20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде

Необычные смотровые площадки, статуя Христа, башня Белен и современная архитектура за один день
Вы не только увидите знаковые места португальской столицы, но и побываете в ее отдаленных уголках и соседнем городе Алмада.

Проедете по легендарным мостам, рассмотрите Лиссабон с разных ракурсов, отведаете вкуснейшее вино и услышите занимательные истории о местной жизни!
4.9
50 отзывов
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде

Описание экскурсии

Лиссабон как на ладони

Первым делом мы поднимемся на самую высокую точку Лиссабона, откуда вам откроется потрясающий панорамный вид на город. Далее в нашей программе «визитная карточка» Лиссабона — башня Белен, построенная в XVI веке в честь открытия Васко де Гамой морского пути в Индию. Мы поедем к ней не стандартной дорогой, а по тайному маршруту, который покажет вам Лиссабон с новой стороны!

Алмада, современный Лиссабон и статуя Христа

Знаменитый висячий мост 25 апреля, соединяющий Лиссабон и Алмаду, приведет нас к другому символу Португалии — статуе Христа. Вы узнаете, как она строилась, чем отличается от оригинала в Рио, поднимитесь на лифте к ее подножию и насладитесь шикарными видами. Проехав через весь центр Лиссабона, мы окажемся в современной части города. Вы увидите «португальский Дубай», услышите историю открытия самого длинного моста в Европе и продегустируете вкуснейшее местное вино.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Лифт на статую Христа оплачивается отдельно — 6 евро/чел
  • Экскурсия подходит для путешественников от 10 лет
  • Возможно провести экскурсию для 7-8 участников на минивэне за доплату. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
  • Мы можем пригласить профессионального фотографа. Стоимость услуги и детали уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1410 туристов
Мы Алексей и Светлана, влюбленные в Португалию! Мы живем здесь с 2016 года, побывали во многих интересных местах и хотим поделиться своими впечатлениями с вами. Мы не гиды, мы — ваши друзья в Лиссабоне, поэтому наше путешествие будет позитивным, легким и эмоциональным!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
1
3
1
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1
И
Прекрасный экскурсовод Алексей!
Интересное изложение материала….
Приятная традиция заканчивать экскурсию бутылкой вина!
Прекрасный экскурсовод Алексей!
Прекрасный экскурсовод Алексей!
Прекрасный экскурсовод Алексей!
Прекрасный экскурсовод Алексей!
Прекрасный экскурсовод Алексей!
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Юлия
Спасибо Алексею за экскурсию!
Хорошая организация, интересный рассказ, грамотно составленный маршрут.
Рекомендую!
Спасибо Алексею за экскурсию!
Спасибо Алексею за экскурсию!
Спасибо Алексею за экскурсию!
Спасибо Алексею за экскурсию!
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Viktor
Однозначно рекомендую эту экскурсию! Экскурсия идеально подходит для тех, кто в Лиссабоне в первый раз. Нашим гидом по замечательному Лиссабону был Алексей, очень душевный человек. Большое ему спасибо за прекрасно проведённое время.
Однозначно рекомендую эту экскурсию! Экскурсия идеально подходит для тех, кто в Лиссабоне в первый раз. Нашим
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Л
Отличная экскурсия!
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Е
Отличная экскурсия, великолепный гид Алексей.
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н
Очень удачная экскурсия. Алексей прекрасный рассказчик, много знает, очень дружелюбен, легко общается, настоящий профессионал. Маршрут продуман до мелочей, много информации о стране, о городе, о жителях и обо всем, что
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видели по пути. Без этой экскурсии Вы не увидете Лиссабон, не поймете португальцев. Ни один вопрос, не остался без ответа. На мой взгляд необходимо 3 экскурсии по Лиссабону:
1. по центру города, 2. экскурсия с Алексеем по Лиссабону и к храму Христа, 3. и поездка к океану.
В конце экскурсии приятный сюрприз, который соответствует тематике экскурсии. Мы с сыном очень довольны, день удался, хотя почти весь день шел мелкий дождь. Алексею большое спасибо.

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