? А чуть позже будет еще несколько удивительных историй — о церкви Св. Антония, исполняющей желания, и секретах готического собора Сэ.
Знаковые кафе столицы
На площади Шиаду задержимся у двух знаменитых кафе Лиссабона — Бенард и Бразильера. Вы услышите легенды старинных заведений и рассказы об их гостях — интеллектуалах и аристократах. Сможете сделать красивые снимки в исторических помещениях и купить свежеиспеченные превосходные круассаны. А еще во время прогулки я покажу отличное место, где грех не подкрепиться жинжой — вишневой наливкой из шоколадных стаканчиков.
Истории о ярких личностях прошлых эпох
Мы поднимемся на гору Кармель, чтобы узнать, из-за чего поссорился главнокомандующий португальской армии с королем и кто их помирил. А также, кто из правителей создал музей землетрясения под открытым небом. После мы восхитимся видами со смотровой площадки лифта Санта-Жушта и узнаем тайну строительства этого великолепного сооружения в стиле «пламенеющая готика».
Возле памятника Камоэшу речь пойдет о двух интригующих версиях биографии великого поэта, жившего в эпоху завоеваний. На улице Гаретт я расскажу о давшем ей название публицисте, поэте, романисте и министре в одном лице. Познакомлю с историей первого в мире книжного магазина и первого лифта в городе. На площади Россиу мы узнаем легенду «волн» из калсады, а так же, можно ли взять в аренду театр, чтобы провести в нём свой юбилей.
Завершится наше путешествие у церкви св. Доминика, где в своё время располагался офис инквизиции.
Организационные детали
Дополнительные расходы: проезд на знаменитом фуникулере Bica — 3,8 евро с человека. Проезд на автобусе от площади Фиги до церкви святого Антония — 2,50 евро с человека.
в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€70
|Дети до 16 лет
|€15
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
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И в конце концов вы непременно захотите вернуться в новую лиссабонскую историю))