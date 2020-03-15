20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лиссабон как на ладони

Первым делом мы поднимемся на самую высокую точку Лиссабона, откуда вам откроется потрясающий панорамный вид на город. А еще вы увидите здесь заброшенный ресторан, где, по слухам, бывали Ален Делон и Брижит Бардо. Далее в нашей программе «визитная карточка» Лиссабона — башня Белен, построенная в XVI веке в честь открытия Васко де Гамой морского пути в Индию. Мы поедем к ней не стандартной дорогой, а по тайному маршруту, который покажет вам Лиссабон с новой стороны!

Алмада, современный Лиссабон и статуя Христа

Знаменитый висячий мост 25 апреля, соединяющий Лиссабон и Алмаду, приведет нас к другому символу Португалии — статуе Христа. Вы узнаете, как она строилась, чем отличается от оригинала в Рио, поднимитесь на лифте к ее подножию и насладитесь шикарными видами. Проехав через весь центр Лиссабона, мы окажемся в современной части города. Вы увидите «португальский Дубай», услышите историю открытия самого длинного моста в Европе и продегустируете вкуснейшее местное вино.