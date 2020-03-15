20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Необычные смотровые площадки, статуя Христа, башня Белен и современная архитектура за один день

Светлана
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Светлана – представитель гидов
Вы не только увидите знаковые места португальской столицы, но и побываете в ее отдаленных уголках и соседнем городе Алмада.

Проедете по легендарным мостам, рассмотрите Лиссабон с разных ракурсов, отведаете вкуснейшее вино и услышите занимательные истории о местной жизни!
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии20 отзывов
4.95
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде

Что вас ожидает

Лиссабон как на ладони
Первым делом мы поднимемся на самую высокую точку Лиссабона, откуда вам откроется потрясающий панорамный вид на город. А еще вы увидите здесь заброшенный ресторан, где, по слухам, бывали Ален Делон и Брижит Бардо. Далее в нашей программе «визитная карточка» Лиссабона — башня Белен, построенная в XVI веке в честь открытия Васко де Гамой морского пути в Индию. Мы поедем к ней не стандартной дорогой, а по тайному маршруту, который покажет вам Лиссабон с новой стороны!

Алмада, современный Лиссабон и статуя Христа
Знаменитый висячий мост 25 апреля, соединяющий Лиссабон и Алмаду, приведет нас к другому символу Португалии — статуе Христа. Вы узнаете, как она строилась, чем отличается от оригинала в Рио, поднимитесь на лифте к ее подножию и насладитесь шикарными видами. Проехав через весь центр Лиссабона, мы окажемся в современной части города. Вы увидите «португальский Дубай», услышите историю открытия самого длинного моста в Европе и продегустируете вкуснейшее местное вино.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Лифт на статую Христа оплачивается отдельно — 6 евро/чел
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Мы Алексей и Светлана, влюбленные в Португалию! Мы живем здесь больше трех лет, побывали во многих интересных местах и хотим поделиться своими впечатлениями с вами. Мы не гиды, мы — ваши друзья в Лиссабоне, поэтому наше путешествие будет позитивным, легким и эмоциональным!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Было здорово! повезло с погодой - солнечно и тепло + 23С то что надо. Сначала думали что 5 часов много - но они пролетели как мгновение. Пешком столько бы не увидели. Оптимальная экскурсия по содержанию и предложили бы сделать еще вариант и на 9 часов. Когда приезжаешь на 1 день в город - хочется все по максимуму. Виды потрясающие, где останавливались. Однозначно можно рекомендовать.
11 марта 2020
Спасибо Алексею за увлекательную экскурсию. За красивые виды (посещение не туристических мест), за полезные и интересные истории и клевые фотографии. Тем кто будет в Лиссабоне рекомендую взять экскурсию. Как говорится - лучше один раз увидеть , чем сто раз услышать !
10 марта 2020
Великолепная экскурсия, Алексей - внимательный и услужливый гид.
Увидели потайные места и роскошные виды на Лиссабон с разных точек.
Отлично водит машину, так что можно не бояться, если кого укачивает.
Все 5 часов пролетели на одном дыхании.
Очень советую
6 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Алексей отличный гид. Показал замечательные места в разных районах Лиссабона. Мы узнали исторические факты, услышали о жизни современного португальца. Все было интересно. Всем рекомендуем эту экскурсию.
4 марта 2020
Экскурсия была замечательная.
Восхищает маршрут
В нем есть все кроме самой старой части города
Ненавязчиво вы узнаете историю страны и особенности современной жизни.
Особая благодарность за то, что подъезжали близко, ходили недалеко
Ну и кроме всего вас ждут очень приятные сюрпризы от гида
27 февраля 2020
Отличная экскурсия! Великолепные локации, обзор очень классных и незаезженных смотровых площадок Лиссабона и обалденные видовые панорамы. Экскурсия полна очень интересного контента о жизни и истории города, в конце приятный бонус, Алексей завершает экскурсию в районе около моста Васко де Гаммы, на фоне шикарного вида для фотосессий и угощает бутылочкой отличного португальского вина.
16 февраля 2020
Легкая экскурсия в непринужденной атмосфере по основным знаковым местам Лиссабона. Алексей достаточно информативно осветил исторические вопросы, чрезмерно не углубляясь в энциклопедические сведения. Хорошо осведомлён во многих социальных аспектах современной Португалии. Порадовал романтический сюрприз по завершении экскурсии. Спасибо,Алексей!
10 февраля 2020
Данная экскурсия очень понравилось!Всё замечательно!Гидом был Алексей.Но хотелось,чтобы перечень возможных экскурсий был больше,т.к. поскольку экскурсовод отлично знающий историю,плюс - интересный собеседник,да ещё и юморной,следовательно,остановили бы на нём свой выбор и для посещения других экскурсионных программ .Сказочно красивая страна,поэтому уверенна,что ещё не один раз побываем здесь.
8 февраля 2020
Спасибо за Великолепное путешествия по Лиссаьону. Редко пишу отзыву, но сегодня очень захотелось поделится своими эмоциями после экскурсии. Алексей забрал нас на комфортабельный машине с wi-fi ( благодаря этому ребёнку двух лет было осень комфортно). 6 часов пролетело как одно мгновение. ( экскурсия продлилась дольше, но Алексей нас разу не поторопил на остановках). Более того когда ребёнок уснул он остался с ним, и мы с мужем смогли подняться на статую Христа. Алексей показал разные виды Лиссабона, и не избитые туристические маршруты. Всем рекомендую. Алексей ещё раз спасибо:)) и до новых встреч:)))
7 февраля 2020
По-моему, за 5 часов я узнала всю историю Португалии, интересные факты и увидела кучу красивых мест!
Спасибо за экскурсию!
Ещё 10 отзывов

