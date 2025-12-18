Описание экскурсииМаршрут охватывает исторический центр Лиссабона и посещение статуи Христа. В первой половине дня мы посетим исторический центр Лиссабона. В неформальной обстановке вы узнаете о прошлом и современности страны, о происхождении Португалии и Лиссабона, о традициях, кухне и менталитете местных жителей. Что произошло с последним королём Португалии, кто научил пить чай англичан, где инквизиция казнила еретиков, зачем здания покрывают керамикой, какое тёмное прошлое у церкви Доминиканцев, почему 12-го июня венчают 13 пар, почему португальцы так любят сушеную треску? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в ходе экскурсии. Заглянем на главные площади — Коммерции и Россиу, старинные церкви — Доминиканцев и Собор Сэ, заведения с историей, лифт Санта Жушта, смотровые площадки с панорамным видом, аутентичные райончики Моурария и Алфама. Во второй половине дня отправимся к статуе Христа, которая находится на другом берегу реки Тежу. Там, на смотровой площадке высотой более 100 метров над уровнем реки, мы полюбуемся захватывающими пейзажами, видом на мост 25 апреля и Лиссабон. При желании, делаем перерывы на кофе/чай ☕ с традиционной выпечкой 🍪, на мороженое, охлаждающие или горячительные 🍷 напитки. Делаем фото на память 📸.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В историческом центре Лиссабона посетим районы Байша и Алфама (набережную, смотровые площадки, Кафедральный Собор, торговые улицы, кафе с традиционной выпечкой, дегустация ликера по желанию, главные площади)
- В городе Алмада посетим Статую Христа
Что включено
- В экскурсию входят услуги гида.
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы для участников: питание (перерыв на обед), дегустация выпечки и напитков (по желанию), билет на паром в 2 стороны - около 6 евро, такси от парома к Статуе Христа около 10 евро в одну сторону, билет на статую христа 10 евро.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Португалия, Лиссабон, приход Санта-Мария-Майор, Торговая площадь
Завершение: Паромный причал Cais do Sodré
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
