121 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Разнообразить впечатления о городе необычными фактами и скрытыми деталями его колоритной жизни

Валерия
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Валерия – ваш гид
На прогулке по центральным историческим районам вы погрузитесь в атмосферу Лиссабона, в которой переплетено все и сразу: торговля, аристократизм, рыбацкий промысел, кухня, вера и поэзия.

Помогут в этом секреты древнего города на семи холмах, ключи к которым он спрятал в самых видных местах.

Я также расскажу, как португальцы отмечают праздники, и поделюсь теплыми сюжетами их традиций.
€24
22 за человека
скидка10%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у вокзала Кайш-ду-Содре
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У этой экскурсии121 отзыв
4.94
Тайны Лиссабона
Тайны Лиссабона

Что вас ожидает

Фрагменты лиссабонской жизни вчера и сегодня
Мы встретимся возле вокзала Кайш-ду-Содре, где я сразу перенесу ваше воображение во времена, когда здесь ещё какую-то сотню лет назад подкатывала к ногам Тежу и рыбаки поставляли на базар свой утренний улов. Проходя по старейшему рынку Лиссабона Рибейре, вы узнаете, что за жизнь тут кипела раньше. На площади Сан-Паулу, разглядывая Розовую улицу, перекинем мост в настоящее и обсудим креативную жизнь города. У оперного театра Сан-Карлуш поговорим о театралах 18 века, спорящих о том, чей театр круче: этот или новый, выстроенный королевой Марией II? А чуть позже будет еще несколько удивительных историй — о церкви Св. Антония, исполняющей желания, и секретах готического собора Сэ.

Знаковые кафе столицы
На площади Шиаду задержимся у двух знаменитых кафе Лиссабона — Бенард и Бразильера. Вы услышите легенды старинных заведений и рассказы об их гостях — интеллектуалах и аристократах. Сможете сделать красивые снимки в исторических помещениях и купить свежеиспеченные превосходные круассаны. А еще во время прогулки я покажу отличное место, где грех не подкрепиться жинжой — вишневой наливкой из шоколадных стаканчиков.

Истории о ярких личностях прошлых эпох
В маленьком сквере Луиша I вы узнаете, как правитель получил прозвище «народного короля». Возле памятника Камоэшу речь пойдет о двух интригующих версиях биографии великого поэта, жившего в эпоху завоеваний. На улице Гаретт я расскажу о давшем ей название публицисте, поэте, романисте и министре в одном лице. Познакомлю с историей первого в мире книжного магазина и первого лифта в городе. А на площади Россиу, у самого высокого памятника в Лиссабоне, вы услышите печальную и поучительную историю королевской семьи о том, как сложно простить короля-отца, «любвеобильного бонвивана», и всю жизнь продолжать дело королевы-матери.

Завершится экскурсия на площади Коммерции, к которой вы выйдете по витиеватым старинным улочкам.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на знаменитом фуникулере Bica — 3,8 евро с человека. Проезд на автобусе от площади Фиги до церкви святого Антония — 2 евро с человека.

Тайны Лиссабона
Тайны Лиссабона
Тайны Лиссабона
Тайны Лиссабона
Тайны Лиссабона
Тайны Лиссабона
Тайны Лиссабона
Тайны Лиссабона
Тайны Лиссабона
Тайны Лиссабона
Тайны Лиссабона

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 15:00, в среду и четверг в 10:00, в субботу в 10:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вокзала Кайш-ду-Содре.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Валерия
Валерия
Приветствую, вас, дорогие первооткрыватели! Да, каждый путешественник первооткрыватель, согласны? А на что похожи страны? На книги, которые предстоит прочесть за несколько дней. Книга «Португалия» увесистый том. Давайте откроем его! Меня зовут Валерия. Я писатель, гид и коренная одесситка в 4 поколении. Лиссабон стал моим вторым домом после Одессы. Люблю историю, люблю находить необычные факты в обычных вещах, люблю наблюдать и выискивать что-то новое там, где, казалось бы, все давно известно и понятно. А еще я обожаю любопытных путешественников. Вы такие? Тогда, давайте прогуляемся вместе по Лиссабону! Авторские прогулки и нестандартные маршруты вам гарантированы.
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121 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 марта 2020
Экскурсия с Валерией очень понравилась. Если будете в Лиссабоне - очень рекомендую - отличное настроение, интересный маршрут и истории - вам гарантированы!
8 марта 2020
Эта авторская экскурсия - скорее трехчасовая прогулка-разговор с интересным собеседником. Валерия моментально вовлекла нас в диалог, захотелось задавать вопросы, искать ответы. Интересно, нестандартно, небесспорно, но однозначно - позитивно и талантливо. Очень советую.
5 марта 2020
Экскурсия по Лиссабону очень правильно спланирована, много интересной и разноплановой информации, искренняя заинтересованность в каждом госте. Мы не впервые приехали в Лиссабон, много раз гуляли по городу самостоятельно, но Валерия открыла нам массу интереснейших мест, вроде бы очевидных, но совершенно невероятных! Еще раз спасибо Валерии за прогулку!
21 февраля 2020
Были на двух экскурсиях с Валерией. Подача информации очень интересна и нестандартна, благодаря чему хорошо запоминается. Огромное спасибо гиду. Рекомендуем.
Эльмира
18 февраля 2020
Мы были 14 февраля на экскурсии “Тайны Лиссабона” с гидом Валерией. Очень интересно, познавательно, с душой. Прекрасное владение материалом, не перегружено датами.
Валерия, молодец! Очень рекомендуем!
9 февраля 2020
Отличная экскурсия! Огромное спасибо гиду Валерии за очень внимательное отношение и глубокое погружение в город!
7 февраля 2020
Групповая экскурсия была по факту индивидуальной - так вышло, не сезон :)
Валерия подстроила экскурсию под мой запрос - получилась, с одной стороны, непринужденная прогулка с подругой: посмеялись, пофотографировались, заглянули в магазины и т.д.; а с другой стороны - увлекательная прогулка с эрудированным собеседником - история, религия, книги... Всё сбалансировано и "ненапряжно". Рекомендую!
27 января 2020
Экскурсия очень понравилась, было много интересной информации. С Валерией было легко общаться. Много эмоций и юмора. Рекомендую.
12 января 2020
Валерия - вертолёт!) не давала нам заскучать ни секунды. Много рассказывала и про историю, и про быт лиссабонцев. очень понравилась экскурсия! Крайне рекомендуем и экскурсию и гида. Спасибо.
5 января 2020
С огромной теплотой вспоминаю экскурсию, которую для меня провела Валерия. Запланированное время экскурсии превратилось в часы наслаждения от общения! Безмерно благодарна судьбе за этот подарок-встречу с Валерией. Мне даже сложно назвать "экскурсией" наше времяпровождение-это интереснейшие лекции по истории,искусству,философии...при всем этом совершенно не чувствовалось дистанции между "лектором" и слушателем, т.е. мной, общение было настолько легким и приятным, что было жаль расставаться. Вся программа была выстроена с учетом моих пожеланий и запросов, а полученная информация в ходе экскурсии дала толчок к самостоятельному изучению некоторых вопросов и пищу для ума, чему я несказанно рада. Большое спасибо Валерии.
Ещё 111 отзывов

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