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Мыс Рока и 5 пляжей на краю землиМыс Рока и 5 пляжей на краю землиМыс Рока и 5 пляжей на краю земли
185 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Проехать по кромке Атлантического океана и провести день на красивейших пляжах Лиссабона
Если у вас предвидится длительная пересадка в Лиссабоне или свободный день в городе, предлагаем за несколько часов собрать коллекцию лучших пляжей Португалии! Мы прокатимся по побережью Атлантики, останавливаясь в потрясающих местах — от деревушки Азеньяш-ду-Мар до мыса Рока. А приятным дополнением станут вкусные коктейли и португальские легенды.

Необычные маршруты по Лиссабону

Тайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского Лиссабона
скидка10%
От
€65
59 за экскурсию
3 часа
Открыть наследие сефардов в истории, культуре, архитектуре и гастрономии португальской столицы
На авторской прогулке вы пройдете по местам старинных поселений, где жили и творили лиссабонские иудеи. Услышите о великих математиках, врачах, праведниках и первооткрывателях. Посетите синагогу и монастырь кармелитов, узнаете, как город стал Новым Иерусалимом и как здесь переплетались судьбы людей разного вероисповедания, создавая неповторимый колорит Лиссабона.
Тайны ЛиссабонаТайны ЛиссабонаТайны Лиссабона
скидка10%
€24
22 за человека
3 часа
121 отзыв
Разнообразить впечатления о городе необычными фактами и скрытыми деталями его колоритной жизни
На прогулке по центральным историческим районам вы погрузитесь в атмосферу Лиссабона, в которой переплетено все и сразу: торговля, аристократизм, рыбацкий промысел, кухня, вера и поэзия. Помогут в этом секреты древнего города на семи холмах, ключи к которым он спрятал в самых видных местах. Я также расскажу, как португальцы отмечают праздники, и поделюсь теплыми сюжетами их традиций.
Уличное искусство ЛиссабонаУличное искусство ЛиссабонаУличное искусство Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
47 отзывов
Знаменитые граффити, главные уличные художники и яркие краски города
Уличное искусство уже давно часть культуры Лиссабона. До XVIII века в городе была традиция "белых" зданий. После землетрясения 1755 года город обновился, и появилась традиция украшать здания декоративной расписной плиткой "азулейжуш", окрашивать дома в разные цвета и выстилать булыжные мостовые узорами.
Нетуристический ЛиссабонНетуристический ЛиссабонНетуристический Лиссабон
От 98 за экскурсию
3.5 часа
37 отзывов
Узнать, чем живет самобытная столица Португалии
Хотите увидеть другой Лиссабон? Не тот, где около ресторана стоит зазывала и со словами «Типикал Португеш Фуд» приглашает вас заглянуть вовнутрь. А те районы, где по большей части живут местные, где почти нет гостиниц, где течет размеренный темп жизни. Где пожилые португальцы выходят во двор сыграть партийку в картишки, а напомаженные пожилые сеньоры сплетничают на лавочках или в кафе. Я покажу вам места, в которых любят бывать местные, скверы, где они отдыхают, школы, парки — все то, что остается за рамками путеводителей.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-артаДиалог с Лиссабоном на языке стрит-артаДиалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
64 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Проехать на тук-туке по самым ярким районам города, погружаясь в атмосферу уличного искусства
Уличное искусство Лиссабона — это не запретный андеграунд, а динамичная среда, которая формирует облик города наравне с желтыми трамваями и плиткой азулежу. На тук-туке мы объедем избранные шедевры стрит-арта в центре Лиссабона и труднодоступных кварталах Беато и Марвила, а по пути поговорим об этом феномене городской культуры.
Фаду — прочувствовать душу ПортугалииФаду — прочувствовать душу ПортугалииФаду — прочувствовать душу Португалии
79 за экскурсию
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12 отзывов
Познакомиться с жанром, без которого невозможно представить народную музыкальную культуру
Смесь одиночества, ностальгии, тоски и любовного томления сотворила жанр, который отразил черты мягкой португальской души и отделил ее от темперамента буйных соседей. Вы узнаете историю района, где зародился фаду, откроете его культовых представителей и услышите каноническое исполнение в трех нетуристических заведениях.

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