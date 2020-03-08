121 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Фрагменты лиссабонской жизни вчера и сегодня

Мы встретимся возле вокзала Кайш-ду-Содре, где я сразу перенесу ваше воображение во времена, когда здесь ещё какую-то сотню лет назад подкатывала к ногам Тежу и рыбаки поставляли на базар свой утренний улов. Проходя по старейшему рынку Лиссабона Рибейре, вы узнаете, что за жизнь тут кипела раньше. На площади Сан-Паулу, разглядывая Розовую улицу, перекинем мост в настоящее и обсудим креативную жизнь города. У оперного театра Сан-Карлуш поговорим о театралах 18 века, спорящих о том, чей театр круче: этот или новый, выстроенный королевой Марией II? А чуть позже будет еще несколько удивительных историй — о церкви Св. Антония, исполняющей желания, и секретах готического собора Сэ.

Знаковые кафе столицы

На площади Шиаду задержимся у двух знаменитых кафе Лиссабона — Бенард и Бразильера. Вы услышите легенды старинных заведений и рассказы об их гостях — интеллектуалах и аристократах. Сможете сделать красивые снимки в исторических помещениях и купить свежеиспеченные превосходные круассаны. А еще во время прогулки я покажу отличное место, где грех не подкрепиться жинжой — вишневой наливкой из шоколадных стаканчиков.

Истории о ярких личностях прошлых эпох

В маленьком сквере Луиша I вы узнаете, как правитель получил прозвище «народного короля». Возле памятника Камоэшу речь пойдет о двух интригующих версиях биографии великого поэта, жившего в эпоху завоеваний. На улице Гаретт я расскажу о давшем ей название публицисте, поэте, романисте и министре в одном лице. Познакомлю с историей первого в мире книжного магазина и первого лифта в городе. А на площади Россиу, у самого высокого памятника в Лиссабоне, вы услышите печальную и поучительную историю королевской семьи о том, как сложно простить короля-отца, «любвеобильного бонвивана», и всю жизнь продолжать дело королевы-матери.

Завершится экскурсия на площади Коммерции, к которой вы выйдете по витиеватым старинным улочкам.