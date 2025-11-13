Этот тур предлагает путешествие по историческим и культурным местам Португалии. Посетите средневековый Обидуш с его сказочными домиками и вишневым ликером. В Назаре насладитесь видами на Атлантический океан и попробуйте свежие морепродукты. Монастырь в Баталье поразит вас своей готической архитектурой, а Фатима - духовным значением. Каждое место уникально и предлагает свои впечатления, погружая в атмосферу настоящей Португалии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Средневековый Обидуш
- 🌊 Атлантические пляжи Назаре
- 🍽️ Свежие морепродукты
- ⛪ Монастырь в Баталье
- 🙏 Паломнический центр Фатима
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Обидуш
- Назаре
- Монастырь в Баталье
- Фатима
Описание экскурсииСакральные места и живописные города: уникальный тур по Португалии Экскурсия начинается с посещения Óbidos, хорошо сохранившегося средневекового поселения, основанного кельтами. Здесь вас ждут сказочные домики и многочисленные бары, где можно попробовать фирменный вишневый ликер Licor de Ginja. Далее мы отправимся в рыболовецкий городок Назаре и его местечко Ситио, откуда открывается великолепный вид на побережье. Назаре — это настоящая Португалия с атлантическими пляжами и свежайшими морепродуктами, которые вам предложат на обед в центре города. Следующей остановкой станет небольшой город Batalha, известный своим монастырем XIV–XVI веков, являющимся образцом поздней португальской готики. Завершит экскурсию поездка в Fátima, мировой паломнический центр, где в 1917 году являлась Дева Мария. Площадь перед церковью вмещает до 300 000 верующих, что вдвое больше площади Св. Петра в Ватикане.
Каждый день в 9-00 или 10-00 как Вам удобно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Средневековое поселение
- Сказочные домики
- Рыболовецкий городок
- Ситио
- Атлантические пляжи
- Монастырь XIV-XVI веков
- Мировой паломнический центр
- Площадь перед церковью
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Платные дороги и парковки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Назначают туристы в Лиссабоне
Завершение: На выбор туриста в Лиссабоне
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9-00 или 10-00 как Вам удобно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
13 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Такая разная Португалия
Погрузитесь в атмосферу средневековья и королевской роскоши, посетив знаковые места Португалии. Узнайте легенды и предания, которые живут в этих городах
16 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
€420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Природные сокровища Португалии
Путешествие по природному парку Серраш-ди-Айри и Кандеейруш, где вы увидите древние дольмены, соляные разработки и пещеры Мира-де-Айре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€600 за всё до 6 чел.