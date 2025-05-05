20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы не только увидите знаковые места португальской столицы, но и побываете в ее отдаленных уголках и соседнем городе Алмада. Проедете по легендарным мостам, рассмотрите Лиссабон с разных ракурсов, отведаете вкуснейшее вино и услышите занимательные истории о местной жизни!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лиссабон как на ладони

Первым делом мы поднимемся на самую высокую точку Лиссабона, откуда вам откроется потрясающий панорамный вид на город. Далее в нашей программе «визитная карточка» Лиссабона — башня Белен, построенная в XVI веке в честь открытия Васко де Гамой морского пути в Индию. Мы поедем к ней не стандартной дорогой, а по тайному маршруту, который покажет вам Лиссабон с новой стороны!

Алмада, современный Лиссабон и статуя Христа

Знаменитый висячий мост 25 апреля, соединяющий Лиссабон и Алмаду, приведет нас к другому символу Португалии — статуе Христа. Вы узнаете, как она строилась, чем отличается от оригинала в Рио, поднимитесь на лифте к ее подножию и насладитесь шикарными видами. Проехав через весь центр Лиссабона, мы окажемся в современной части города. Вы увидите «португальский Дубай», услышите историю открытия самого длинного моста в Европе и продегустируете вкуснейшее местное вино.

Организационные детали