Описание экскурсии Маршрут охватывает исторический центр Лиссабона и посещение статуи Христа. В первой половине дня мы посетим исторический центр Лиссабона. В неформальной обстановке вы узнаете о прошлом и современности страны, о происхождении Португалии и Лиссабона, о традициях, кухне и менталитете местных жителей. Что произошло с последним королём Португалии, кто научил пить чай англичан, где инквизиция казнила еретиков, зачем здания покрывают керамикой, какое тёмное прошлое у церкви Доминиканцев, почему 12-го июня венчают 13 пар, почему португальцы так любят сушеную треску? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в ходе экскурсии. Заглянем на главные площади — Коммерции и Россиу, старинные церкви — Доминиканцев и Собор Сэ, заведения с историей, лифт Санта Жушта, смотровые площадки с панорамным видом, аутентичные райончики Моурария и Алфама. Во второй половине дня отправимся к статуе Христа, которая находится на другом берегу реки Тежу. Там, на смотровой площадке высотой более 100 метров над уровнем реки, мы полюбуемся захватывающими пейзажами, видом на мост 25 апреля и Лиссабон. При желании, делаем перерывы на кофе/чай ☕ с традиционной выпечкой 🍪, на мороженое, охлаждающие или горячительные 🍷 напитки. Делаем фото на память 📸.

