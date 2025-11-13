Мои заказы

Путешествие по Португалии: история, культура и потрясающие пейзажи

Уникальная экскурсия по историческим местам и живописным городам Португалии. Средневековые поселения и потрясающие виды ждут вас
Этот тур предлагает путешествие по историческим и культурным местам Португалии. Посетите средневековый Обидуш с его сказочными домиками и вишневым ликером. В Назаре насладитесь видами на Атлантический океан и попробуйте свежие морепродукты. Монастырь в Баталье поразит вас своей готической архитектурой, а Фатима - духовным значением. Каждое место уникально и предлагает свои впечатления, погружая в атмосферу настоящей Португалии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Средневековый Обидуш
  • 🌊 Атлантические пляжи Назаре
  • 🍽️ Свежие морепродукты
  • ⛪ Монастырь в Баталье
  • 🙏 Паломнический центр Фатима
Путешествие по Португалии: история, культура и потрясающие пейзажи
Путешествие по Португалии: история, культура и потрясающие пейзажи
Путешествие по Португалии: история, культура и потрясающие пейзажи
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Обидуш
  • Назаре
  • Монастырь в Баталье
  • Фатима

Описание экскурсии

Сакральные места и живописные города: уникальный тур по Португалии Экскурсия начинается с посещения Óbidos, хорошо сохранившегося средневекового поселения, основанного кельтами. Здесь вас ждут сказочные домики и многочисленные бары, где можно попробовать фирменный вишневый ликер Licor de Ginja. Далее мы отправимся в рыболовецкий городок Назаре и его местечко Ситио, откуда открывается великолепный вид на побережье. Назаре — это настоящая Португалия с атлантическими пляжами и свежайшими морепродуктами, которые вам предложат на обед в центре города. Следующей остановкой станет небольшой город Batalha, известный своим монастырем XIV–XVI веков, являющимся образцом поздней португальской готики. Завершит экскурсию поездка в Fátima, мировой паломнический центр, где в 1917 году являлась Дева Мария. Площадь перед церковью вмещает до 300 000 верующих, что вдвое больше площади Св. Петра в Ватикане.

Каждый день в 9-00 или 10-00 как Вам удобно

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Средневековое поселение
  • Сказочные домики
  • Рыболовецкий городок
  • Ситио
  • Атлантические пляжи
  • Монастырь XIV-XVI веков
  • Мировой паломнический центр
  • Площадь перед церковью
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Платные дороги и парковки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Назначают туристы в Лиссабоне
Завершение: На выбор туриста в Лиссабоне
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9-00 или 10-00 как Вам удобно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии из Лиссабона

Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
На машине
7 часов
123 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
13 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Такая разная Португалия
Погрузитесь в атмосферу средневековья и королевской роскоши, посетив знаковые места Португалии. Узнайте легенды и предания, которые живут в этих городах
16 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
€420 за всё до 3 чел.
Природные сокровища Португалии
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Природные сокровища Португалии
Путешествие по природному парку Серраш-ди-Айри и Кандеейруш, где вы увидите древние дольмены, соляные разработки и пещеры Мира-де-Айре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€600 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне