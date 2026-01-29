121 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Тайны Лиссабона

Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
На прогулке по центральным историческим районам Лиссабона вы погрузитесь в атмосферу города, где переплетается история и современность.

От вокзала Кайш-ду-Содре до старейшего рынка Рибейра, от площади Сан-Паулу с её Розовой улицей
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до оперного театра Сан-Карлуш, каждый уголок расскажет свою уникальную историю.

Вы узнаете о знаковых кафе Лиссабона, таких как Бенард и Бразильера, где собирались интеллектуалы и аристократы, и сможете отведать традиционные лакомства.

Вашему взору предстанут истории о ярких личностях прошлых эпох, включая «народного короля» Луиша I и великого поэта Камоэшу. Мы познакомим вас с историей первого в мире книжного магазина и первого лифта в Лиссабоне.

На площади Россиу, у самого высокого памятника в городе, вы услышите печальную и поучительную историю королевской семьи.

Эта экскурсия - идеальный способ ощутить дух Лиссабона и узнать его тайны, которые останутся с вами навсегда

4.9
209 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Погружение в атмосферу исторического Лиссабона
  • 📜 Узнаете секреты древнего города на семи холмах
  • 👀 Восхититесь видами со смотровых площадок
  • 🎭 Откроете для себя театральные истории 18 века
  • 🍷 Попробуете знаменитую вишневую наливку жинжа
  • 📸 Сделаете красивые снимки в знаковых кафе
  • 🕵️‍♂️ Разгадаете загадки масонских символов
Тайны Лиссабона
Тайны Лиссабона
Тайны Лиссабона

Что можно увидеть

  • Фуникулер «Бика»
  • Смотровая площадка св. Катерины
  • Район лиссабонских рыбачек
  • Байрру-Алту
  • Театр Сан-Карлуш
  • Церковь Св. Антония
  • Собор Сэ
  • Площадь Шиаду
  • Кафе Бенард
  • Кафе Бразильера
  • Гора Кармель

Описание экскурсии

Фрагменты лиссабонской жизни вчера и сегодня

Наше путешествие начнётся со старинной улочки Лиссабона у фуникулера «Бика». Первый подъёмник, созданный Раулем дю Понсаром, более ста лет помогает путешественникам преодолевать холм, где когда-то был установлен маяк.

Также мы посетим смотровую площадку св. Катерины, где вы насладитесь прекрасным видом на Тежу и восхититесь фантазией скульптора, создавшего Адамаштора. Нам предстоит разгадать все загадки, зашифрованные в камне: от первооткрывателей до масонских символов.

Вас ждёт район лиссабонских рыбачек, которые так похожи на своих «сестер из Одессы». Здесь вы узнаете, почему Альберт Эйнштейн восхищался ими и почему они с стали главной достопримечательностью Лиссабона 20-х годов 20 века. После мы прогуляемся по улочкам одного из самых «молодых» районов Лиссабона, которому всего 600 лет — Байрру-Алту. Здесь вы услышите о хитром короле Мануэло I.

У оперного театра Сан-Карлуш поговорим о театралах 18 века, спорящих о том, чей театр круче: этот или новый, выстроенный королевой Марией II? А чуть позже будет еще несколько удивительных историй — о церкви Св. Антония, исполняющей желания, и секретах готического собора Сэ.

Знаковые кафе столицы

На площади Шиаду задержимся у двух знаменитых кафе Лиссабона — Бенард и Бразильера. Вы услышите легенды старинных заведений и рассказы об их гостях — интеллектуалах и аристократах. Сможете сделать красивые снимки в исторических помещениях и купить свежеиспеченные превосходные круассаны. А еще во время прогулки я покажу отличное место, где грех не подкрепиться жинжой — вишневой наливкой из шоколадных стаканчиков.

Истории о ярких личностях прошлых эпох

Мы поднимемся на гору Кармель, чтобы узнать, из-за чего поссорился главнокомандующий португальской армии с королем и кто их помирил. А также, кто из правителей создал музей землетрясения под открытым небом. После мы восхитимся видами со смотровой площадки лифта Санта-Жушта и узнаем тайну строительства этого великолепного сооружения в стиле «пламенеющая готика».

Возле памятника Камоэшу речь пойдет о двух интригующих версиях биографии великого поэта, жившего в эпоху завоеваний. На улице Гаретт я расскажу о давшем ей название публицисте, поэте, романисте и министре в одном лице. Познакомлю с историей первого в мире книжного магазина и первого лифта в городе. На площади Россиу мы узнаем легенду «волн» из калсады, а так же, можно ли взять в аренду театр, чтобы провести в нём свой юбилей.

Завершится наше путешествие у церкви св. Доминика, где в своё время располагался офис инквизиции.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на знаменитом фуникулере Bica — 3,8 евро с человека. Проезд на автобусе от площади Фиги до церкви святого Антония — 2,50 евро с человека.

в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€70
Дети до 16 лет€15
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Rua Calhariz Bica
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1585 туристов
Bom dia! Наши дорогие путешественники. Мы — команда гидов, влюблённых в Португалию и её историю. Не перестаём искать новые факты и делаем открытия для себя и для вас. Португалия действительно
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способна удивить даже самого искушённого туриста: историей, личностями, архитектурой, парками. Наша команда — это филологи и историки, для которых Лиссабон стал вторым домом больше десяти лет назад. «Жить с широко распахнутыми глазами» таков наш девиз и именно он не даёт нам останавливаться в наших поисках удивительных фактов. И это далеко не всё, что может для вас продемонстрировать маленькая страна. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 209 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
202
4
5
3
2
1
1
1
Светлана
Валерия давно живет в Лиссабоне и чутко чувствует город🤍 Ее легкость, гибкость и юмор могут дать возможность каждому участнику прогулки в полной мере насладиться атмосферой города, настроением местных жителей и историческими артефактами.
И в конце концов вы непременно захотите вернуться в новую лиссабонскую историю))
Валерия давно живет в Лиссабоне и чутко чувствует город🤍 Ее легкость, гибкость и юмор могут дать
Валерия давно живет в Лиссабоне и чутко чувствует город🤍 Ее легкость, гибкость и юмор могут дать
Валерия давно живет в Лиссабоне и чутко чувствует город🤍 Ее легкость, гибкость и юмор могут дать
Валерия давно живет в Лиссабоне и чутко чувствует город🤍 Ее легкость, гибкость и юмор могут дать
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Лариса
Великолепно!
Великолепно!
Великолепно!
Великолепно!
Великолепно!
Великолепно!
Великолепно!
Великолепно!
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Светлана
Чудесная экскурсия по Лиссабону. Гид Валерия прекрасно эрудированна, профессиональна, внимательна и приятна в общении. Когда между туристами и гидом полное взаимопонимание - это «повезло» всем. Если вдруг вы нашли эту экскурсию, не раздумывайте, идите, и вам тоже «повезет».
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С
душевно, комфортно, отличная ориентация на запрос туриста. ощущение что с подругой гуляешь по ее любимому городу.
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Елена
Спасибо Лере за счастливый день в Лиссабоне! Невероятный человек, влюбленный в город. Не ждите скучных исторических фактов - у вас будет по-настоящему авторская экскурсия, да еще и с фирменным одесским
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юмором) Лера знает такие интересные факты и истории о Лиссабоне,которые вы вряд ли сами найдете. Мы смотрели на город и его историю через гастрономию и музыку. Мы обсудили мои увлечения, и Лера моментально выстроила экскурсию под меня. Так умеют немногие. Отдельное спасибо за живой художественный перевод песни Амалии Родригеш - прямо на лету. Это было очень сильно.

Спасибо Лере за счастливый день в Лиссабоне! Невероятный человек, влюбленный в город. Не ждите скучных исторических
Спасибо Лере за счастливый день в Лиссабоне! Невероятный человек, влюбленный в город. Не ждите скучных исторических
Спасибо Лере за счастливый день в Лиссабоне! Невероятный человек, влюбленный в город. Не ждите скучных исторических
Спасибо Лере за счастливый день в Лиссабоне! Невероятный человек, влюбленный в город. Не ждите скучных исторических
Спасибо Лере за счастливый день в Лиссабоне! Невероятный человек, влюбленный в город. Не ждите скучных исторических
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К
Большое спасибо Валерии за интересную экскурсию и душевное общение! Лера старается подавать материал максимально просто и понятно, чтобы информация запомнилась, отвечает на все-все вопросы максимально подробно и всегда готова помочь!) Я узнала о жизни португальцев, истории города, тайнах королей и мореплавателей, насладилась красотой площадей улочек, прокатилась на фуникулере и сделала отличные фото панорамы с мирадора) всем рекомендую!
Большое спасибо Валерии за интересную экскурсию и душевное общение! Лера старается подавать материал максимально просто и
Большое спасибо Валерии за интересную экскурсию и душевное общение! Лера старается подавать материал максимально просто и
Большое спасибо Валерии за интересную экскурсию и душевное общение! Лера старается подавать материал максимально просто и
Большое спасибо Валерии за интересную экскурсию и душевное общение! Лера старается подавать материал максимально просто и
Большое спасибо Валерии за интересную экскурсию и душевное общение! Лера старается подавать материал максимально просто и
Большое спасибо Валерии за интересную экскурсию и душевное общение! Лера старается подавать материал максимально просто и
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